DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Üniversite öğrencisi genç kız, sevgilisi tarafından boğularak öldürüldü

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22), birlikte yaşadığı sevgili Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak öldürüldü.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak'ta bulunan apart dairesinde meydana geldi. PAÜ Resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş ile birlikte yaşadığı sevgilisi Recep Berkay H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Recep Berkay H., kız arkadaşı Tokbaş'ı boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından yaşadığı daireden çıkan Recep Berkay H. aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Recep Berkay H. aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Bunun üzerine Recep Berkay H.'nin annesi durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tokbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Recep Berkay H.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan incelemenin ardından Tokbaş'ın cesedi, otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öldürülen Cennet Tuğba Tokbaş'ın fotoğrafları-Zanlı Recep Berkay H.'nin fotoğrafları-Olayın yaşandığı apartmandan görüntüler-Dairenin mühür vurulan kapısından görüntü-Polis merkezinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Deniz TOKAT - Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Otomobilin 2 köpeği ezdiği an kamerada BALIKESİR'de otomobilin benzin istasyonunda pompaların önünde yatan iki köpeği ezme anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken; köpeklerden biri öldü, yaralı köpek de veterinere götürülerek tedavi altına alındı.Olay, dün sabah saatlerinde Erdek ilçesindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzin istasyonuna gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 KNT 11 plakalı otomobil, pompaların önünde yatan iki köpeğin üzerinden geçti. Köpekler olayın ardından yerden kalkıp koşmaya başlarken, otomobil sürücüsü ise yoluna devam etti. Bir süre sonra köpeklerden biri istasyonda yere yığılarak öldü. Ağır yaralanan diğer köpek ise çevredekilerin yardımıyla veterinere götürülerek, tedaviye alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIOtomobilin, köpekleri ezdiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülere, tepki yağdı. HAYTAP'ın şikayeti üzerine otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------

-Köpeğin ezilme anından güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Muammer İRTEM/BALIKESİR(Erdek),

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Sinop'ta 2 katlı ahşap evde yangın

SİNOP'ta merkeze bağlı Lala köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında ev, kullanılmaz hale geldi.

Merkeze bağlı Lala köyünde Şerafettin Atıcı'ya ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evin bahçesinde olan Atıcı ailesi, dumanları fark edince, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Yangına ilk müdahaleyi Atıcı ailesi ve köy sakinleri yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.