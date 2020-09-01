DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, GİRESUN LİMANI'NI İNCELEDİ

Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin yaralarının sarıldığı Giresun'da ekiplerce yürütülen çalışmaları inceledi. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Giresun Limanı hakkında yetkililerden bilgi alarak, limandaki yatırımları hem havadan hem de yerinde inceledi. Karaismailoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Tarihi bir ulaşım aksında bulunan Karadeniz Bölgesi'nde, kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecek" dedi.