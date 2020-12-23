DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-14

23.12.2020 13:28
DHA YURT BÜLTENİ-14, System.String[]

Kumar baskınında polisi görünce masanın altına saklandıHATAY'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken polis baskınına uğrayanlardan biri masanın altına saklandı.

Kumar baskınında polisi görünce masanın altına saklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken polis baskınına uğrayanlardan biri masanın altına saklandı. Polis tarafından masanın altından çıkarılan kişinin de aralarında bulunduğu 4 kişiye toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

Şehit Pamir Caddesi'nde bir iş yerinde gece saatlerinde kumar oynandığı ihbarını alan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dışarıdan bakıldığında kapalı gibi görünen iş yerine baskın yaptı. İş yerine gizli geçitten girildiğini tespit eden ekipler, 4 kişinin kumar oynadığı bölüme girdi. İskambil kağıdıyla kumar oynayanlar, polisin baskın yaptığını fark edince ışığı kapatıp saklanmaya çalıştı. Kumar oynayanların birinin masanın altına saklanmaya çalışması dikkat çekti. Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 4 kişiye toplam 12 bin 600 TL para cezası kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polislerin kumar iş yerine baskın yapması Baskından genel detaylar

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: İSKENDERUN(Hatay),

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Bakım merkezinde 35 kilo kaybettikten sonra yoğun bakıma alınan otizmli genç hayatını kaybetti

ELAZIĞ'da koronavirüsten korunması için özel bir bakım merkezine yerleştirilen ve yaklaşık 3 ayda 35 kilo kaybedip, çoklu organ yetmezliği ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan otizm hastası Murat Can Ayas, (21) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Volkan Ayas ise çocuğunun bileklerinde yaralanmalar olduğunu belirterek bakım merkezini CİMER'e şikayet etti ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuklu Ayas çifti, eylül ayında otizm hastası oğulları Murat Can'ı koronavirüse yakalanmaması için özel bir bakım merkezine yerleştirdi. Bakım merkezine yerleştiğinde 85 kilo olan Murat Can Ayas, geçen sürede 50 kiloya kadar düştü. Aşırı kilo kaybı nedeniyle 2 defa ailesinden habersiz hastaneye kaldırılan Murat Can Ayas, son olarak 2 Aralık'ta kalp krizi nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Ayas, canlandırma odasında tekrar hayata döndürülerek, yoğun bakıma alındı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan Ayas'ın babası Volkan Ayas da, çocuğunun bileğinde yaralanmalar olduğunu iddia ederek bakım merkezini CİMER'e şikayet etti ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Volkan Ayas'ın şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce de bakım merkezi hakkında başlatılan inceleme sürüyor.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan Murat Can Ayas, 21 Aralık'ta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Ayas'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından aile mezarlığına defnedilecek.

İskenderun, Murat Can, Polis, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika


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