Balıkçılar arasında çıkan kavgaya 19 gözaltı - Son Dakika

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çarşamba Pazarı'nın balıkçılar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre alacak konusunda husumetli olan 2 grup arasında öğle saatlerinde tartışma çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle ayrılan taraflar, akşam saatlerinde yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca, sopa ve bıçak kullanılan kavgada Selim Turan , sol bacağından vurularak, yaralandı.

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