DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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Marmaris'te deniz paraşütü kazasında faciadan dönüldüMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken tekne, türbin motoruna halat dolanması sonucu arızalandı.

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Marmaris'te deniz paraşütü kazasında faciadan dönüldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, İngiliz turistin bindiği deniz paraşütünü çeken tekne, türbin motoruna halat dolanması sonucu arızalandı. Teknenin kaptanı arızanın ardından halatı boşalan ve havada kontrolsüz şekilde süzülen parüşütü, çeşitli manevralarla sahildeki kapalı olan bir otelin çatısına indirerek, turistin kurtarılmasını sağladı. Şans eseri yara almadan kurtulan turist, aynı su sporları istasyonuna tekrar gidip, deniz paraşütü keyfine devam etti.

Siteler Mahallesi Uzunyalı mevkisinde bulunan sahildeki su sporları istasyonuna gelen İngiliz erkek turist deniz paraşütüne binmek istedi. Evrakları imzalayan ve bilgilendirme yapılan İngiliz turist, su sporları eğitmenleri eşliğinde sürat motoruna binerek, denize açıldı. Sürat motorundan deniz paraşütüyle havalanan İngiliz turist bir süre havada süzüldü. Ancak havadayken İngiliz turistin paraşütünü çeken, teknenin türbin motoruna, başka bir tekneden atıldığı sanılan suda batmama özelliği bulunan 5 metrelik halat dolandı. Halatın dolanmasıyla teknenin motoru, tüm elektronik aksamları ile deniz paraşütünü çeken vinci de devre dışı kaldı. Vincin boşalmasıyla deniz paraşütünü kontrol eden halatlar da kontrolsüz kaldı. İngiliz turist gökyüzünde rüzgarın da etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulmaya başladı.

O ANLAR CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİSürat teknesinin kaptanı, çeşitli manevra ve tekniklerle sahile kadar getirdiği deniz paraşütünü Uzunyalı mevkisindeki kapalı bir otelin çatısına kontrollü şekilde indirdi. İngiliz turist otelin çatısında asılı kaldı. Otel önüne gelen su sporları istasyonu çalışanları İngiliz turisti, otele çıkıp, 4'üncü kattaki odanın penceresinden kurtardı. Plajda bulunan çok sayıda yerli ve yabancı turist endişe içinde kurtarma anlarını cep telefonu ile görüntüledi. Kazayı yara almadan atlatan İngiliz turist, kendisini kurtaran personel ile aynı su sporları istasyonuna gidip, tekrar deniz paraşütü yaptı.KAPTANIN PROFESYONELLİĞİ FACİAYI ÖNLEDİ

Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Tunç, yaşanan kazayla ilgili bilgi verip, "Deniz paraşütünü çeken sürat motoru kaptanı ve eğitmenlerin profesyonelliği ile büyük bir faciadan dönüldü. Deniz paraşütü ekipmanlarımızda bir eksiklik veya halat kopması yok. İngiliz turist hiçbir yara almadan kurtarıldı. Su sporları istasyonunun bir hatası veya ihmali olsaydı İngiliz turist böyle sağlam kurtulamazdı ve şikayetçi olurdu. İngiliz turist kurtarıldıktan sonra tekrar deniz paraşütü yaptı. Lütfen denizciler kullanmadıkları tekne aparatlarını veya gereçlerini denize atmasınlar. Marmaris'te bulunan 26 su sporları istasyonu üç günde bir sıkı denetimlerden geçmektedir" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 20:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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