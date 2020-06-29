DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Kamyon yüklü TIR, üst geçide çarptıİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, dorsesinde arızalı kamyon yüklü bir TIR, üst geçide çarptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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