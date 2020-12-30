DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 14

30.12.2020 14:17
DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadına karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kadına karşı şiddet meselesi hiçbir siyasi partinin tekelinde değil.

KEFEK Başkanı Aksal: Kadına şiddet, siyaset üstü bir mesele

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadına karşı şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Kadına karşı şiddet meselesi hiçbir siyasi partinin tekelinde değil. Bu siyaset üstü bir mesele. Bununla topyekun mücadele edersek, bu savaşı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi organizasyonunda Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Artı Çarşı'da kadınlar tarafından kurulan İzzeti İkram Pazarı'nı ziyaret etti. Aksal'a, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç eşlik etti. Aksal, pazarda kadınlarla sohbet ederek, yufka açtı.

'BUNUNLA TOPYEKUN MÜCADELE EDERSEK, BU SAVAŞI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM'Fatma Aksal, kadın cinayetlerinin insanların içini acıtan ve sızlatan bir konu olduğunu belirterek, "Biz AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden beri şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele ediyoruz. Son olarak da, Adalet Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinasyonunda bir eylem planı oluşturduk. Kadına karşı şiddet kabul edilemez. Ama ben buradan bütün siyasi partilere seslenmek istiyorum. Kadına karşı şiddet meselesi hiçbir siyasi partinin tekelinde değil. Bu siyaset üstü bir mesele. Maalesef tüm dünyada kadınlarımız şiddete maruz kalıyor ve öldürülüyor. Bununla topyekun mücadele edersek, bu savaşı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

'KADES'İ TELEFONLARINA İNDİRSİNLER'İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kadın Destek Uygulaması (KADES) projesi hakkında da bilgi veren Aksal, "Bu program kadına karşı şiddeti önlemek amacıyla uygulamaya konuldu. Ben buradan kadınlarımıza sesleniyorum. KADES'i telefonlarına indirsinler. Şiddete maruz kalacaklarını düşünüyorlarsa ya da şiddete maruz kalıyorlarsa hemen bir tuşa basarak bunu kolluk kuvvetlerine haber verebilirler. Emniyet güçleri ortalama 3-4 dakika içerisinde olay yerine geliyor. O an için şiddetten korunuyorlar. Ama bu siyaset üstü bir mesele" diye konuştu.

'ÇOK VAHİM BİR İDDİA DOLAŞIYOR'Fatma Aksal, CHP'li bir Muğla milletvekilinin, Pınar Gültekin'in babasını arayarak davadan vazgeçmelerini istediği yönündeki iddialara da değinerek, "Maalesef bu genç kızımız öldürüldü, bir bidonun içerisine konuldu ve yakıldı. Çok vahim bir iddia dolaşıyor. Bir CHP'li Muğla milletvekili aileyi arıyor ve bu davadan vazgeçmesini söylüyor. Böyle bir iddianın bile olması çok korkunç. Ben buradan mecliste kadın hakları konusunda bize parmak sallayan, bizi suçlayan CHP'ye, HDP'ye, İYİ Parti'ye seslenmek istiyorum. Gelin kadına karşı şiddeti önleyeceksek hep birlikte önleyelim. Ama ilk önce samimi olalım. İlk önce kendi teşkilatlarımıza bakalım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------KEFEK Başkanı Fatma Aksal'ın pazar yerini gezmesi-KEFEK Başkanı Fatma Aksal'ın yufka açması-Pazardan genel gör.-Pazardaki kadınlarından alışveriş yapanlar-KEFEK Başkanı Fatma Aksal röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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'Genelge beni bağlamaz' diyen dönerciye 24'üncü ceza

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servisi yapması gereken döner dükkanına müşteri almaya devam eden Erkan Cinbir (39), aldığı cezalara itiraz için gittiği adliyede maske takmayınca 24'üncü kez ceza yazıldı.

Çaycuma ilçe merkezinde döner ve tantuni sattığı restoranında koronavirüs tedbirlerine uymayarak müşterilerine yemek servisi yapmaya devam eden Erkan Cinbir, daha önce 23 kez ceza aldı. Ceza kesmek için iş yerine gelen polis ve zabıta ekiplerini cep telefonuyla kayıt altına alıp 'genelge beni bağlamaz' diyen Cinbir, sosyal medyada tepki gördü.

İş yerinin girişine, "Burada maske takmak zorunlu değildir, içeride de yemek yiyebilirsinizö yazısını da indirmeyen Cinbir, kesilen cezalara itiraz etmek için Çaycuma Adliyesi'ne gitti. Maske takmadan adliyeye giren Cinbir, çıkışta polis ekiplerince karakola götürüldü. Cinbir hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu. 24'üncü cezasını alan Cinbir, cezaların yasal dayanağı olmadığını iddia etti. Mücadelesine devam edeceğini ifade eden Cinbir, "Adliyeden çıktık ve bu süreçte polislerle karşılaştık. Maskeyle ilgili karakola götürdüler. 24'üncü cezamızı da yemiş olduk. Suç duyurusunda bulundum" dedi. Cinbir, maske takmamaya da devam edeceğini söyledi.

Fatma Aksal, Siyaset, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika


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