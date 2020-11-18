DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14
18.11.2020 14:45
Gemide uyuşturucu araması gümrük kamerasındaZONGULDAK'ta, yabancı uyruklu kuru yük gemisinde şüphe üzerine yapılan aramada, mürettebat kamerasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gemide uyuşturucu araması gümrük kamerasında
ZONGULDAK'ta, yabancı uyruklu kuru yük gemisinde şüphe üzerine yapılan aramada, mürettebat kamerasında uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik köpeğiyle yapılan arama, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zonguldak Gümrük Müdürlüğü ekipleri, önceki gün limana yanaşan yabancı uyruklu Ro-Ro gemisinde uyuşturucu madde bulunduğu şüphesi üzerine çalışma başlattı. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin narkotik kopeğiyle yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyon anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, narkotik köpeğinin kamaralarda arama yaptığı görülüyor.
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