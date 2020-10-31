DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından market kasiyerinin cesedi çıkarıldı

İZMİR'de meydana gelen 6.6'lık depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin kattaki enkazından bir erkek cesedi çıkarıldı. Cededin market kasiyeri Serhat Er olduğu öğrenildi.

Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgesi, saat 14.51'de büyük bir depremle sarsıldı. Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir'de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir'de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise hasar gördü.

KASİYERİN CESEDİ ÇIKARILDIİzmir'de çöken binalardan birisi olan Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki enkazında arama- kurtarma çalışması yapan bir erkek cesedine ulaştı. Cesedin, markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er olduğunu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHuzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/İZMİR,

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Hırsızlık yaparken yakalanınca 'Seni polise şikayet edeceğim' dedi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, halk otobüsünde madeni paraları çalan hırsız, şoför tarafından yakalanınca darp edilerek dışarı atıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda hırsızın Sever'e yönelik, 'Seni polise şikayet edeceğim' demesi dikkat çekti.

Ereğli ilçesinde durakta bekleyen İsmail Sever'e ait halk otobüsünde bir kişi yolcu olarak bindi. Sürücünün olmadığını gören şüpheli, sürücü koltuğuna oturarak madeni paraları almaya başladı. Bu sırada otobüse gelen İsmail Sever şüpheliyi suçüstü yakaladı. İsmi öğrenilemeyen şüpheliyi darp ederek araçtan indiren Sever, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. Şüpheli kişi polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi, darp edildiği sırada Sever'e, 'Seni polise şikayet edeceğim' demesi ise dikkat çekti.