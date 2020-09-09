DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

Antalya'da orman yangını, 2.5 saatte kontrol altına alındı (2)ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin 2.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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Antalya'da orman yangını, 2.5 saatte kontrol altına alındı (2)

ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin 2.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Alevlerin 2 metre kadar evine yaklaştığı Behiye Gülcan, yaşadığı korku sonrası gözyaşı döktü.

Antalya'nın Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesinde saat 12.00 sıralarında başlayan yangın paniğe neden oldu. Ormanla çevrili ziraat alanlarının bulunduğu bölgedeki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına orman işçileri, itfaiye ve belediye ekipleri müdahale etti. Yangına 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 söndürme helikopteri ve belediyeye ait 4 arazözün yanı sıra, 5 teknik eleman ve 20 işçi ile müdahale edildi.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarında çiftçiler de bahçe ve seralarına alevlerin ilerlemesini engellemek için ilaçlama motorlarıyla ekiplere yardım etti. Ormanlık alanda çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangında alevlerin yerleşim yerine yakınlığı paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin 2.5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. 3 hektar alanın zarar gördüğü yangından, tarım arazileri ve meyve ağaçları da etkilendi. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının ilk çıktığı saatlerde alevlerin sardığı evde yaşayan Behiye Gülcan, soğutma çalışmalarının yapıldığı anı göz yaşlarıyla izledi. Alevlerin evini çevreleyen ağaçlara ve meyve bahçesine zarar verdiği Gülcan'ı, yakınları sakinleştirdi. Alevleri ilk fark ettiğinde evinin içerisini duman sardığını anlatan Bayram Bulut ise "Duman bir anda içeri girdi. Alevleri gördük. Yangın evimizin dibine kadar geldi. Canımızı kurtardığımıza şükrettik" dedi.

Yurtpınar, Antalya, Yangın, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 15:37 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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