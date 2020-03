DHA YURT BÜLTENİ - 14 (YENİDEN) - Son Dakika

Irak'ta ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti, Habur'da önlemler üst seviyede

IRAK'ın Süleymaniye şehrinde, bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, 2 yönlü geçişlere kapalı olan Habur Sınır Kapısı 'ndaki tedbirler en üst seviyede sürüyor.

Türkiye 'den Irak'a açılan iki gümrük kapısından biri olan ve 1 Mart günü, Sağlık Bakanlığı 'nca alınan tedbirler kapsamında, 2 taraflı geçişlere kapatılan Şırnak 'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda 'koronavirüs' alarmı devam ediyor. Irak'ın Süleymaniye kentinde, bugün 1 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Irak üzerinden yurda giriş yapan Türk vatandaşları, önce termal kameradan geçirilip ardından gümrük girişinde kurulan sahra hastanesine yönlendirildi. Onlarca sağlık personeli, ambulans ile UMKE ekibinin, eldiven, maske ve dezenfektan kullanarak kontrolden geçirdiği Türk vatandaşları, daha sonra yurda giriş yapabildi.

Türkiye'den ayrılmak isteyen Irak ve diğer ülke vatandaşları ise sadece çıkış izni verilen yabancı plakalı araçlarla Irak'a geçebiliyor. Habur Sınır Kapısı'ndaki TIR şoförlerinin bekleyişi de sürüyor. TIR şoförlerinin, yüklerini gümrük sahası içerisinde, Irak'tan gelecek TIR'lara devredecekleri öğrenildi. TIR şoförü Nurettin Hakiboz, temel ihtiyaçlarını gideremediklerin belirterek, yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi. Habur Sınır Kapısı'nın bölgenin tek geçim kaynağı olduğunu anlatan şoför Mehmet Alkış da yaşadıklarının kendilerini maddi yönden olumsuz etkilediğini söyledi.

BELEDİYEDEN ŞOFÖRLERE ÇORBA İKRAMI

Öte yandan Başverimli Belde Belediyesi, TIR parkında bekleyişleri süren yaklaşık 2 bin 500 şoföre çorba ikram etti. Belediye Başkanı Medeni Tatar , şoförlerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Şoför arkadaşlarımızın aileleri burada değil. Çoğu dışarıdan gelmiş ve mağdurlar. Başverimli Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Bodrum'daki fırtına nedeniyle göçmenler sınır kapılarına yöneldi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına, geçen yıllarda çok sayıda göçmenin kullandığı Bodrum ile Yunanistan 'ın Kos Adası arasındaki geçişlere izin vermedi. Göçmenlerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kırklareli ve ve Edirne 'deki sınır kapılarına yöneldiği belirtildi.

Bodrum'da, sabah saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor. Hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Gümbet'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Türkiye'nin Avrupa 'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı sonrası, geçmişte Yunanistan'a geçişte yoğun olarak kullanılan Bodrum sahillerinde ise sessizliğin hakim olduğu görüldü. 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 önce yıl cansız bedeninin bulunduğu Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili başta olmak üzere kıyı kenarlarında fırtına nedeniyle hareketlilik yaşanmadı.

Bodrum'da Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan büyük bölümü Suriye, Irak, Filistin Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, fırtına engeli nedeniyle deniz yolu yerine Kırklareli ve Edirne'deki sınır kapılarını tercih ettikleri öğrenildi.

BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 53 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin 53 yardım TIR'ı Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçen konvoydaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.

Bahçedeki otları yakarken kendini yaktı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, Zeki Müminoğlu (64) fındık bahçesini temizlemek için otları yakınca alevlerin arasında kaldı. Yaralanan Zeki Müminoğlu tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde Akçakoca Akkakaya Köyü'nde meydana geldi. Fındık bahçesini temizleyerek otları yakan Zeki Müminoğlu'nun yaktığı ateş rüzgarın da etkisi ile fındık bahçesinin yanından bulunan ormanlık alana sıçradı. Alevler bir anda yayılırken, alevlerin arasında kalan Zeki Müminoğlu yandı. Etrafta bulunan vatandaşlar çığlıkları duyarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar Zeki Müminoğlu'nu alevlerin arasından çıkarırken, olay yerine gelen 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında 5 dönüm alan yandı. Yaralanan Zeki Müminoğlu Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 60'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü'nde su altı görüş uzaklığı sıfır olduğu için arama çalışmaları sadece kıyı ve yüzeyde yapıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır 'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli 'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 60'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk Viyadüğü ile Dinar deresi bölgesinde arama çalışmalarını, Tunceli AFAD görevlileri, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

KAR SULARI BARAJ GÖLÜNÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Arama çalışmalarına bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Kar sularının baraj gölüne çamurlu şekilde akması nedeniyle gölün rengi tamamen değişerek koyu bir renk bürünmesiyle dalgıçlar su altı araması yapamadı. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürken bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

İstanbul'da 2 kardeşi bıçaklayan saldırgan, Marmaris'te yakalandı

İSTANBUL Bayrampaşa'da 2 kardeşi bıçaklayarak, 1'inin ölümüne neden olduğu öne sürülen Ferhat Y. (21), Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ferhat Y., adliyeye sevk edildi.

Emrah Kırmızıkan (27) ile kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan, 23 Şubat'ta, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırının hedefi olan Muhammet Emin Kırmızıkan, bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bu sırada kardeşini korumak için hamle yapan Emrah Kırmızıkan da bıçaklandı. Yaralanan Kırmızıkan kardeşler, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Emrah Kırmızıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis , saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Emrah Kırmızıkan, olaydan 2 gün sonra Fatih 'teki İsmailağa Camii 'nde kılınan cenaze namazının ardından Altınşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayete karıştığı iddia edilen şüphelilerden Ferhat Y.'nin, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki akrabalarının yanına gidebileceği ihtimali üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ferhat Y.'nin akrabalarının bulunduğu evleri ve çevresini takibe aldı. Ferhat Y.'nin, dün amcasının evine geldiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ferhat Y.'yi apartmanın dış kapısından girdiği sırada yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen Ferhat Y., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı: Bilecik ismini taşıyan bir SİHA olsun istiyoruz

BİLECİK'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatanşlarla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mize destek amaçlı, bir nebze olsun katkı sağlamak için Pazaryeri'nden bir fitil ateşlemek istedik. Yeni üretilecek olan SİHA'lardan birine Bilecik adının verilmesini istiyoruzö dedi.

Pazaryeri ilçesinde, bağımsız belediye başkanı seçildikten sonra AK Parti 'ye katılan Zekiye Tekin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını açıkladı. İlçedeki herkesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışta bulunmaya davet eden Tekin, "Suriye'nin İdlib bölgesinde kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin ve Mehmetçiğimizin yanındayız. Mehmetçiklerimizin şehit ve gazi olmasıyla Türk Milleti'nin yüreğine ateş düşmüştür ama milli gururumuz, silahlı insansız hava aracı SİHA şehitlerimizin intikamını misli ile almıştır. Ancak SİHA'larımızdan bir tanesinin vurulması sebebiyle, biz de Pazaryeri halkı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'mize destek amaçlı, bir nebze olsun katkı sağlamak için Pazaryeri'nden bir fitil ateşlemek istedik. Biz de bu sayede ordumuza destek olmak istiyoruzö dedi.

'BİLECİK ADINDA SİHA İSTİYORUZ'

Türk Milleti'nin her zaman ordusunun yanında olduğunu anlatan Zekiye Tekin, yeni üretilecek olan SİHA'lardan birine 'Bilecik' isminin verilmesini istediğini söyledi. Tekin, "Bilecik isminde bir SİHA olsun istiyoruz. Bu konuda gerekli mercilere müracaatlarımızı başlattık. Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve Mehmetçiğimize destek olalım. Her şehrin, her ilimizin adıyla bir SİHA olsun, ordumuzun yanındayız. Allah ordumuza, milletimize, devletimize zeval vermesin. Milletimizin başı sağolsun, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruzö diye konuştu.

Tekin, ilçedeki herkesi orduya destek vermek amacıyla TSK Güçlendirme Vakfı hesaplarına bağışta bulunmaya davet ederek, açıklama kısmına 'Bilecik SİHA' yazdırmalarını istediğini de kaydetti.

