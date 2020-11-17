DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymadı, ekip otosuna çarptı

ÇORUM'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü Ümit S. (23) yaşanan kovalamacada ekip otosuna çarptı. Yakalanarak gözaltına alınan sürücünün, ehliyetinin olmadığı belirledi.

Olay, gece saatlerinde Emek ile Cengiz Topel Caddesi'ni birleştiren Milönü kavşağında meydana geldi. Denetimlerde bulunan polis ekipleri, şüphe üzerine Ümit S.'nin kullandığı 55 UA 924 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, hızını artırıp 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında, Ümit S., bir ekip otosuna çarpıp, durdu. Kazada iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yakalanarak gözaltına alınan sürücünün, ehliyetinin olmadığı belirledi. Hakkında 2 bin 900 lira para cezası uygulanan sürücü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.