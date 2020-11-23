DHA YURT BÜLTENİ -14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ -14

23.11.2020 15:42
DHA YURT BÜLTENİ -14, System.String[]

Konteyner kente ilk depremzedeler yerleştiİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, depremde evleri yıkılan depremzedelerin geçici olarak konaklamaları için oluşturulan konteyner kent tamamlandı.

Konteyner kente ilk depremzedeler yerleşti

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, depremde evleri yıkılan depremzedelerin geçici olarak konaklamaları için oluşturulan konteyner kent tamamlandı. Bugün ilk 6 depremzede aile konteynerlere yerleşti. Gün içinde toplam 23 ailenin daha, çadırdan konteynere taşınacağı bildirildi.

Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler çadır kentlere yerleştirilmişti. Depremzedeler için Bayraklı Adalet Mahallesi'nde 46 bin metrekarelik alana kurulan 493 konteyner yerleştirildi.

Oluşturulan konteyner kente, bugün çadırda yaşayan ilk 6 depremzede aile giriş yaptı. Gün içinde 23 ailenin daha konteyner kente yerleşmeleri bekleniyor. 21 metrekareden oluşan her konteynerde, tuvalet, duş, mutfak, salon, iki elektrikli ısıtıcı ve yatak odası bulunuyor. Mutfak kısmında ise, ailelerin beslenme ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamaları için, tencere, tava, gıda malzemeleri ve hijyen malzemeleri bulunuyor. Depremzede çocukların eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için EBA destek araçlarının getirileceği konteyner kente aynı zamanda, bir çocuk parkı da yapılıyor. Aileleri konteyner kentte ziyaret eden İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan, "Evleri hasarlı olan vatandaşlarımızı konteynerlere almaya başladık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ortam ayarlanmış durumda. Havaların da soğumaya başladığını görüyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımız burada ısınma ve beslenme problemi olmadan yaşamlarını sürdürecektir. İnşallah ilerleyen zamanlarda da vatandaşlarımız kalıcı konutlarda yaşamlarına devam edecekler. İlçedeki çadır kentler de yavaş yavaş boşalmaya başladı. Vatandaşlarımızı konteynerlerde barındırmaya başladık" dedi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da konteyner kente yerleşen ailelerle sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Bayraklı'daki Barış Sitesi'nin 7'inci katında oturan ve binaları yıkıldığı için depremden beri çadır kentte konaklayan Aynur Turhan, "3 kat tamamen çöktü. Son 4 kat kalmıştı onu da yıktılar. Deprem sırasında dışarıdaydık. Evde kedim kalmıştı. Binadan dışarı atladı daha sonra görmedik. Komşularımın göçük altında kaldığını öğrenince yıkıldım. Son ana kadar gece, gündüz nöbetteydik. Sadece bizim blokta 6 can kaybı oldu. Sitede toplam 11 kişi kaybettik. Acımız çok büyük. Keşke kayıplar vermeseydik. Enkazın etrafında dolaşıyoruz, geziyoruz ağlıyoruz. Hep onları anıyoruz. Şimdi çadırdan çıkıp konteynere kente geldik. Konteynerde 5 kişi kalacağız" diye konuştu.

İsmail Turhan ise, "Dönüp aynı noktaya geliyoruz. Müteahhitler, yetki veren kurumlar, ruhsatı veren belediyeler, bunların daha detaylı araştırılması gerekiyordu. Oturulamaz raporları verilmeliydi. Maalesef depremde can kayıplarına mal oldu. Bir şekilde hayattayız ama bir yanımız da onlarla. Binanın olduğu yere gittiğimizde duygulanıyoruz. Milletvekillerimiz, bakanlarımız bizi ziyaret ettiler, destek oldular.  Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

'KONTEYNER ÇADIRDAN DAHA KORUNAKLI, HER ŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Çadırdan eşi ve oğluyla birlikte konteynere yerleşen Ayhan Özmen, "Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki apartmanda oturuyorduk. Deprem anında dışarıdaydık. Ama çok kötü sallandı. Binamız ağır hasarlı, o günden beri evimize giremiyoruz. Konteyner çadırdan daha iyi. Gayet güzel ve tertipli, organize olmuş. İçinde duşu, mutfağı, ısıtıcısı var. Yatak, yogan, yastık her şey düşünülmüş. Konteyner, çadıra daha korunaklı, daha güzel olacak bizim için. Sıcak ve soğuk su var, güneş enerjisi var" diye konuştu.

'ANNEM GÜVENDE HİSSEDECEK'Apartmanlarının güvenilirliğinin belli olmadığı için annesi Suzan Gezer'i evde yalnız bırakamayan öğretmen Hakan Kandemir de annesiyle birlikte konteyner kente yerleşti. Kandemir, "Haftanın bir günü okula gitmek zorundayım. Annem şeker ve tansiyon hastası. Artçı depremler devam ediyor, tedirgin oluyoruz. O nedenle, düz ayak bir yerde olmasını istedim. Herhangi bir sallantıda kendisinin idare edebileceği şekilde bir yer olsun istedim" dedi.

Suzan Gezer (75) de "Herkesin ağzında yeni depremlerin olacağı konusu var. Bundan sonra bir deprem olursa Hakan yanımda olmazsa merdivenlerden inemem. Paniğe kapılıyorum, elim ayağım titriyor, kalça kırığım nedeniyle yürümekte zorlanıyorum. Uykularım kaçtı. Buraya iyi olacağımı düşünerek geldim. Kendimi daha güvende hissedeceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Konteyner kentten görüntü-Alana gelen ve yerleşen ailelerden görüntüİzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan'ın konuşması-Depremzede aileler ile röportaj-AnonsHaber: Melis KARAKUZULU – Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Maddi hasarlı kaza sonrası sinir krizi geçirip diğer sürücünün üzerine yürüdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde maddi hasarlı kaza sonrası, kızının korktuğunu belirten sürücü sinir krizi geçirip, diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi, Erikli Sokak'ta bugün saat 14.30 sıralarında plakası ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası aracından inen sürücülerden biri, "Nere bakıyorsun sen, çocuk korktu" diyerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Araçtaki kız çocuğu ise babasına seslenerek sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin de müdahalesiyle sinir krizi geçiren baba, güçlükle sakinleştirildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü;-İki sürücünün tartışmaları-Kızın feryadlarıHaber:  Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), - Kamera: BURSA,

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Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi azaldı

TÜRKİYE'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen kesiminde yeterince yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle su seviyesi gözle görülür düzeyde düştü. İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta kuraklık nedeniyle debisinde gözle görülür şekilde düşüş yaşanıyor. Kızılırmak üzerinde kurulu olan ve kent merkezinin Karşıyaka ve Esenyurt mahalleleri ile bağlantısını sağlayan tarihi Kesik Köprü civarında suyun azalması nedeniyle nehir yatağında adacıklar oluştu. Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle debide düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bugünlerde suyu iyice çekilen Kızılırmak dron ile havadan da görüntülendi.

'SU SEVİYELERİ ÇOK DÜŞTÜ'Kızılırmak kenarında yürüyüş yapan Hacı Halil Yazıcılar, "Kızılırmak'ın insanlar gibi eski coşkunluğu gitti. Yağış yok, su seviyeleri çok düştü. Biz çocukken Kızılırmak coştuğu zaman gelir ahırlardaki hayvanlarımızı dahi alır götürdü. O günlerden bu günlere geldik. İnşallah sonu iyi olur. Biz şu an Kasım ayındayız. Eskiden biz evimizin önünde araçlarımızı kardan bulamıyorduk. Şu an ise dağlarımızda ovalarımızda kar yok. Biz de hasret kaldık. Yaklaşık 10 yıldır bu Kızılırmak'ın suyu azalıyor." dedi.

Nehirde balık tutan Şaban Cici ise, "Bu sene suda daha çok azalma var. Her sene daha da azalıyor. Biz de arada sırada gelip balık tutuyoruz. Yağmur ve kar yağmıyor. Bu nedenle suda azalma olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kızılırmak, Bayraklı, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ -14 - Son Dakika


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