DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Sinop- Çorum arasındaki orman yangını sürüyor; Tahliye edilen köyde yaşayanlar sokakta sabahladı (2)
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Sinop ve Çorum arasındaki ormanlık alanda önceki gün başlayan yangın kontrol altına alındı. Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgede soğutma çalışması yürütüyor.
Yusuf ÇINAR/ ÇORUM
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EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİKendisini boğazından bıçaklayan eşini, boğarak öldürdü (2)
İzmit'te tartıştığı eşi Özlem Güneş'i boğarak öldüren Zülküf Güneş, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 16:41 - Kaynak: DHA
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