DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı

SAMSUN'da hastanede taşkınlık çıkaran hasta yakını Kamil V., kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Tahsin A.'nın parmağını ısırarak, kopardı.

Olay, dün gece saatlerinde Terme Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta yakını Kamil V., alkollü olarak geldiği hastanede taşkınlık çıkardı. Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A.'nın parmağını ısırarak kopardı. Kanlar içinde kalan Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

O ANLARI ANLATTI

16 senedir güvenlik olarak görev yaptığını belirten Tahsin Alkan, "Çarşamba akşamı görevimi yerine getirdiğim sırada, geç saatlerde sevgilisinin ardından hastaneye gelen sarhoş birisi vardı. Hastane çalışanlarına küfürler etmeye başlayınca müdahale ettik. Şahsı yere yatırıp kelepçe takmak istedim. Bu sırada parmağım ağzına girdi ve ısırdı. Koptuğunu fark ettim. Bu tip olaylarla sık sık karşılaşıyoruz. Şahıs olaydan yarım saat sonra serbest kaldı ve tekrar hastaneye gelerek hastasının başında refakatçi oldu. Bizler de sağlık çalışanları olarak bu gibi mağduriyetleri önleyecek yasalar gelmesini istiyoruz" dedi.