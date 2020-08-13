DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

MUĞLA Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi, saldırıya uğrayan esnaf kadın o anları anlattı (2 EKİYLE)

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı gruptaki toplam 5 kadının kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Kavgada biri başına bardakla vurulan diğeri ise aldıkları darbelerle 3 kadın yaralandı. Kavgada yaralanan Ü.Ç. hiçbir neden yokken 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirtip, "Bize şiddet uygulayanlar kadın diye şu an serbestler" dedi.

Gümbet mahallesi, Barlar sokağındaki bir eğlence mekanında çalışan A.A. (Ayşe Aydın), S.D. (Sezen Denizli) ve Şüheda K. (Şüheda Kılıç) iddiaya göre; geçen 10 Ağustos'ta saat 03.15 sıralarında ilçedeki bir GSM firmasının 20 yıldır ana bayiliğini yapan hemcinsleri Ü.Ç. (40) ve bir firmada satış temsilci olan arkadaşı N.S.'nin (25), "Ne diye bakıyorsunuz?" diyerek üzerine yürüdü. Bir anda 5 kadın birbirlerine girdi. Kavgada başına içki bardağı ile vurulan Ü.Ç., yüzü ve göğsüne darbe alan N.S. ile eline darbe alan S.D. yaralandı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekiler, durumu polise bildirirken, bir yandan da kavgayı ayırmaya çalışsa da başaramadı. Polisin gelmesiyle kavga sona erdi. Yaralılardan Ü.Ç. ve N.S. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, ayakta tedavileri yapıldı. Elinden hafif yaralı olan S.D. ise hastaneye gitmedi. Yaralılardan Ü.Ç.'nin başına 6 dikiş atılırken 10 gün iş göremez raporu verildi. N.S.'ye de gerekli tedavisinin ardından 2 gün iş göremez raporu verildi. Polis, olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olan toplam 5 kişinin ifadalerine başvurup, serbest bıraktı.Kavgada yaralanan Ü.Ç. hiçbir neden yokken 3 kişinin saldırısına uğradıklarını belirtip, "Hem de kadınların saldırısına uğradık. Ben ve arkadaşım, kadınların bu şekilde şiddete maruz kaldığını, canlı şekilde görmüş olduk. Bu kişilerin neden saldırdıkları konusunda hiçbir fikrim yok. Hiçbiri ile daha önceden bir tartışma, kavgam kesinlikle yok. Şikayetçi olduk. Başımda 6 dikiş var. Bu kişilerin küfür ve hakaretlere maruz kaldık. 'Belanızı bizden bulacaksınız, 'Biz, belayız. Size bela oluruz' diye, sözlerine kaldık. Başıma bardakla vurdular. Daha sonra arkadaşımı feci şekilde dövdüler. Tüm bunları ortada bir şey yokken yaptılar. Bu kişilerin emniyette bir sürü dosyaları olduğunu, bu tür olaylara daha önce de karıştıklarını, ellerini kollarını sallayarak halen gezdiklerini biliyorum. Karşı taraf erkek olsaydı, ortalık birbirine girmişti. Bize şiddet uygulayanlar kadın diye şu an serbestler. Karşı taraf erkek olsaydı Kendilerinden şikayetçi olduk" dedi.