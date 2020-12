DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Vaka sayısının yüzde 100 arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek

ANTALYA'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdi, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71'e ulaştı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımların sevk ve idaresinden sorumlu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "Aile içi bulaşlar çok fazla gözüküyor. Doğum günü için bir araya gelmek gibi veya arkadaş gruplarının toplanıp yaptığı aktivitelerde çok sayıda kişiye virüsün bulaştığını görüyoruz" dedi.Geçen haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sahilleri ve parkları doldurdu. Çoğu tedbirin göz ardı edildiği kentte, bazı vatandaşlar da evlerin önündeki ayakkabı kalabalığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.BAKAN KOCA VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİSağlık Bakanı Fahrettin Koca , dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Antalya'daki vaka sayısının yüzde 100 oranında arttığını, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 71 olduğunu ve yüksek riskin devam ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Bakan Koca, video konferans yöntemiyle Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ile görüşerek durum hakkında değerlendirmede bulundu. Kentte yaşayanlar ise çoğu kişinin tedbirlere uymadığını ve vaka sayılarının bu nedenle arttığını düşünüyor.TANIDIK ÇEVREDEN KAPILIYORKentteki vaka sayısının artışına paralel olarak hastanelerdeki doluluk oranı da artış gösterdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise vaka sayılarındaki artışa hazırlık olarak yeni bir 'ara yoğun bakım servisi' oluşturulmaya başlandı. Koronavirüs tedavisi gören hastaların çoğunun virüsü tanıdık çevrelerinden kaptığı ve aile içi bulaşların çok yüksek olduğu öğrenildi.YENİ BİR ARA YOĞUN BAKIM SERVİSİAntalya'da da Türkiye 'deki artışa paralel olarak vaka sayılarında son günlerde artış görüldüğünü belirten Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımların sevk ve idaresinden sorumlu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "Biz Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Covid-19 için yoğun bakımlarda büyük bir yatak sayısı ayırmıştık. Aynı zamanda çevre illerden de sevk aldığımız için bizdeki vaka artışı biraz daha fazla oldu. Bu artışa paralel olarak Bakanlığın da talimatıyla yatak sayısını ihtiyaç doğrultusunda artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz. İhtiyacı karşılayabilmek için yeni bir ara yoğun bakım servisi oluşturuyoruz" dedi.'TALEBİ KARŞILAYABİLİYORUZ'Yatak sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Kavrut Öztürk, "Yoğun bakımlarımızda ihtiyaç duyulan tüm tedavileri en üst düzeyde sağlamaktayız. Entübe olup ventilatör desteğine ihtiyacı olan hastalarımız olsun, yüksek akış desteği olan hastaların tamamına hizmet verebiliyoruz. Şu an gelen talebi karşılayabiliyoruz. Yatak sayılarını da artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.ARKADAŞ GRUPLARINDAN BULAŞİnsanların sosyal ortamda bir araya gelmesiyle vakalarda artış yaşandığını belirten Doç. Dr. Kavrut Öztürk, şöyle konuştu: "Vatandaşlar sıklıkla sosyal ortamda, kendi tanıdık çevrelerinden vakaları kapıyorlar. Aile içi bulaşlar çok fazla gözüküyor. Doğum günü için bir araya gelmek gibi veya arkadaş gruplarının toplanıp yaptığı aktivitelerde çok sayıda kişiye bulaş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni gibi temel tedbirlere uyulması oldukça önemli. Vatandaşlarımızdan beklentimiz bu tedbirlere uyulması. Uyulduğu takdirde vaka artış hızını belki engelleyebiliriz. Biz tedavi ve hizmet aşamasında tatbiki elimizden geleni yapıyoruz ama vatandaşların da kurallara uyması çok önemli."'BANKLARDA YEMEK YİYORLAR'Tedbirlere uyulmadığı için vaka sayılarında artış yaşandığını söyleyen Emre Korunç, "Vaka sayısındaki artış çok kötü. Giderek kötüye gidiyor. Eğer aşılama başlamazsa sıkıntı yaşayabiliriz. Sosyal mesafeye ve önlemlere uyulmaması nedeniyle vakalar arttı. Hiç kimse bu önlemleri önemsemiyor. Mesela restoranlar kapandıktan sonra yemeklerini alan insanlar banklarda yiyorlar. Sosyal mesafeye hiçbir şekilde uyulmuyor. Banka önlerindeki sıralarda insanlar iç içe bekliyor" dedi.'KENDİ SAĞLIĞIMIZ İÇİN UYUYORUZ'Bakanlığın önerdiği kurallara uyduğunu belirten Hakan Ceylan , "Bakanın açıklamasında belirttiği gibi sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymamız gerekiyor. Bu pandemi bütün dünyada yaygın, kurallara uyarak bir an önce atlatacağız. Ben devletin, bakanlığın önerdiği maske, sosyal mesafe, gerekmediği zaman dışarı çıkmama kurallarına kendi sağlımız için uyuyorum. İnsanlar kurallara riayet etmiyor. Bu nedenle vaka sayısı artıyor" diye konuştu.'ELDİVENSİZ, MASKESİZ ÇALIŞMIYORUM'Kuaförlük yapan ve iş yerinde tüm önlemleri aldıklarını belirten İbrahim Alp, "Ben eldivensiz maskesiz çalışmıyorum. Gelen müşterilerim aynı şekilde maskesiyle geliyor. Biz bu şekilde önlem alıyoruz. Bu durumda herkesin korunması gerekiyor. Antalya'da vaka sayılarının turistler nedeniyle arttığını düşünüyorum. Gelenler çok rahat şekilde her yere girdi çıktı. Ben vaka sayısındaki artışı buna bağlıyorum" yorumunu yaptı.Vaka sayısının kalabalıktan dolayı arttığını belirten Ercan Önal ise "Kimi kişiler kurallara uyuyor kimileri ise uymuyor. Genelde uymamız lazım ama uyulmuyor. Vaka artışı bence kalabalıktan dolayı yaşanıyor. İnsanlar gezmeyi seviyor" dedi.ARAÇLARDAN ANONS YAPILIYORKentin en işlek caddelerinden Kazım Özalp 'te belediye zabıta ekipleri, araçlardan Türkçe, Rusça ve İngilizce olarak sosyal mesafe uyarısı yapmaya başladı. Bu cadde üzerinde daha önce birer koltukları kapatılan banklar da tamamen şeritle kapatılarak devre dışı bırakıldı. Diğer yandan Antalya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle önceki günlerde sokaklarda görülen kalabalıkta azalma olduğu gözlendi. Güneşli günlerde insanların yoğun olduğu kentin simgesi Cumhuriyet Meydanı ve Kalekapısı gibi işlek noktalar, yağış nedeniyle bugün sesiz kaldı.

Kazadaki yaralılara, yoldan geçen sağlıkçı müdahale etti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde emniyet şeridindeki otomobile başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle şoke olan Sevgi D.'ye yoldan geçen ve sağlıkçı olduğunu söyleyen bir kişi müdahale ederek, sakinleştirdi.Kaza, Çorlu- İstanbul karayolu üzerinde meydana geldi. Esat Yumurtacı, kullandığı 06 DC 8189 plakalı otomobili arızı yapması üzerine emniyet şeridine çekip park etti. Park halindeki araca Sedat Kara yönetimindeki 59 ZT 531 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yumurtacı ile Kara'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Sevgi D., yaralandı. Kazadaki yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen ve kendisinin sağlık personeli olduğunu söyleyen bir kişi yaptı. Sağlık ekipleri gelene kadar başından yaralanan ve şoke olan Sevgi D.'yi uzun süre konuşarak sakinleştiren sağlık personeli, önemli bir şeyinin olmadığını belirterek kendisini teselli etti.Yaralıya müdahale eden kişi, gelen sağlık ekiplerini de Sevgi D.'nin durumu hakkında bilgi verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden Covid-19'la mücadele seferberliği

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele için seferberlik ilan etti. Kamu kuruluşları, camiler ve şehrin muhtelif yerlerine konulacak dezenfektan ve ilaçları basına tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19'la mücadeleye aynı heyecan ve gayretle devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, öğretmenlere dağıtmak üzere hazırladıkları 15 bin adet hijyen seti ile 10 bin litrelik alkol bazlı el dezenfektanı, 25 bin litre yüksek düzey konsantre dezenfektan, 50 adet 4 litlerik ULV ilaçlama dezenfeksiyon makinesi, 300 adet ilaçlama pulverizatörü, 500 adet metal ayaklı dezenfektan makinesi, 500 adet plastik duvara monteli manuel sıvı dezenfektanlığı tanıtmak üzere toplandı düzenledi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan Sekmen, Covid-19'un görüldüğü Mart ayında başlattıkları mücadeleyi yeni dönemde de aynı heyecan ve gayretle sürdürdüklerini söyledi. Kamu binaları, kamuya açık yerleri dezenfekte ederek vatandaşın rahat etmesini sağladıklarını vurgulayan Sekmen, yeni dönemde de aynı çalışmayı göstereceklerini belirtti. Camilerin dezenfekte edilmesi için cihaz ve ilaç vereceklerini, ana caddelerdeki yıkama işleminin devam edeceğini vurgulayan Sekmen, ulaşımda da HES kodu uygulamasına geçtiklerini bildirdi. Büyükşehir belediyesine ait otobüsler ile halk otobüslerinde HES kodu uygulamasının başladığını anlatan Sekmen, minibüs ve taksilerde de uygulamaya geçmek için çalıştıklarını bildirdi. Hijyen setlerini öğretmenlere dağıtacaklarını, kentin muhtelif yerlerine dezenfektan makineleri kuracaklarını kaydeden Sekmen, Covid-19'la mücadeye kaldıkları yerden devam edeceklerini bildirdi. GÜN BUGÜNCovid-19'la mücadelede ihtiyaç sahiplerine de gereken desteği sağladıklarını ifade eden Sekmen, şunları söyledi: "Evde kalan vatandaşımıza, işsiz kalan vatandaşlarımıza ekmek temininde önemli vazife yapıyoruz. Erzak temininde, ayrıca kömür gıda yardımında önemli vazife yapıyoruz. Hükümetimizin açıklamış olduğu parasal yardımlarla, vakıflar kanalıyla vatandaşın yardımına koşuyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yardım alabilmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Gün bugün, Erzurum kış şehri. Kış mevsimine girdik. Kömürü, odunu olmayan olabilir, evinde ihtiyaçları olan vatandaşlar olabilir. Belediyemize, 112'e gelen müracaatları değerlendiriyoruz. Yardım talepleri karşılanmayanlar müracaatlarını yenilesinler onlara da gereken yardım sağlanacaktır. Bu konuda yoğun bir talep söz konusu. Biz bu talebi karşılamaya belediye olarak varız. Yemek pişiremeyen vatandaşlar olabilir, aşevlerimiz var sıcak yemek dağıtan ekibimiz var. Kızılay Erzurum'da aşevi açtı. Yemek talebi olanlar buralardan istifade edebileceklerini ifade ediyorum. Doğalgaz elektrik su olmak üzere, kimse karanlıkta susuz elektriksiz kalmasın. Bu tip ihtiyaçları da karşılayacağımızı ifade ediyorum."

Samsun'da vakalar yüzde 100 arttı, vatandaşlar endişeli

TÜRKİYE'de son iki haftada koronavirüs vakalarının yüzde 100 artış gösterdiği 3 kentten biri olan Samsun'da, tedbirlere uyanlar, uymayanlara tepkilerini dile getirdi, herkesi kurallara uymaya davet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son iki haftada Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100, İzmir ve Konya'da yüzde 50 vaka artışı olduğunu duyurdu. Samsun'da vaka sayısının artmasına paralel olarak hastanelerdeki yoğunluk da arttı. Vaka sayısının düşürülmesi için yapılan çalışmalara ağırlık verildi. Vaka sayısındaki bu büyük artış ise kentte yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar özellikle maske takma kuralına uymayanlara tepki gösterdi. İlkadım ilçesinde esnaf olan Aziz Kamış, "Vatandaş koronavirüs konusunda pek dikkat etmiyor. Herhalde biraz hassasiyet azaldı. İnsanlar geçti diye düşündüler yazdan sonra. Vaka sayısındaki artışı dikkate almadıklarını düşünüyorum. Ama hastanelerdeki bu yoğunluktan insanların anlaması gerekiyor. Vaka sayısındaki artışı duyunca tabi insan tedirgin oluyor" diye konuştu.Bazı insanların maskeyi gevşek taktıklarını bazılarının ise çenelerinin altına taktıklarını söyleyen Hakan Yıldırım da, "Samsun çok kalabalık bir şehir, insanlar geziyorlar ondan dolayı vaka sayısı artmış olabilir. caddeler işyerleri çok kalabalık. İnsanların işi olmadıkça dışarı çıkmamaları lazım. Çevremizde de vaka görüyoruz, baya arttı vakalar. Bir endişe oldu hepimizde maskesiz gezmiyoruz" şeklinde konuştu.

Sebahat Mert ise vaka sayısının artmasından insanların dikkatsiz olmasının etkili olduğunu belirterek "15-20 gün devletimiz her yeri kapatsa da şu beladan kurtulsak. Maalesef insanlar tedbirlere uymuyorlar. caddede polis bir beyefendiyi sigara içtiği için durdurdu. Beyefendi polise 'Sigara içtiğim için maskeyi çıkardım' dedi. Sigara içmek de yasak aslında. Hastanelerde doluluk var. Ailemizde yakınlarımızda koronavirüs olanlar var. İşyerime hemşire, doktor müşterilerim geliyor. Bitkin bir şekilde geliyorlar ve hep korkuyla yaşıyorlar. Bunun artık bir şekilde çözülmesini bekliyoruz. Kapatılacaksa kapatılsın böyle daha kötü ölüyoruz" dedi.