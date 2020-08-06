DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

DEVRİLEN TIR KALDIRILDI

TIR köprüde devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (2)

TEM Otoyolu üzerindeki köprüde devrilen TIR, olay yerine çağrılan 2 vinç ile yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından Karayolları'na bağlı ekipler, köprü üzerinden otoyola doğru sarkan demir korkuluk ve bariyerleri keserek aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından TEM Otoyolu tamamen trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vincin demir iplerinin devrilen TIR'a kaynaklanmasıEkiplerin çalışmalarıTIR'ın vinçlerle kaldırılmasıDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),

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Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Canbaz Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Ekiplerin soğutma çalışmalarıGenel ve Detaylar

Haber-Kamera: İskender ZENGİN/ KAHRAMANMARAŞ

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Konyaaltı sahilinde tatilcilere koronavirüs uyarısı

Antalya'da polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında Konyaaltı sahilinde hem broşür dağıttı hem de tatilcileri maske takmaları ve fiziki mesafeye uymaları için uyardı. Denetimleri atlı polisler, martı timleri, motorize ekipler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerden oluşan tim gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, vatandaşların toplu olarak bulunduğu işletme ve sosyal alanlarda koronavirüs (Covid-19) tedbirleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de kentin en kalabalık noktası olduğu için Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, atlı polisler, martı timleri, motorize ekipler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sahil bandında vatandaşları uyardı. Fiziki mesafeyi aşan vatandaşlara bu kuralı hatırlatan polisler sahil bandı boyunca görev yaparken, sahilde güneşlenen tatilciler için toplum destekli polisler görev yaptı. VATANDAŞLAR MEMNUNYabancı turistler için yabancı dil bilen polislerden oluşturulan özel ekip, sahilde denize giren ve güneşlenen tatilcileri de tek tek uyarıp maske takmaları ve fiziki mesafeye uymaları konusunda uyardı. Maske takılıp, mesafeye uyulması ve ellerin sık sık yıkanması, ellerin yüze temas etmemesi gerektiği yönünde uyarıları barındıran '2M ve 2E' başlığıyla oluşturulan broşürleri de dağıtan polisler vatandaşları detaylıca bilgilendirdi.Tatil için Antalya'ya gelen Gülçin ve Aydın Ünver çifti, uygulamanın çok bilgilendirici olduğunu ve koronavirüse karşı dikkat çekilmesi noktasında faydalı olduğunu düşündüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Atlı polis timinden görüntüBisikletli martı timi, yunus timinin yolda yürüyen vatandaşlara uyarırkenSahilde güneşlenenlere polisin broşür dağıtması, maske vermesiRÖP1: Gülçin Ünver ile röportajRÖP2: Aydın Ünver ile röportajGüneşlenenlerden ve sahilden detay

HABER: Alpaslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Samsun'da koronavirüs denetimlerinde ekipleri görenler maske taktı

TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Samsun il merkezinde görevli polis ve zabıta ekiplerince uygulama yapıldı. Ekipleri fark eden vatandaşların maske taktığı görülürken, yapılan anons ve dağıtılan broşürlerle vatandaşlar uyarıldı.İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Samsun'da da maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. İl genelinde halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan denetimlere Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal katıldı. Uygulama sırasında ekipleri fark eden vatandaşların maskesini taktıkları görüldü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan anonslarla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden ekiplerin ise broşür dağıttığı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.'GENEL OLARAK KURALLARA UYULUYOR'

Uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Özellikle sosyal mesafe kuralları ile ilgili etiketlerin yapıştırılmadığı ve içeride kaç kişi bulunması gerektiğine dair uyarıların bulunmadığı, ve dezenfektanların eksik olduğunu gözlemledik. Fakat genel olarak baktığımızda kurallara uyan esnaflarımınızın çoğunlukta olduğunu gördük. Denetimlerin amacı ceza yazmak değil, vatandaşları uyarmaktır. Kurallara uymamakta direnen şahıs ve işletmelere cezai işlem uygulamaktan kaçınılmayacağının bilinmesini isterim" dedi.