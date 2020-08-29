DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yaptığı motosikletiyle geçirdiği kazada öldü (2)

HIZ TUTKUNUYMUŞ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, midibüsle çarpışan motosikletin kazada ölen sürücüsü Hakan Cemal Ünlü'nün (32), hız tutkunu olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından, motosikletiyle saatte 299 kilometre hız yaptığı bir videoyu, "Sevdiklerime giderken, sevdiklerimden kaçarken" notuyla paylaşan Ünlü'nün, bir arkadaşının kendisine yaptığı, "Dünyadan kaçma da" yorumuna "Amin" yazdığı görüldü. Sosyal medyayı aktif kullanan Ünlü'nün, motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketlerin videolarını paylaştığı da görüldü.