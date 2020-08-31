DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Ay çekirdeği tarlasında oluşan obruk korku yarattı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesindeki bir ay çekirdeği tarlasında oluşan obruk, çiftçilerde korku yarattı. Bir hafta önce hasat yapılırken fark edilen 20 metre çapında yaklaşık 5 metre derinliğindeki obruk oluşumunun bölgede artmasından korkuluyor.

Çivril'in kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarındaki Elmalı mevkiinde Süleyman Çetin'e ait ay çekirdeği tarlasında obruk oluştu. Ay çekirdeği hasadı yapılırken, fark edilen obruk, çiftçilerde korku yarattı. Bölgeye jandarma çağrıldı. Yapılan inceleme sonrası jandarma ekipleri, 20 metre çapındaki 5 metre derinliğindeki obruğun etrafını güvenlik şeridiyle çevirdi. Bölgede merak uyandıran obruğu çok sayıda mahalleli ve çiftçiler görmeye geliyor. Obruğa bakıp cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekiyorlar. Çekirdek, mısır, elma, şeftali üreticiliğinin yapıldığı ilçede vahşi sulama yöntemiyle sulanan araziler yer altı sularını bitirdiği ve bu yüzden ilk obruğun oluştuğu sanılırken, bölgede yeni obrukların oluşmasından da korkuluyor. Tarlanın ortasında oluşan obruk içerisine düşerek telef olan bir yaban domuzu da dikkat çekti.

Mahalle halkından Ömer Çavuş, ilk kez obruk gördüğünü ve tedirgin olduklarını belirterek, "Daha önce obrukları Konya 'da olduğu duyardık. Burada hasat yapılırken, fark edilmiş. Daha önce obruk görmedik. Obruk bizi korkutuyor. İçine insan, traktör ya da iş makinesi düşebilir. Çok tehlikeli bir durum ne zaman nerede olacağını kestirmek çok zor" dedi. Mahalle halkından Serkan Akkoyun, bölgede mısır, ay çekirdeği ve elmalı hasatlarının başladığını ifade ederek, "Mahsullerin hasat zamanında üreticiler korkuyor. İlçemizde obruk oluştu, ilk kez gördük. Burada çıktı, başka yerde çıkar mı bilmiyoruz. Çiftçiler korkudan araziye çıkamıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Havadan drone ile obruktan detaylar-Ay çekirdeği tarlasından detaylar-Obruk'a bakmaya gelen mahalle halkından detay-Cep telefonuyla çekenlerden detay-Sırasıyla Ömer Çavuş ve Serkan Akkoyun ile röportaj-Ramazan ÇETİN anons

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,

=========================

Kent dışından gelenler Adana sıcağına dayanamadı

ADANA'da Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle hafta sonundan bu yana devam eden aşırı sıcaklar bugün 39 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler 43 dereceyi gösterdi. Kent dışından gelenler, Adana sıcağı karşısında nefes dahi alınmadığını belirtti. Çukurovalı yazar Yaşar Kemal'in romanlarına konu olan sarı sıcaklar kentte günlerdir etkisini göstermeye devam ediyor. Kentte sıcaklık 39 derece olarak ölçülürken, saat 13.00'da Atatürk Parkı'ndaki güneş altında termometreler 43 dereceyi gösterdi. Birçok kişi zorunlu hallerde dışarı çıktığını belirtirken, dinlenmek için gölge noktalardaki bank ve ağaç altlarını tercih etti. Sokak hayvanlarının ise beslenmek ve uyumak için yuvalarına çekildiği görüldü.'BURADA NEFES ALINMIYOR 'Elazığ'dan Adana'ya misafir gelen İlknur-Yüksel Dağ çifti, maskelerini takıp bebekleriyle parkta gezintiye çıktıklarını belirterek, "Burası gerçekten çok sıcak. Elazığ'ın havası normal ama burada nefes dahi alınmıyor. Ayrıca nemi çok, yapış yapış oluyor insan. Gece yatılmıyor. Evde klima ve duş ile serinliyoruz. Çocuğa sürekli banyo yaptırıyoruz" diye konuştu.ŞANLIURFA'DAN DAHA SICAKArkadaşı ile Şanlıurfa'dan gelen İbrahim Ali Türkmen ise, "Biz Şanlıurfa'dan geliyoruz. Bizde de sıcaklık yüksek. Burası Şanlıurfa'ya göre daha sıcak. Nem oranı yüksek olduğu için 5 dakika dahi dışarda gezsek her yerimiz ıslanıyor" dedi. BOĞULMA TEHLİKESİNE RAĞMEN YÜZDÜLERAyrıca gençler, boğulma tehlikesine rağmen serinlemek için yine Yüreğir ilçesindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalını tercih etti. Kanalda yüzen İbrahim Özaltın ve Ali Samet Köz, sıcak havalardan bunalıp kanalarak girerek serinlediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Vatandaşlar ile röpMuhabir Gülşah Özgen anonsGölgede oturan vatandaşlarKanalda yüzengençler ile röpGençlerin kanala atlamasıGenel ve detaylar

Haber: Gülşah ÖZGENTÜRK-Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

=======================

Van'da 'Giresun için biz ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı

VAN'da, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanda iş yerleri zarar gören kuaförler için 'Giresun için bizler ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kampanyada elde edilen gelirle sel ve heyelanda hasar gören kuaförlere ait iş yerlerinin onarılacağını söyledi.AK Parti Van İl Başkanlığı ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı öncülüğünde, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanda iş yerleri zarar gören kuaförler için 'Giresun için bizler ne yapabiliriz' kampanyası başlatıldı. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç ile birlikte, afetzedeler için başlatılan kampanya ile ilgili açıklama yaptı. Basın açıklaması öncesi Türkmenoğlu, kampanyaya dahil edilen Giresun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ayhan Konar ile telefonla görüntülü görüşme yapıp, Van halkının geçmiş olsun dileklerini iletti.VAN-GİRESUN ARASINDA GÖNÜL SEFERBERLİĞİ BAŞLATIYORUZBaşkan Türkmenoğlu, geçen hafta Giresun'a bağlı Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini, yüzlerce iş yerinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Türkmenoğlu, şöyle konuştu: "Bu olay bizlere 2011 Van Depremi'nde Türkiye'nin dört bir yanından olduğu gibi Karadeniz bölgemizdeki vatandaşlarımızın hassasiyetini akıllara getirdi. AK Parti Van İl Başkanlığı olarak 'Giresun için bizler ne yapabiliriz' düşüncesini hayata geçirmek üzere harekete geçtik. Yapılan istişareler sonucunda, partimiz öncülüğünde, Van Berberler ve Kuaförler Odası koordinatörlüğünde, sel felaketinde hasar gören berber ve kuaförlerimizin iş yerlerini yeniden onarıp, tefrişatlarını da sağlayarak, faaliyete geçirme kararı aldık. Van'daki Berberler ve Kuaförler Oda Başkanımız Veysel Koç ile iş birliği geliştirdik ve Giresun Berberler ve Kuaförler Odamızı da işin içerisine dahil ederek, hem bu konuda işyerlerinin tespitini sağladık, hem de projemizin koordinasyonu için gerçek muhatapların sağlıklı zeminde buluşmalarına ön ayak olduk. Bugün itibari ile projemizi hayata geçiriyoruz ve bu projemize hem maddi hem de manevi olarak destekte bulunmak isteyen hayırsever insanlarımızın ve kurumlarımızın Van Berberler ve Kuaförler Odamız ile irtibata geçmeleri bizleri mutlu edecektir. Van ve Giresun illerimiz arasındaki gönül seferberliğine, bir katkı da Vanlı hemşerilerimizden bekliyoruz. Bu vesile ile sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve tüm Giresun halkına Van'dan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun açıklaması-Türkmenoğlu, Giresunla hasar gören iş yerlerinin fotoğraflarını gösterirken-Giresun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ayhan Konar ile telefonla görüntülü görüşme yapılması

Safa ATMACA/VAN,

=========================

Öğretmenleri, Nehir'in doğum gününü pasta ile evlerine giderek kutladı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu öğretmenleri, koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen okulun bugün 10'uncu yaşına giren öğrencisi Nehir Battı"nın evine pasta gele giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Öğretmenlerini karşısında doğum günü pastası ile gören Nehir, duygu dolu anlar yaşadı.Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Nizamettin Demirdöven İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nehir Battı, bugün 10'uncu yaşına girdi. Öğretmenleri, okulların açılmasının koronavirüs tedbirleri kapsamında 221 eylül gününe ertelenmesi nedeniyle öğrencilerine doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pasta ile Nehir Batı'nın evinin önüne giden öğretmenler, 'Seni çok özledik' yazılı döviz açıp, öğrencinin oturduğu evin zilini çaldı.Karşısında öğretmeni ve diğer öğretmenleri gören Nehir, duygulu anlar yaşadı. Sosyal mesafe kuralına göre, öğretmenlerinin getirdiği pastanın mumları üfleyen Nehir, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğretmenlerine teşekkür eden Nehir Battı, "Çok mutluyum.10 yaşına bastım. Okulu çok özledim. Onlara çok teşekkür ediyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordumö dedi.'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÖZLEDİK'Nehir Battı'nın sınıf öğretmeni Serkan Erten, öğrencileri özlediklerini ve böyle bir sürpriz yaptıklarını belirterek, "Uzun zamandır yaklaşık 5.5 ay gibi öğrencilerimizi görmüyorduk, pandemiden dolayı. Bu pandemiden dolayı öğrencilerimize bir sürpriz hazırlamak istedik. 31 Ağustos'ta doğum günü olan bir öğrencimizi tespit ettik ve onları mutlu etmek istedik. Ne yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarla beraber en azından bir pasta alalım çocuğumuzu bir ziyarete gidelim ve okul zili ile beraber bir başlangıç yapalım istedik. Amacımız burada öğrencimizi mutlu etmek onların bu güzel gününde yanında olmak istedik" diye konuştu.Nizamettin Demirdöven İlkokulu Müdürü Erkan Ünal, "Okullarımızı eğitim ve açtık. Açtık ama öğrencilerimize kavuşamadık. Bugün doğum günü olan öğrencimize tespit ettik, onlar bize gelemiyorsa biz onlara gidip öğrencimizi tebrik etmek istedik. Amacımız biz onları çok özledik onlarda bizi unutmasın mesajı vermekti. İnşallah yakında kavuşmak üzere" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Öğretmenlerin eve gelişi-Evin önünde zil çalmaları-Öğrenci Nehir Battı'nın yanlarına gelmesi-Nehir'in pastayı üflemesi-Muhabir Mehmet Yirun Anons-Nehir Battı ile röp.-Öğretmen Serkan Erten ile röp.-Okul Müdürü Erkan Ünal ile röp.-Doğumu günü şarkısı söylenmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),

=========================

30 Ağustos Arsuz'da teknelerle denizde kutlandı

ARSUZ Belediyesi, '30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü' nedeniyle teknelerle kortej düzenledi.Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkın yoğun ilgi gösterdiği tekne kortejine, sahilde olan ve tatil yapan vatandaşlar da kutlamalara ve marşlara eşlik etti. İlçede bulunan yatların ve balıkçı teknelerinin oluşturduğu kortejde renkli görüntüler oluştu. Kortejin sonunda gençler denize atlayarak, denizin içinde Türk bayrağı açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu denizde de kutlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, "30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için çok önemli bir bayramdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos'ta verdiği kararlı emirle, Afyon'dan başlayan büyük taarruzun sonucunda, 30 Ağustosta büyük bir zafer kazanılmış ve Türkiye Cumhuriyeti için ciddi bir zafer olarak bu günün oluşmasında büyük bir etkisi olmuştur. Bu nedenle burada Mustafa Kemal Atatürk'ü tekrar anarak ve rahmet dileyerek o günü unutturmamak amacına yönelik bir düzenleme yapmak istedik. Ama bildiğimiz gibi günümüz koronavirüsün, yani insanlık sağlığını tehdit eden global bir hastalığın, belanın da eşiğinde bulunmaktayız. Bu nedenle hem günümüz koşullarına, koronavirüs kurallarına uygun olarak ve 30 Ağustos'u halkımıza coşkulu bir şekilde yaşatmak amacıyla bir aktivite düzenledik. Yatlarımızı, teknelerimizi denizde kurallara uyarak bir gösteri yapmak şeklinde oldu. Bunu da gerçekleştirmeye çalıştık. Katılan vatandaşlarımıza destek olan tüm arkadaşlarımıza, Arsuz halkına teşekkür ediyorumö dedi.