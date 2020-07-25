DHA YURT BÜLTENİ- 14 - Son Dakika

9 ayda 100 kilo veren Hakan için, 5 milyon adım attılar

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki bir zayıflama kampında 9 ayda 100 kilo veren Hakan Demirel için, 100 kampçı 5 milyon adım attı.

Doğantepe Mahallesi'nde bulunan bir Doğa Sporları ve Zayıflama Kampı'nda obeziteye karşı savaş açıldı. Aşırı kilolarından kurtulmak isteyenlerin tercih ettiği kampa 9 ay önce gelen Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Hakan Demirel, 100 kilo vererek, 192 kilodan 92 kiloya düştü. Eğitmenler nezaretinde çalışmalar yapıp, 100 kilo veren Hakan Demirel'e destek veren, 100 kampçı toplam 5 milyon adım atarak yürüyüş yaptı. Kampta geçirdikleri süre içerisinde toplam 5 ton kilo veren 100 katılımcı, en az 70 bin adım atarak yürüyüşe katıldı.

'9 AYDA 100 KİLO VERDİM'100 kilo vererek yeniden hayata dönen Hakan Demirel, "192 kilo, hayattan hiçbir zevk almayan, hayatta her zaman 1-0 geride, dış görünüşüyle insanlar tarafından sanki ezik gibi bakılan bir Hakan vardı. Buraya gelip, kilolarımı verdikten sonra özgüvenim yerine geldi. Şu anda çok farklı bir Hakan var. Özgüvenli, mutlu, hayata farklı bakan bir Hakan var. Ben buraya 192 kilo geldim. Makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Okulumu dondurdum. Hayatta önceliğimi buraya vermeye karar verdim. 9 aydır buradayım. Bu 9 ay içerisinde 100 kilo verdim. Şu anda 1 buçuk aydır da kilomu koruyorum. Kas çalışması ile vücudumu toparlamaya çalışıyorum. Şu anki hedefim kilomu biraz daha burada tutup, daha sonra kendi ideal bedenime gelene kadar bu sürece devam etmek" dedi.

'DESTEK OLMAK İÇİN 5 MİLYON ADIM ATIYORUZ'Obezitenin kader olmadığına vurgu yapan Doğa Sporları ve Zayıflama Kampı'nın kurucusu Halil Kargulu, "Burası sağlıklı yaşam merkezi. Burada 101 kilo veren Hakan arkadaşımızı desteklemek için 5 milyon adım atmak adına toplandık. Buradaki 100 arkadaşımız toplamda 5 ton zayıflamış arkadaşlar. 100 arkadaşımız bugün 5 milyon adım atacak. Biz 1 metrekarede bile hayatımızı nasıl değiştirebileceğimizi insanlara kanıtlamak ve obezitenin kader olmadığını anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. Buradaki etkinliğimiz yürüyüş odaklı, ancak esas meselemiz pandemide evden çıkamayan ve spor salonu ile başka etkinliklere gidemediği için kilo alma eğilimine giren insanların mazeretleri olamayacağını, isterlerse 1 metrekarede bile geleceklerini nasıl değiştirebileceklerini kanıtlamak için buradayız. Bu kısa alanda, 170 metrelik bir alanda, biz 5 milyon adım atarak ve üstelik 5 ton da zayıflayarak, 'İnsan isterse her şeyi yapabilir' diyoruz. Tabii ki motivasyon lazım, tabii ki hedef odaklı bilinç lazım, tabii ki farkındalık lazım ve biraz insanın istekli olması, azimli olması lazım. Bunlar yoksa da biz onlara veririz. Yeter ki istesinler, yeter ki 'Biz değişmek istiyoruz' desinler. Biz herkesin yanında olma gayretindeyiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hakan Demirel'in 192 kilo olduğu günlerdeki görüntüleriHakan Demirel'in yürüyüşüYürüyüş yapan kampçılardan görüntülerDüzenlenen aktivitelerden görüntülerHakan Demirel ile röp.Halil Kargulu ile röp.DetayHABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE(Kocaeli), ==========================

HDP önündeki annelerden, Almanya'da eylem yapan anneye dayanışma mesajı DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen anneler, Almanya'da terör örgütü PKK tarafından 2019 yılının kasım ayında kaçırılan Nilüfer T'nin (20), annesi Maide T. ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Dayanışma mesajının verildiği görüşmede anneler gözyaşlarını tutamadı.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan ve son olarak da Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemlerinin 327'nci gününde çocuklarının bulunmasını isteyen anneler, terör örgütü PKK tarafından Almanya'da kaçırılan kızı Nilüfer için Federal Meclisi'nin önünde eylem yapan Maide T. ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdiler. Annelerin evlat nöbeti tuttukları çadırda sinevizyon aracılığıyla yapılan görüntülü görüşmede anneler birbirlerine destek mesajı verdi.

'BEN ÖLENE KADAR KIZIM İÇİN UĞRAŞACAĞIM'Kızı Nilüfer için eylem yaptığı Alman Federal Meclisi önünde Diyarbakır'daki annelerle görüntülü görüşen Maide T, mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Almanya'da kendisine yeterli desteğin olmadığını ifade eden Maide T., görüşmede şunları söyledi: "Almanya'da maalesef bana destek yok. Almanlar çekiniyor, korkuyor Zaten öyle yapacağım. En başlarda ben onlarla görüştüğüm zaman tehdit ediyorlardı. Ama artık şimdi ben onlarla görüşmüyorum. Görüşmenin de bir anlamı yok. Onlar için anneler, kadınlar hiçbir ifade etmiyor. Anneyi de kadını da kullanıyorlar. Ben ölene kadar bunlarla uğraşacağım. Onlar ben başarıya ulaşamayacağımı zannediyorlar. Aldanıyorsunuz. Bunun büyüceğini siz göreceksiniz. Pişman olacaksınız. Çocuğumu götürdüklerine pişman olacaksınız."

'SESİNİZİ TÜRKİYE'DE DUYURACAĞIZ'HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren Ayşegül Biçer Maide T.'ye, sesini Türkiye'de duyuracaklarını söyledi. Biçer, "Biz sizin sesinizi Türkiye'de duyuracağız. Sonuna kadar tek yürek mücadele edeceğiz. Kesinlikle hiçbir tehditte, hiçbir zulme boyun eğmeyeceğiz. Zaten evlatlarımızı terör örgütü PKK'ya kaptırdığımız gün biz ölmüştük. Davamızdan çekilmeyeceğiz. Sizden istediğimiz mücadelenizi sonuna kadar sürdürün. Bunu unutmayın ki Türkiye devleti sizin arkanızda. Anneler, babalar sizin arkanızda. Sonuna kadar sizin için burada mücadele edeceğiz. Umuyoruz ki bütün Kürt halkıda artık gözlerini açar. HDP'nin Kürtler üstünde oynadığı oyunun farkına varırlar. Artık kime destek verdiklerini görsünler. Hepsi bizim üstemizde oynan oyunlar, bütün Avrupa ülkelerine sesleniyorum. Yeter artık o kirli ellerini çeksinler üstümüzden, evlatlarımızdan. Biz Türkiye'den memnunuz. Çok şükür güçlü bir devletimiz var. Sonuna kadar kararlıyız, mücadele edeceğiz" diye konuştu.Görüşmenin ardından evlat nöbetindeki anneler düzenledikleri basın açıklamasıyla, terör örgütü

PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T.'ye destek olacaklarını bildirdi.