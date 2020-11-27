DHA YURT BÜLTENİ -14 - Son Dakika

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, kentte yerel bir televizyon kanalında canlı yayında yaşandı. Deprem sırasında yayın yapan televizyon kanalında sarsıntı ekranlara yansıdı. Canlı yayın sırasında yaşanan depremde arkada bulunan dekorlar sallanırken, programda bulunanlar kısa süreli panik yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deprem anıCanlı yayındakilarin konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA=========

PKK operasyonunda 3 muhtar ve korucu başına gözaltı

VAN ve Siirt'te jandarmanın PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda aralarında 3'ü aktif görevde olan 4 muhtar ile bir korucu başının bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında Van ve Siirt'te eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda, Van'ın Başkale ilçesinde 3'ü aktif görevde muhtar, aktif görevde olan 1 korucu başı ile Gürpınar ilçesinde 1'i eski mahalle muhtarı 2 kişi, İpekyolu İlçe merkezinde 1, Siirt'te ise 1 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer 1 şüphelinin de arandığını belirtti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

VAN, -

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Çorum'da koronavirüs vakaları arttı, denetimler sıklaştı

ÇORUM'da artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirler artırılırken, vakaların yükseldiği kentte en işlek caddelerinde denetimler de sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktaları oluşturularak, araç ve yayalar üzerine uygulama yapılıyor. Kent merkezinde HES kodu başta olmak üzere sürücülerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor.

Maske takmayanlara 900 TL, idari para cezası kesilirken, karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Öte yandan pek çok kişi ise, Çorum'da koranavirüsün hızla arttığını maske mesafe ve hijyen kuralına uyulması gerektiğini belirti. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlaması değil, sokağa çıkma yasağının gelmesini istedi.