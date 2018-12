Dha Yurt Bülteni-15

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDUDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan 60 yaşındaki Doğan Gençoğlu evinde ölü bulundu. Fatih Mahallesi 1901 sokaktaki tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen Doğan Gençoğlu, iki gündür evinden çıkmadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen komşuları, Gençoğlu'nun evine gitti. Defalarca kapıyı çalan komşuları açan olmayınca, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde Doğan Gençoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Gençoğlu'nun şüpheli ölümü nedeniyle, olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı bir çalışma yaptı. Gençoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Gençoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belli olacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Olay yerinden genel detaylar-Polis ekiplerinden detaylar-Gençoğlu'nun cesedinin çıkarılmasıHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,===================================PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE YANGINKAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Olay, akşam saatlerinde merkez Alparslan Türkeş Bulvarı 'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeyken birden alev aldı. Kısa sürede büyüyerek tüm otomobili saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Yanan otomobilYanından geçen araçlarİtfaiyenin gelişiHaber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)================================BOTAN NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN 10 AT KURTARILDISİİRT'te su içmek için girdikleri Botan Nehri'nde mahsur kalan 10 at, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla boğulmaktan kurtarıldı. Siirt 'teki Botan Nehri'nde su içmek için giren 10 at, mahsur kaldı. Atların sudan çıkamadığını gören sahipleri, kurtarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen AFAD ekipleri, kurtarma çalışması yaptı. Nehre bot yardımıyla giren ekipler, 2 saatlik çalışmayla atları boğulmaktan kurtardı. Atlar, sahiplerine teslim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Atların nehridi bekleyişleriAFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: SİİRT-DHA)=====================================İZMİR YENİ FOÇA'DA OLTAYLA 42 KİLOLUK KILIÇ BALIĞI YAKALADILARİZMİR Yeni Foça 'da, tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, olta ile 42 kilo ve 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Balıkları tekneye çekerken zor anlar yaşayan balıkçılar, dana sonra balıklarla poz vererek kazançlı bir avlanmanın keyfini yaşadılar.Bugün saat 11.30 sıralarında, İbrahim Gecekuş ve 2 balıkçı arkadaşı Yeni Foça Gencerli bölgesinde tekneyle balığa çıktı. Bir süre denizde vakit geçiren balıkçılar, olta ile ilk önce 42 kilo daha sonra da 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Özellikle büyük olan kılıç balığını tekneye çekmede büyük güçlük yaşan balıkçılar, yarım saatten fazla mücadele ettiklerini belirttiler. Şans eseri 42 ile 25 kiloluk kılıç balığı tutan balıkçılar, şaşkınlığını gizleyemezken, kazançlı bir avlanmanın da keyfini çıkardılar.Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce Aliağa ile Yeni Foça arasındaki Gencerli bölgesinde akaryakıt sızıntısı yaşanmış ve 1 kilometrelik alanda etkili olmuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Teknedeki balıkçılardan ve kılıç balığından görüntüHaber: Halil İbrahim KARABIYIK/ Kamera: İZMİR=============================BURSA'DA SİS HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİBURSA'da etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü otoyollarda, sürücüler zor anlar yaşadı. Bursa kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkilerken, görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü. Özellikle merkez Nilüfer İlçesinde etkili olan sis nedeniyle Bursa- İzmir karayolunda seyir halindeki sürücüler zor anlar yaşadı. Karayollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Otoyollardan görüntülerBursa şehir merkezinden görüntülerHaber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,