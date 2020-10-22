DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir miktar metamfetamin ve skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahla yaralama olayına karışan O.S. (34) isimli şüphelinin Cikcilli Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde kaldığı ve orada uyuşturucu madde bulundurduğunu tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, evde yaptıkları aramada 23,37 gram metamfetamin, 14,47 gram skunk maddesi ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan şüpheli O.S. ve R.K. (19) isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

KAVGADAKİ SİLAH DA EVDE BULUNDU

Soruşturmayı genişleten ekipler, O.S.'nin evinde silahla yaralama olayında kullanılan tabanca ile 11 cep telefonu, 1070 TL ve 25 dolar el geçirdi. Polis merkezinde ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. ve R.K. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.