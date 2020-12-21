DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Başkan Karalar'dan 'rüşvet operasyonu' yorumu: Ciddi bir şey var mıdır? İzleyip göreceğiz

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçen mart ayında mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediyesi eski başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi'nin de aralarında bulunduğu 23 kişinin gözaltına alındığı 'rüşvet' operasyonuyla ilgili "Bu, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelere yapılan olağan operasyon mudur? Yoksa gerçekten ciddi bir şey var mıdır? İzleyip göreceğiz" dedi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle geçen mart ayında mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediyesi eski başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi'nin de aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.

BAŞKAN YARDIMCISI VE ESKİ BAŞKAN GÖZALTINDACHP'li Kadir Aydar, mevcut Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel İlçi ile İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri Şevkat Açan, Halil Katıtaş, Mehmet Veysel Beştaş, CHP'li Meclis Üyesi Umut Topal, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ve müteahhitler Murat İnanır ile Metin D.'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında evlerinde bulunmayan 2 kişi de daha sonra yakalandı. Böylelikle operasyonda gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

SORGUYA ALINDILARAdli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü'ne, 11'i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp, sorguya alındı. Şüphelilere, 'usulsüzlük, mühür kaldırmak, kaçak yapılara rüşvet karşılığı göz yummak, iskanı olmayan binalara rüşvet karşılığı iskan vermek, Ceyhan Belediyespor'a usulsüz bağış yapılmasını sağlamak' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

KARALAR: 'ŞU ŞÖYLEDİR, BU BÖYLEDİR' DEMEK İÇİN ERKENAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bugün belediyenin hizmetleri ile ilgili yaptığı basın toplantısında, bir soru üzerine, operasyonla ilgili şunları söyledi: "Bu, Cumhuriyet Halk Parti'li belediyelere yapılan olağan operasyon mudur? Yoksa gerçekten ciddi bir şey var mıdır? İzleyip göreceğiz. Çünkü hırsızlığı yakalatan Yalova Belediye Başkanı da görevden alındı. Yani önceden başlayan, 'şu adam şu yolsuzluğu yapmıştır' diyen belediye başkanı da görevden alınıyor. Dolayısıyla bu tür operasyonlara mesafeli yaklaşmak lazım. Sonuç ortaya çıkmadan, netice ortaya çıkmadan birini suçlamak hem karineye aykırı bir şey hem de vaka öyle. Orada 'şu şöyledir, bu böyledir' demek için erken. Burada olayı anlayıp, bir şey yapmak gerekir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar açıklamasıGenel ve detaylar

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

=======================================

Saldırıya uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünün üniversite mezunu kadın muhtarı Meryem Önkür (26), bazı kişilerin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradığını ileri sürdü. Saldırı sırasında çektiği görüntülerle şahıslardan şikayetçi olacağını belirten Önkür, "Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi okul öncesi öğretmenliği mezunu olan Meryem Önkür, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Doğubayazıt'a bağlı 250 hane yaklaşık 500 nüfuslu Dalbahçe köyüne muhtar oldu. Köyüne hizmet götürmek için çaba sarfeden Önkür, içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza sebebiyle bazı köylülerin saldırısına maruz kaldığını iddia etti. Fiziki ve sözlü saldırıdan araya giren diğer köylülerin yardımıyla kurtulan Önkür, şikayetçi olacağını belirtti. Saldırı anını cep telefonuyla kaydettiğini ilgili kurumlara şikayette bulunacağını belirten Önkür, "Daha öncede aynı kişi ve kişilerin saldırısına maruz kaldım. Köye ve köylülerime hizmet yapmamı sürekli sözlü ve fiziki saldırıları ile engellemeye çalışan kişilerden çok rahatsız oldum, psikolojim bozuldu. Ben hizmet yapmaya çalışıyorum. Hizmetin karışılığı saldırı olmamalı. Can güvenliğim yok, devlet büyüklerimden bana destek olmalarını istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Kadın Muhtar Meryem Önkür ile röp-Muhtarın çalışmaları-Kadın muhtara yapılan saldırı anı-Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Sedat BUDAK/ DOĞUBAYAZIT (AĞRI), DHA)

======================================

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişilik aile tedaviye alındı

ZONGULDAK'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Çınartepe Mahallesi Mesut Sokak'ta meydana geldi. Serkan Çevik, eşi Gülçin Çevik ve 3 çocuğu, yaşadıkları evde baş dönmesi ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini anlayan aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve ulaşan sağlık ekipleri, aileye ilk müdahalede bulundu. 5 kişi, daha sonra ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Çevik ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.