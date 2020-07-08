DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Van Gölü'nde 11 gün önce batan teknenin yeri tespit edildiVAN Gölü'nde 11 gün önce, içinde yaklaşık 60 kaçak göçmen bulunduğu belirtilen teknenin yeri tespit edildi.

Van Gölü'nde 11 gün önce batan teknenin yeri tespit edildi

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VAN Gölü'nde 11 gün önce, içinde yaklaşık 60 kaçak göçmen bulunduğu belirtilen teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkarılması için de çalışmalara başlandığı belirtildi. Teknenin 106,5 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı tahmin edilen bölgede arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 13 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

106,5 DERİNDE

Bugün yapılan arama çalışmalarında ise batan teknenin yeri tespit edildi. Van Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, batan  teknenin yeri tespit ediliğini, tekne ve cenazelerin çıkartılması için de gerekli çalışmalara başlandığı belirtildi. Tekninin Çarpanak adası açıklarında ve 106,5 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

Van Gölü'nde 11 gündür havadan, karadan, göl yüzeyinden ve su altından sürdürülen arama tarama çalışmalarına Jandarma Asayiş Bot timlerinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri'nden gelen ekip  'Yatay Sonar' ve 'ROW' cihazlarıyla çalışma yürütürken, bu çalışmalara Milli Savunma Bakanlığı'dan gelen 6 kişilik Sualtı Arama timi ile dahil olmuştu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Yıldırım'da yeşil alanlar çoğalıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeşil alanları arttırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak için projeler yürüten Yıldırım Belediyesi, ilçede bulunan park ve yeşil alanlardaki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaplıkaya, Vatan, Samanlı, Hacivat, Mollaarap ve Bağlaraltı Mahalleleri ile Sular Vadisi'nde ot biçme, budama ve kosa temizliği yapıldı. Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir kimlik kazandırdıklarının bilgisini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların mahallerde rahat nefes alabildikleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaştıkları, çocukların oyun oynayabildiği park ve bahçelerin bakımlarını aksatmadan devam ettirdiklerini belirtti.

'HER ŞEY YEŞİL BİR YILDIRIM İÇİN'

Daha güzel, daha yeşil bir Yıldırım hedefi doğrultusunda yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Başkan Yılmaz, "Yaşanabilir, modern bir şehir olmanın yanında yeşil alanlarıyla da zengin bir Yıldırım görüntüsü hedefliyoruz. Her alanda olduğu gibi park ve bahçelerimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda da yeşil kimliğiyle anılan Yıldırım ve Bursa'nın hakettiği güzelliklere tekrar ulaşması için yoğun çaba sarfediyoruzö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Park ve bahçelerde yapılan temizlikten görüntüler

Haber: Cansel ORUÇ/ BURSA

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Edirne'deki PTT önünde kuyruk uzadı, 'sosyal mesafe' unutuldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sosyal destek yardımlarının dağıtıldığı PTT şubesi önünde sıra bekleyenler sosyal mesafeyi hiçe saydı. Yaşanan izdihamın ardından PTT önüne gelen polis, kalabalığı sosyal mesafe kurallarına göre sıraya sokarken, bir vatandaş da kurallara uymayanlara tepki gösterdi.

Keşan'da, dar gelirli vatandaşlar sosyal destek yardımlarının dağıtıldığı PTT şubesi önünde sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. PTT şubesi önüne gelen vatandaşların sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bazılarında maske olmadığı gözlenen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Uzayan kuyruk nedeniyle sırada bekleyen vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Şube önüne gelen polis ekipleri, güvenlik görevlileriyle birlikte vatandaşları sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı. Polislerin uyarılarıyla mesafeli sıraya geçen vatandaşlar, sırayla içeri alındı. Sırada bekleyen bir vatandaşta kurallara uymayanlara tepki gösterdi. Polis gün boyu şube önünde maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Yıldırım, Van Gölü, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
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