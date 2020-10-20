DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Yağış, dolu ve fırtınanın vurduğu Kumluca'da yaralar sarılmaya çalışılıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınanın yerleşim yerleri ve tarım alanlarına verdiği zararın tespiti için çalışmalar sürerken, bölgedeki üreticiler de yaralarını sarmak için çalışmaya başladı. Yağış Finike ilçesinde de zarara neden oldu. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, afetin yaklaşık 6 bin dönüm narenciye ve sera alanında etkili olduğunu söyledi.

Kumluca'da dün saat 14.00 sıralarında şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Elmalı yönünden gelen yağmur, dolu ve fırtına ilçe merkezindeki çok sayıda cam ve plastik seralarda zarara neden olurken, ağaçlar devrildi, iş yerlerinde hasar oluştu, bazı evlerin çatıları uçtu, bazı araçlarda da zarar meydana geldi. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Merkez Mahallesi'ndeki Yeni Mahalle Camii'nin 1963 yılında yapılan minaresinin üst kısmı, uçtu. Öğle namazının ardından meydana gelen olayın, cemaatin camiyi ve bahçesini boşaltmasının hemen ardından yaşanması can kaybını önledi. Kum Mahallesi'ndeki Kaba Armut Camisi'nin minaresi de caminin üzerine yıkıldı.

YAKLAŞIK 6 BİN DÖNÜMDE ETKİLİ OLDUŞiddetli yağış ve fırtınadan zarar gören bölgelerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasarın boyutunun yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkması beklenirken, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, afetin yaklaşık 6 bin dönüm narenciye ve sera alanında etkili olduğunu söyledi. Hidayet Kökce, "Dünkü afetten dolayı zarar plastik seralarımızı yenileyeceğiz. Ama cam seralarımızın tamiratı çok uzun süre aldığı için bu sezon yetişmeyebilir. Çünkü afet ilçenin bir tarafından öbür tarafına kadar geniş bir alanda etkili oldu. Toparlanmamız zaman alacak" dedi.FİNİKE'DE SERALAR ZARAR GÖRDÜ, PORTAKALLAR YERE DÖKÜLDÜŞiddetli yağış ve dolu Finike ilçesinde de zarara yol açtı. Bölgede çok sayıda seranın camları kırılıp, plastik örtüleri yırtıldı. Özellikle narenciye bahçelerinde hasadı bekleyen portakallar yere döküldü. Üreticileri ziyaret eden Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi Sahilkent ve Hasyurt mahallelerinde zararın büyük olduğunu belirterek, "Yaklaşık 5 dakika süren olumsuz hava şartları ilçemizde tarımsal üretime büyük darbe vurdu. Kırılan camlar bitkilerin arasına saçılmış durumda. Aynı zamanda seraların üzerinde de cam parçaları var. Bu durumda bırakın üretim yapmayı, seraya girmek bile tehlikeli. Dolu yağışı seraların plastiğini delik deşik ettiği gibi portakalların da dökülmesine neden olmuş durumda. Portakal ağaçları nisan- mayıs ayında etkili olan sıcak ve rüzgarlı havadan olumsuz etkilenmişti. Dolu yağışı da kalan ürüne büyük zarar verdi" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE(GÜNCEL GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK)

Ramazan SARIKAYALI- Suat SÖĞÜT/KUMLUCA- FİNİKE (Antalya),

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PKK'nın sözde komutanı ve örgüt üyeleri adliyede

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı, Suriye'de bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde komutanlarından olan W.M. ile 3 örgüt üyesini yakaladı. 4 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, geçen hafta Körfez ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 yıl önce düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK saflarında yer alan, 4 terör örgütü üyesi yakalandı. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi arasında bulunan W.M.'nin örgütte sözde komutanlık yaptığı öğrenildi. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen W.M., M.A., R.İ. ve C.O. jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAdliyeye sevk edilmeleri

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),

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BURSA'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONDA 11 KİŞİYE GÖZALTI

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 600 polisle şafak operasyonu (2)

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da bu sabah 600 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 370 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 30 gram bonzai, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 9 mermi, 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 4 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 20 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.