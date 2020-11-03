DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

AYDA'NIN ANNESİNDEN ACI HABER GELDİ

İzmir'deki depremde 91 saat sonra gelen mucizenin adı; Ayda (4)

ANNEDEN ÜZÜCÜ HABER

İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından kurtarılann 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler cenazeyi, enkazdan çıkardı.

KÖFTE-AYRAN İSTEDİMucizenin adı Ayda Gezgin'in ise ambulansla hastaneye götütülürken köfte ayran istedi. Sağlık durumu iyi olan Ayda'nın bu sözleri ise tebessüm yarattı.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TWEET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyp Erdoğan mucize çocun Ayda'yla ilgili sosoyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..."

İZMİR,

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Depreme tekstil atölyesinde yakalanan çalışanların kaçtığı ve eşyaların sallandığı anlar kamerada

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde, tekstil atölyesindeki çalışanların kaçıştığı ve eşyaların sallandığı anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi. Depremde bazı binalar çökerken, birçok bina ise hasar gördü. Depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalanan çalışanların masaların altına girmesi ve depremin ardından koşarak, binadan çıkmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülere, atölyedeki eşyaların sallandığı anlar da yansıdı.