DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

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Kimliğini evde unuttu, kocası son saniyede imdadına yetiştiISPARTA'da KPSS'ye gireceği okula geldiğinde kimliğini evde unutan Sinem Korkmaz'ın imdadına birlikte geldiği eşi plastik cerrahi uzmanı doktor Mehmet Ali Korkmaz yetişti.

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Kimliğini evde unuttu, kocası son saniyede imdadına yetişti

ISPARTA'da KPSS'ye gireceği okula geldiğinde kimliğini evde unutan Sinem Korkmaz'ın imdadına birlikte geldiği eşi plastik cerrahi uzmanı doktor Mehmet Ali Korkmaz yetişti. Aracıyla eve dönen Mehmet Ali Korkmaz, kapıların kapanmasına saniyeler kala eşine kimliğini yetiştirmeyi başardı.

Bugün tüm ülke çapında olduğu gibi Isparta'da da lisans mezunlarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yapıldı. Sabah oturumu için Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na doktor olan eşi ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte saat 09.30'da gelen Sinem Korkmaz, girişte kimlik kartını evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine Sinem Korkmaz'ın eşi, şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta olan ve trafiğin yoğun olduğu İstanbul Caddesi'nden eve gidip gelmek için aracıyla vakit kaybetmeden yola çıktı. Bu esnada kızıyla heyecanlı bir bekleyişe geçen Sinem Korkmaz, her 5 dakikada bir görevlilerin yanına giderek "Eşim kimliğimi getirecek ne olur beni alın" diye yalvardı. Sınav görevlileri kimlik olmadan içeri alamayacaklarını belirtince orada bulunan vatandaşlar da anlayış göstermeleri konusunda görevlilere ricada bulundu ancak kabul edilmedi.

SON ANDA YETİŞTİSınava gireceklere son uyarılar yapıldığı sırada, Sinem Korkmaz sürekli eşinin geleceği yöne bakarak sınava yetişmenin telaşına düştü. Tam kapılar kapanacağı esnada eşinin otomobilini gören Sinem Korkmaz kapıya doğru koşarken kimliği de orada bulunan vatandaşlar tarafından görevlilere yetiştirildi. Sinem Korkmaz da sınav için içeri alındı.'KAZANIRSA BİZİM İÇİN GÜZEL BİR ANI OLACAK'Plastik cerrahi uzmanı doktor Mehmet Ali Korkmaz, "Sabah sınava yetişecek şekilde evden çıktık ama sanırım eşim heyecandan kimliğini unutmuş. Sınav yerine geldiğimizde fark ederek hemen harekete geçtim. Sınava gelen diğer adayların araçları nedeniyle yoğun bir trafik vardı ve zamanla yarışarak son saniyede yetiştirmiş olmaktan mutluyum. Eşim çok üzülecekti. Hayat müşterek dedikleri bu olsa gerek. Bu sınavı kazanır bir yere yerleşirse bizim için güzel bir anı olacak" dedi.'İNSAN HEYECANLANIYOR'

Sinem Korkmaz da "Yanlışlıkla kimliğimi evde unutmuşum. Tabii dolayısıyla saat 10.00'u geçtiği için arkadaşlar almak istemediler. Hayat bir sınava bağlı olunca dolayısıyla insan heyecanlanıyor. Allah herkesin karşılığını verir inşallah. Sınavım iyiydi. Tabii sonucunu göreceğiz" diye konuştu.

Mehmet Ali Korkmaz, Plastik, Sabah, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:01 - Kaynak: DHA

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