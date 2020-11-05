Izmir'deki deprem anları güvenlik kameralarında - Son Dakika

Izmir'deki deprem anları güvenlik kameralarında

05.11.2020 14:39
Izmir'deki deprem anları güvenlik kameralarında, System.String[]

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, kentin birçok ilçesinde vatandaşların cep telefonlarıyla ya da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, kentin birçok ilçesinde vatandaşların cep telefonlarıyla ya da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6,6 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu. Depremde büyük bölümü Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki 17 bina yıkılırken, çok sayıda bina hasar gördü, 114 kişi yaşamını yitirdi. Seferihisar'dan Konak ilçesine kentin birçok noktasında deprem, vatandaşların cep telefonlarıyla ya da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Görüntülerde sosyal medyada yayın yapan vatandaşın korkusu da yer aldı. İnşaat halindeki binadan deprem sırasında düşen malzemeler de güvenlik kamerasınca kaydedildi. Vatandaş kamerasında ise, Karagül apartmanın yıkılma anı bulunuyor. Yine bir vatandaşın çektiği görüntülerde, Seferihisar'daki tsunami anı görülüyor.


Izmir'deki deprem anları güvenlik kameralarında
Izmir'deki deprem anları güvenlik kameralarında
Izmir'deki deprem anları güvenlik kameralarında
Izmir'deki deprem anları güvenlik kameralarında

Anadolu Üniversitesi, Deprem, İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Izmir'deki deprem anları güvenlik kameralarında - Son Dakika


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