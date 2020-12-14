DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Rize'de 8 evde yangın; ekipler alevlere müdahale ediyor

RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayka köyünde tek katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 7 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlerin köyde diğer 15 eve sıçramaması için yangına müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Gölyayla köyünde, öğle saatlerinde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle diğer 7 eve de sıçradı. Köylerdeki vatandaşlar evlerinden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye Rize ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 15 hanenin yer aldığı yangına müdahale edip, kontrol altına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın görüntüsü

HABER KAMERA: İKİZDERE (Rize), -

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İKİNCİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNİ POLİS HELİKOPTERİ BULDU

İzmir'in Menderes ilçesinde, dün saat 19.00 sıralarında, dere yatağından geçerken sel sularına kapılan hafif ticari araçtaki kayıp 2 kişiden cesedi ilk olarak 16,5 saat sonra bulunan kişinin Soner Uyar olduğu bildirildi. Uyar'dan 1 saat sonra ise polis helikopteri tarafından diğer kayıp Mehmet Aslan'ın cansız bedeni tespit edildi. Aslan'ın kayboldukları yere yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Sarıçay Köprüsü yakınlarında bulunan cansız bedeni dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı.

BABASINI BEKLEDİ

Sel felaketinde kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Soner Uyar'ın oğlu Fikret Uyar, 'Babam dün akşam saatlerinde evden çıktı. Saat 22.00 civarında mahallemizden bir ağabeyim babamın kaza yaptığını söyledi. Ama sel sularına kaldığını öğrendiğimizde babamı aradık ama bulamadık. Sonra acı haber geldi. Kimse benim gibi mağdur olmasın. Buraya köprü yapılmadığı için ben babasız kaldım' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fikret Uyar ile röp.-Soner Uyar'ın cesedinin çıkartılmasından görüntü-Mehmet AslaN'ın cesedinin sudan çıkartılmasından görüntüHaber: Hande NAYMAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / MENDERES (İzmir),

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Otomobilin, ambulansa yol veren özel halk otobüsüne çarptığı kaza kamerada

Bursa'da kırmızı ışıkta bekleyen halk otobüsüne, sürücüsünün ambulansa yol vermek için manevra yaptığı sırada otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, geçen hafta merkez Nilüfer ilçesi Lefkoşe Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen özel halk otobüsünün şoförü, arkasında sirenleri çalan ambulansı fark edince manevra yaptı. Bu sırada Orhaneli yönünde giden plakası ve sürücüsü bilinmeyen otomobil, kavşağa çıkan otobüse çarptı. Bir kamyonet de sürücüsünün yaptığı manevra sayesinde otobüse çarpmaktan son anda kurtuldu. Bu sırada yolu açılan ambulans ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne doğru yoluna devam etti. Kaza anı ise güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.