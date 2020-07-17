DHA YURT BÜLTENİ- 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 14

Tavşanlı'da 3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kamerasında KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 şüpheli, girdikleri iş yerlerinden yaklaşık 4 bin lira çalıp, kaçtı.

Tavşanlı'da 3 iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kamerasında

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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde 3 şüpheli, girdikleri iş yerlerinden yaklaşık 4 bin lira çalıp, kaçtı. 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı'nda yer alan 3 iş yerine giren 3 şüpheli, yaklaşık 4 bin lira çaldıktan sonra ortadan kayboldu. Sabah saatlerinde dükkanlarına gelen iş yeri sahipleri, kapıların açık olduğunu görerek polise haber verdi. İş yerlerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından şüphelilerin kar maskesi ve cerrahi maske taktığı tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Soyulan iş yeri sahiplerinden Mesut Peker, sabah geldiğinde kapılarının açık olduğunu görmesi üzerine polise haber verdiğini ifade ederek, "Saat 03.30'da iş yerimize girmişler ve paraları çaldıktan sonra kaçmışlar. Güvenlik kameralarında polis inceleme yaptı. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlıkta, kar ve cerrahi yüz maskeli üç kişinin yem satış dükkanına levye ile kapıları açarak girdiği, duvarda bulunan gömme çelik kasadan paraları aldıktan sonra kaçtıkları görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik Kamera kaydı

Levye ile kırılan kapılar

Mesut Peker ile röportaj

Para kasası

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya)-

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Ankara'daki trafik kazasında ölenler Sivas'ta toprağa verildi

ANKARA'nın Ayaş ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Belgüzar(67) ve Cengiz Dinçyılmaz(76) ile torunları Nisa Nur Erdem (22) memleketleri Sivas'ta toprağa verildi.

Kaza dün Ankara- Ayaş karayolunda meydana geldi. Sivas'tan Bolu'ya giden Gül Erdem'in (47) kullandığı 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Gül Erdem yaralanırken, annesi Belgüzar Dinçyılmaz, babası Cengiz Dinçyılmaz ve Nisa Nur Erdem olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Gül Erdem olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur'un cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslime edilen Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur Erdem'in cenazeleri Sivas'a getirildi.

Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur Erdem için Yukarı Tekke Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı. Cenaze namazında Nisa Nur Erdem'in tabutuna konulan duvak duygulandırdı. Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Dinçyılmaz çifti ve torunları Nisa Nur Erdem toprağa verildi.

Nisa Nur, Tavşanlı, Kütahya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:36 Kaynak: DHA

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