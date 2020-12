DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Kadın simitçi, sopalı saldırıya uğradı

AKSARAY'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlediği sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Canan Ata, "Kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor." dedi.

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Canan Ata, iş yerinin önünü temizlediği sırada yanına yaklaşan kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ata'ya doktorlar tarafından 1 aylık iş göremezlik raporu verildi. Ata daha sonra Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Ata, sabah geldiğinde iş yerinin önünün kirli olduğunu görünce temizlemeye çalıştığını belirtti. Ata, şunları söyledi:

"İçeri girdim. Sonra iş yerinin önüne temizlemek için dışarı çıktım. Dışarı çıkmamla kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor. Emniyete gidip ifade verdim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ben hala tedirginim. Şahısları bulamadılar ve ben hala takip ediliyorum. Biran önce bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Darp raporu aldım. Adalete güveniyorum. Adaletin biran evvel tecelli etmesini istiyorum. Ben hala tedirginim dükkanımı açarken tedirgin oluyorum. Allah hiç kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Sözün bittiği yerdeyim."

Polis, saldırganların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Amanoslar'da, PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

OSMANİYE'de Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınakta yapılan aramada mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri mermileri, 'Oh... Oh...' yazısı şeklinde dizerek sergiledi.

İI Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Aralık'ta Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, 'Ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Bölgede gerekli çevre güvenliği alınarak, yapılan aramalarda, mühimmat, patlayıcı madde ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirdikleri mermileri, 'Oh... Oh...' yazısı şeklinde dizerek sergileyip, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Abdest almak için girdiği otel tuvaletinde ölü bulundu

BURSA'da Recep Özcan Köstereci (65), abdest almak için girdiği otel tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Recep Özcan Köstereci, otel çalışanlarına abdest almak için tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. Otel personeli de isteğini geri çevirmedi ve tuvaleti gösterdi. Köstereci uzun süre tuvaletten çıkmayınca otel çalışanları durumdan şüphelendi. Çalışanlar kapıyı çalsa da yaşlı adam kapıyı açmadı. Bunun üzerine çalışanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Köstereci'nin girdiği tuvaletin kapısını levye ile açarak, içeri girince Köstereci'nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde Kösterci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Köstereci'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Tepki çeken 'mizah' toplantısının iptali vatandaşı sevindirdi: 'Büyük yanlıştan dönüldü'

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger'in iptal edildiğini açıkladığı İzmir Mizah Festivali kapsamında yer alan 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' konulu programla ilgili vatandaşlar, "Büyük bir yanlıştan dönüldü" yorumunu yaptı. Programla ilgili suç duyurusunda bulunan Avukat Tarcan Ülük de "Biz ihanetin mizahı olmaz demiştik' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Mizah Festivali kapsamında, Türk-İslam düşmanlığıyla tanınan karikatüristler Michel Kichka ve Plantu'nun katılacağı 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' konulu programa vatandaşlar sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi. İzel Rozental'ın moderatörlüğünü yapacağı programda Türkiye ve İslam aleyhinde çizimleriyle tanınan karikatüristler Plantu ve Kichka'nın katılacak olması nedeniyle sosyal medyada '#İzmirdeCharlieHebdoyaHayır' hashtagi ile paylaşımlar yapıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programın iptal olduğunu duyurdu. İptal kararına sevinen vatandaşlar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

Etkinliğin iptali için savcılığa suç duyurusunda bulunan ve İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmeyi durdurma kararı alınmasını isteyen Avukat Tarcan Ülük ise, "İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger ve vali yardımcılarımız konuyla ilgilendi. Hükümet komiseri görevlendirildi. Bir yanlıştan dönülmüş olması sevindirici. Biz, 'İhanetin mizahı olmaz' demiştik. Çünkü bahsi geçen iki kişi, geçmiş icraatlarıyla Fransa'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne siyasal anlamda yönelttiği husumetin mizah alanında seslendiren iki kişiydi" dedi.

'MİLLİYETÇİLİKTEN ANCAK MİLLİYETSİZ OLANLAR ŞİKAYETÇİ OLUR'Festival kapsamındaki programa karşı çıkılmasının doğal bir sonuç olduğunu dile getiren Avukat Tarcan Ülük, "Büyükşehir Belediyesi'nn iptale sebebiyet veren insanlar olarak, bizleri hedef göstererek, 'şovenist tavırlar' olarak niteleme yapmasını yadırgadık. Şoven ifadesinin anlamı, Fransa'da 17 kez savaşa giden yaralansa da vatanı için savaşmaya devam eden kişiden geliyor. Saldırgan milliyetçi tavır olarak biliniyor. 'Şovenistler yüzünden iptal ettik' diyorsa Türk Milliyetçileri nedeniyle iptal ettik demesi gerekirdi. CHP'nin 6 ilkesinden en önemsediği ilke 'Milliyetçilik' ilkesidir. Büyükşehir'in milliyetçilik karşısında üzüntü duymasını anlamak mümkün değil. Milliyetçilikten ancak milliyetsiz olanlar şikayetçi olur" ifadelerini kullandı.

'BANA DOSTUNU SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren vatandaşlardan Enes Eroğlu (28), "Dünyada ve ülkemizde hassas bir dönemden geçiyoruz. Dini ve milli değerlerimizi hiçe sayan bu toplantıyı, bu isimlerle organize etmesi bile çok yanlış. Bu durumun açıklaması kısaca; 'Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.' Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in öncülük ettiği bu toplantıyı çok yanlış buluyorum. Böyle bir dönemde belediyenin yaptığı yatırımları ve hazırladığı projeleri doğru bulmuyorum. İzmir Valimiz Yavuz Selim Köşger, bu toplantının iptal edildiğini duyurdu kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'VALİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e hassasiyeti için teşekkür eden vatandaşlardan Dürdane Karadağ (39) da, "Maalesef İzmir'de CHP yönetimi bu tür olaylara göz yumabiliyor. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. CHP bir algı oluşturmaya çalışıyor. Ben de İzmir'de doğmuş ve büyümüş birisi olarak muhafazakar bir kimlikle yaşıyorum. CHP zihniyetinin düzenlediği bu türden organizasyonlara katılan isimlere tepki göstermeyecek kişi sayısı çok az. Biz de vatandaşlar olarak bu tür kararların alınmasına izin vermeyeceğiz. Sayın valimize de çok teşekkür ediyoruz. Böyle vatanını seven, milletine sahip çıkan, cesur yürekli valilerimize her zaman ihtiyaç var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'TEPKİM ÇOK BÜYÜKTÜ'Vatandaşlardan Halil Kuvay (18) ise, "Müslümanlığa karşı çalışmalar yapan insanlara karşı benim de tepkim var. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu toplantının düzenlendiğini duydum. Bizlere karşı, Müslümanlığa karşı çalışma yapan kişilerin davetli olmasını tepkim büyüktü. Yapılan yanlıştan çok güzel bir noktada dönüldü. İzmir Valimizi de bu konudaki hassasiyeti için en içten dileklerimle kutluyorum" açıklamasında bulundu.Ezgi Köktürk (36) de "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemek istediği festivale katılan bazı isimlerin uygun olmadığı düşünülüyordu. Valimizin aldığı kararın çok uygun ve yerinde olduğunu düşünüyorum. İzmir halkının da bu karardan mutluluk duyduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Zonguldak'ta esnafa koronavirüs testi

ZONGULDAK'ın Alaplı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan esnaflara koronavirüs testi yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan kuaförler, lokanta, restoran, kasap, manav, pastane, ekmek fırını market gibi temasın yoğun olduğu işlerde çalışan kişilere koronavirüs testi yaptı. Alaplı Belediyesi Kültür Merkezinde özel kıyafetli sağlık personeli tarafından boğaz ve burun kürü uygulanarak test örnekleri alındı. Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç, 85 testten 1 kişinin testinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Dün 85 erkek ve bayan kuaförlerimiz koronavirüs testine tabi oldu. Bu testlerden sadece 1 kişinin testi pozitif çıktı. Bugün de gıda üzerine hizmet veren esnaf arkadaşlarımız test oluyor. Yaklaşık 1 saatte 80 kişi test yaptırdı. Bizler için esnafımız ve vatandaşımızın sağlığı çok önemli." dedi.

İlçede esnaflık yapan Ümit Arabacıoğlu test olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikli olan sağlık ve herkesin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyorum." diye konuştu.