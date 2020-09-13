DHA YURT BÜLTENİ -14 - Son Dakika

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Mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremeyince polise başvurduZONGULDAK'ta yaşayan Abdullah Kanat (34), iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eşinin mahkeme kararına rağmen çocuğunu göstermediğini iddia etti.

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Mahkeme kararına rağmen çocuklarını göremeyince polise başvurdu

ZONGULDAK'ta yaşayan Abdullah Kanat (34), iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eşinin mahkeme kararına rağmen çocuğunu göstermediğini iddia etti. Polise başvuran Kanat, icraya başvurmadığı için çocuğunu yine göremedi.

Kilimli ilçesinde yaşayan Abdullah Kanat, 2018 yılında eşi Ç.K.'den (35) anlaşmalı olarak boşandı. İki çocuğun velayeti mahkeme kararıyla anne Ç.K.'ye verildi. Abbullah Kanat ise ayın belirli günlerinde çocuklarını görmesine karar verildi. Kanat, ayrıldığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ederek Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Şikayet dilekçesi veren Kanat'a icraya başvurarak çocuklarını görebileceği ifade edildi. Abdullah Kanat, çocuklarını görmek için icraya başvurması kararına tepki gösterdi.

İlçe emniyet müdürlüğü çıkışında açıklama yapan Kanat, icra yolunun çocuklarını psikolojisini bozacağını düşündüğünü belirterek, "İki yıl önce eşimden anlaşmalı olarak boşandım. Elimde çocuğumu görme kararı olmasına rağmen göremiyorum. Eşim sürekli tedbir kararı aldırıyor. Bu durumu benim aleyhime kullanıyor. Kendisine çocuklarımla ilgili mesaj gönderdiğim zaman bunu delil olarak kullanarak şikayette bulunup, mahkemeye sunuyor. Karakolda aldığım bilgiye göre, savcının icra kararı olmadığı için çocuklarımı göremeyeceğimi beyan etmiş. Bunun için 600 TL kadar ücret ödemem gerekiyormuş. Elimde Türkiye Cumhuriyeti mahkemesinin vermiş olduğu karara rağmen çocukları maalesef göremiyorum. Bu konuda mağduriyet yaşıyorum. Adaletten gereken işlemin yapılmasını istiyorum" dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Kilimli, Mahkeme, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 17:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -14 - Son Dakika

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