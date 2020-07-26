DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Yangına giderken devrilen arazözde yaralanan orman memuru, şehit olduİZMİR'in Tire ilçesinde, geçen 14 Temmuz'da makilik alanda çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye giderken devrilen arazözde yaralanan Sedat Sagun (32), yaşam savaşını kaybederek şehit oldu.

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Yangına giderken devrilen arazözde yaralanan orman memuru, şehit oldu

İZMİR'in Tire ilçesinde, geçen 14 Temmuz'da makilik alanda çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye giderken devrilen arazözde yaralanan Sedat Sagun (32), yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Kazada şehit sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, 14 Temmuz tarihinde Selçuk -Tire karayolu Büyükkale mevkisinde meydana geldi. Çayırlı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangına, Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz de takviye olarak gönderildi. Arazöz, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Nurullah Akbaş (40) ile Ali Yılmaz'ın (47) hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazada yaralanan Mustafa Genç (51) ve Sedat Sagun (32) ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit orman muhafaza memurları Yılmaz ve Akbaş, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

BUCA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Hastanede tedavi gören Sedat Sagun'un ise bugün hastanede şehit olduğu öğrenildi. Sagun'un da hayatını kaybetmesiyle kazadaki şehit sayısı 3'e yükseldi. Şehit ormancının cenazesinin, bugün Buca'da defnedileceği öğrenildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Çanakkale Ecebat'ta korkutan orman yangın (3)

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınında havadan söndürme çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için Çanakkale Boğazı saat 15.40 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: ÇANAKKALE,

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Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan çocuk öldü

Bursa'da, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı Berkay Özkan (12), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolundaki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir yönüne giden Haşim Yıldırım (46) yönetimindeki 16 AC 0348 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Berkay Özkan'a çarptı. Özkan, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Ağır yaralanan Özkan, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Ancak Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsü Haşim Yıldırım gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Çocuğa çarpan otomobilden görüntüler-Olay yerinden detaylar-Ölen çocuğun ceset torbasında taşınmasından görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Akıntıya kapılan çocuk boğularak öldü

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, 13 yaşındaki Esra Kürekçi denizde akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Esra Kürekçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İstanbul'dan ailesiyle birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesindeki yazlıklarına gelerek, denize giren Esra Kürekçi, rip akıntısına kapılarak birden gözden kayboldu. Vatandaşlar ve cankurtaranlar, Esra Kürekçi'yi denizden çıkardı. 112 Acil Sağlık ekibi çocuğa ilk müdahalede bulunarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esra Kürekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Vatandaşların suya girmesi-Çocuğun denizde aranması-Çocuğun denizden çıkarılmas, ilk yardım ve ambulansın gidişi-Çocuğun fotoğrafı

HABER:  Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya),

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Fabrika çatısında çıkan yangın söndürüldü BURSA'da tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 1'nci Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Tekstil fabrikasının çatı kısmında çıkan yangında yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangından çıkan dumanlardan görüntüler- İtfaiye ekipleri ve fabrikadan görüntüler

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Otomobildeki alevler ormana sıçradı, yangın 2 saatte söndürüldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarpıp bir anda alev aldı. Otomobildeki alevlerin yolun kenarındaki ağaçlara sıçraması sonucu orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerince 2 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında, yarım hektar ormanlık alan zarar gördü.

Keşan- Gelibolu yolundaki Korudağ mevkiinde, saat 15.00 sıralarında, Gelibolu'dan Keşan yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, sürücü ve yanındaki yolcular kendilerini dışarı attı. Kazada yaralanan olmazken, araçta arka koltukta bulunan bir bebek son anda kurtarıldı.

Otomobildeki alevler yol kenarındaki ormanlık alanda bulunan ağaçlara sıçradı. Ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

2 SAATLİK MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 30 kişilik personel, yangına helikopter 6 arazöz, 2 su ikmal aracıyla müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangın sonucu yarım hektar ormanlık alan zarar gördü. Dumandan etkilenen bir itfaiye erinin de bölgede bekletilen ambulansta tedavisi yapıldı.

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE BİLGİ ALDI

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek incelemede bulundu ve ekiplerden bilgi aldı. Başkan Helvacıoğlu, yangına kısa sürede müdahale edildiğini ve alevlerin büyümeden söndürüldüğünü belirtti.

Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 06:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
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