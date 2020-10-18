DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

18.10.2020 20:31
DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

28 yaşındaki genç, babasını 10 yerinden bıçaklayıp öldürdüAKSARAY'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

28 yaşındaki genç, babasını 10 yerinden bıçaklayıp öldürdü

AKSARAY'da  psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), belirlenemeyen nedenle tartıştığı babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Eve gelen polise kapıyı açtıktan sonra  babasının bıçaklamaya devam Onur İnce, polisin tabancayla ateş edip kolundan yaralaması sonucu etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında  Ereğlikapı Mahallesi 1439 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi.  Babası Atlas İnce ile birlikte yaşayan ve iddiaya göre psikolojik tedavi gören Onur İnce, sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, herhangi bir yaralanan ve şikayette bulunan olmaması üzerine evden ayrıldı.  Onur İnce, babası Atlas İnce ile birkaç saat sonra belirlenemeyen nedenle yeniden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İnce, mutfaktan aldığı bıçakla babası Atlas İnce'ye saldırdı.  Babasını başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayan Onur İnce, komşularının ihbarı üzerine eve gelen polise kapıyı açtı. Ardından kanlar içindeki babasının yanına gelip tekrar bıçaklamaya başladı. Bunun üzerine polis, ateş edip kolundan yaralayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı Onur İnce, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren baba Atlas İnce'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Onur İnce, Aksaray, Atlas, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

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