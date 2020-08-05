DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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TEKNE FACİASINDA KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORTekne faciasında ölenlere son veda (2)İzmir'in Foça İlçesi'nde Kurban Bayramı'nın 3'ncü günü batan 'Egem' isimli özel tekneden denize düşerek kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları devam ediyor.
TEKNE FACİASINDA KAYBOLAN ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Tekne faciasında ölenlere son veda (2)
İzmir'in Foça İlçesi'nde Kurban Bayramı'nın 3'ncü günü batan 'Egem' isimli özel tekneden denize düşerek kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler iki botla 24 saat bölgeyi taramayı sürdürürken, gündüz saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi dalgıçları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri su altında arama çalışması yapıyor. Çalışmalar teknenin alabora olarak battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini de kapsayan 4 kilometrekarelik deniz sahası ile çevre plajlar ve sahillerde gerçekleştiriliyor. Sualtı aramaları 35 metreye varan derinliklerde yapılıyor. Ekiplerin yoğun çalışmasına rağmen kaybolan Sarp Göksoy'a henüz ulaşılamadığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 05:12
Kaynak: DHA
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