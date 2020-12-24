DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14
24.12.2020 13:36
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı (2)BABA-OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, otomobilin çaya uçtuğu kazada yaşamını yitiren uzman çavuş Serhat Serdar (24) ve oğlu Adil Efe (3) Önal'ın cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen...
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı (2)
BABA-OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, otomobilin çaya uçtuğu kazada yaşamını yitiren uzman çavuş Serhat Serdar (24) ve oğlu Adil Efe (3) Önal'ın cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Hanağzı Mahallesi'ne getirildi. Uzman çavuş ve oğlu için kılınan cenaze namazına; İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Feyzullah Güpür, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından uzman çavuş Serhat Serdar Önal ve oğlu Adil Efe Önal'ın cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.
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