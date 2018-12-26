Dha Yurt Bülteni-15

15MENBİÇ SINIRINA ÖSO TAKVİYESİ SÜRÜYORSURİYE'nin Menbiç bölgesine yönelik Özgür Suriye Ordusu güçlerinin takviyesi devam ediyor.

DHA YURT BÜLTENİ-15



MENBİÇ SINIRINA ÖSO TAKVİYESİ SÜRÜYOR



SURİYE'nin Menbiç bölgesine yönelik Özgür Suriye Ordusu güçlerinin takviyesi devam ediyor. ÖSO güçleri, Menbiç sınırında olası saldırılara karşı eli tetikte görev yaparken, Fırat'ın doğu yakasında da teröristler mevzilerinde Türkiye tarafındaki gelişmeleri takip ediyor. TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona sinyali vermesiyle sınır hattı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından arındırılan Cerablus bölgesinde başlayan hareketlilik devam ediyor. ABD'nin de ülkedeki askerlerini çekeceğini duyurmasının ardından terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Menbiç bölgesine ÖSO zırhlı araçlarla birliklerini takviye olarak gönderdi. Son birkaç gündür ÖSO bünyesindeki gruplar, Menbiç ile Fırat Kalkanı bölgesini birbirinden ayıran Sacur Çayı kıyısındaki mevcut cephe hatlarını güçlendirmeye başladı. Bölgeye güç kaydıran ÖSO unsurları, mevcut pozisyonlarını güncelleyerek teröristlerin yapacağı olası saldırılara karşı alarm durumuna geçti. Hareketliliğin yaşandığı Menbiç'in batısında da terör örgütü ile rejimin birlikte bulunduğu bölgelerin bulunduğu cephe hatlarına da ÖSO tarafından takviye güç gönderildi.



TSK'DA TAKVİYE YAPIYOR



Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da Suriye sınırı ile Fırat Kalkanı bölgesindeki üslere takviye birlik ve araç sevkiyatı devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan aralarında obüs ve ağır silahların da bulunduğu zırhlı araçlar ile askeri personeller, Kilis ve Gaziantep'teki Öncüpınar, Çobanbey ve Karkamış Sınır kapılarından Suriye tarafına geçerek buradaki TSK'ya ait üslere konuşlandırılıyor. TSK'nın sevkiyatı kapsamında bölgeye gelen bazı zırhlı araç ile birlikler ise sınır hattındaki kritik bölgelerde bulunan üslerde görevlendirildi.



PKK/PYD'Lİ TERÖRİSTLERİN KORKUSU SÜRÜYOR



TSK'nın olası harekatının gündeme gelmesinin ardından panik havasının hakim olduğu teröristlerin korku hali de devam ediyor. Fırat'ın doğu yakasının başlangıç noktası olan Suriye'nin Ayn-el Arap bölgesinin en batısındaki bölge olan Zor Mağar köyünün hakim noktalarına kurulu mevzi, siper ve kulübe benzeri yapılardaki teröristler, sık sık Türkiye tarafı ile Cerablus'u dürbünlerle gözetlemeyi sürdürdüğü görüldü.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), -



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ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



İstanbul Sancaktepe'de bir ay önce 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz (28), memleketi Balıkesir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.



Sancaktepe'de bir ay önce yaşanan helikopter kazasında yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün sabah şehit oldu. Şehit Özkan Yılmaz için bugün tören düzenlendi, öğle namazının ardından Zağanospaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Osman Dirmencioğlu, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ve binlerce vatandaş katıldı.



Tören öncesi Vali Yazıcı ve protokol üyeleri şehidin babası Hayri Yılmaz ve annesi Necla Yılmaz ile eşi Özge Yılmaz'a başsağlığı diledi. Şehit Yılmaz'ın 1, 5 yıl önce evlendiği ve çocuğu olmadığı öğrenildi. Törende şehidin ailesi naaşı başında gözyaşı döktü. Şehidin cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topçam kıldırdı. Şehit Yılmaz, Balıkesir Şehitliği'nde toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Şehit Özkan Yılmaz'ın naşının indirilmesi



Şehidin yakınlarının tabutu başında ağlamaları



Şehidin babasının başsağlıklarını kabulü, cenaze namazı



Cenaze töreninden ve askeri törenden görüntüler.



Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,



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HANİ'DE 1 POLİSİ ŞEHİT EDEN 300 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİSTİN CESEDİ BULUNDU



Diyarbakır'ın Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu, 1 polisin de yaralandığı saldırının ardından yaralı kaçan sözde Amed eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı PKK'lı terörist Veli Taşkıran'a (25) ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu. Taşkıran'ın İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı bildirildi. Saldırıya karışan diğer teröristin cesedi de toprağa gömülü bulunmuştu.



Hani ilçesinde 17 Aralık'ta takibe alınan teröristlerin bulunduğu otomobilden açılan ateşle polis memuru Nazım Tuncer şehit oldu, 1 polis memuru da yaralandı. Çatışmada yaralanan 2 terörist ise kaçtı. Olayın ardından bölgede operasyon başlatan güvenlik güçleri, 23 Aralık'ta Lice'nin Birlik köyü ile Miaran Komu mezrası arasındaki kırsalda, teröristlerden 'Harun Kop' kod adlı Ayhan Küçükçelebi'nin cesedini, toprağa gömülü buldu.



Bölgedeki operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, bugün de PKK'lı diğer terörist, sözde 'Amed' eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset buldu. Taşkıran'ın İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı bildirildi. Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.



Olayın ardından, saldırıyı düzenleyen 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklanmıştı. 5 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı



"23 Aralık 2018 Pazar günü saat: 13.30 sıralarında Birlik köyü kırsal alanında toprağa gömülü vaziyette 'Harun Kop' kod adlı Ayhan Küçükçelebi isimli teröriste ait olduğu değerlendirilen ceset bulunmuştur. Bugün de saat 11.15 sıralarında Lice ilçesi Birlik Köyü kırsal alanında; 2 yangın, bombalamayla öldürme, 2 kasten öldürme, 3 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme, 1 tasarlayarak öldürme, 1 çocuğu kasten öldürme, 13 silahlı terör örgütüne üye olma, 6 adet devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, 2 kamu malına zarar verme, 1 korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, 1 tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, 1 hükümlü veya tutuklunun kaçması, 1 basit yaralama suçları olmak üzere toplam 34 aranan ve suç kaydı mevcut olan, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri listede yer alan sözde 'Amed' eyalet sorumlusu 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur. Devletimizin terörle ve teröristlere karşı kararlı tutumu ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda hiçbir teröristin vatan topraklarında barınamayacağı ve ele geçirileceği aşikardır. Terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada cesareti ve kahramanlığıyla çarpışarak şehadete eren ve teröristi canı pahasına etkisiz hale getiren kahraman polis memuru Nazım Tuncer'i tekrar rahmet ve minnetle anıyor, gazi kahraman yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz."



Görüntü Dökümü



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Gri listede aranan PKK'lı terörist Taşkıran'ın bulunduğu çukur



Bölgeden görüntüler



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB, 3 MB



DİYARBAKIR,



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DURUŞMA SIRASINDA YUMRUKLAR KONUŞTU



Bursa Adliyesinde bir cinayet davasında taraflar birbirine girdi, emniyet güçleri tarafları biber gazı kullanarak ayırabildi. Yaşanan arbede sonrası 5 kişi gözaltına alınırken tarafları ayırmaya çalışan güvenlik görevlilerinde yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. Gemlik'te 3 çocuk annesi Çiğdem Alparslan'ı cezaevinden çıktığı izin sonrası 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hanefi Alparslan'ın ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yumruklar konuştu. Ölen kadının ağabey, sanığa yumruklarla saldırırken, duruşma salonunda bulunan ölen kadının yakınları da sanığa saldırıda bulundu. Duruşma salonundaki güvenlik güçlerinin tüm müdahaleleri yetersiz kalınca ek kuvvet çağrıldı. 10 dakika boyunca süren gerginlik salonda biber gazının kullanılmasıyla birlikte güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan olay sonrası emniyet güçleri ölen kadının yakınları arasından 5 kişiyi gözaltına aldı.



Olay esnasında gerginliği yatıştırmak isteyen görevli memurlar da ölen kadının yakınları tarafından tartaklandı. Adliyenin giriş kapısında ise kırıldığı gözlemlendi. Duruşmada Hakim sanık Mehmet Hanefi Alparslan'ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevk etti. Duruşma ise Mart ayına ertelendi.



Görüntü dökümü



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-Adliyeden detaylar



-Tartışmalardan detaylar



-Kırık kapıdan detaylar



-Emniyet güçlerin yaralarından detaylar



Süre: 47 saniye, Boyut: 88 MB



Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



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MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU



Malatya'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi,5 kişi gözaltına alındı.



Polis ekipleri 'Silah kaçakçılığı ve ticareti' yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda ruhsatsız 7 tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Operasyondan görüntüler



Evlerin aranması



Bulunan silahlar



Silahtan görüntüler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



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TRABZON'DA MİNİBÜS DEREYE UÇTU: 1'İ AĞIR, 15 YARALI (2)



TRABZON'un Maçka ilçesinde, kardan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü dereye uçtu. Kazada, 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.30 sıralarında Maçka ilçesi Hamsiköy mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane yönüne giden İbrahim Karabulut yönetimindeki 29 M 0194 plakalı yolcu minibüsü, kardan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyeri aşıp Çatak deresine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüsteki yaralıları çıkararak ambulanslarla kentteki hastanelere ulaştırdı. Kazada, 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada minibüsün çarpması sonucu hasar gören demir bariyerin yerine beton bloklar yerleştirilerek önlem alındı.



Görüntü Dökümü



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Kaza sonrası detaylar



Kaza yeri detayları



Detaylar



Haber: Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM-Uğur AYDIN TRABZON-DHA



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TOKAT'TA SOKAK HAYVANLARI İÇİN PARKLARA YEM BIRAKILDI



TOKAT Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokak hayvanları için kentteki parklara yem bıraktı.



Geceden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Tokat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kentteki parklarda bulunan barınaklara kedi ve köpek maması ile yem bıraktı. Etkinliğe katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da ekipler ile birlikte parka bıraktı. Her mevsimin kendine göre güzellikleri olduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Sabah saat 05.00'den itibaren ekiplerimiz kar ile mücadele çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hiçbir problem yaşamadan kar ile mücadelemizi yürütüyoruz. Tabi bunun yanında hayvanlarımızı da düşünmemiz lazım. Tokatımızın bir çok noktasında ekiplerimiz kuşlar, köpekler ve kedilerimizin bu havalarda aç kalabileceği düşüncesiyle yem, mama ve su yerleştiriyoruz. Çünkü onlar bizlere Allah'ın emanetleri" dedi.



Başkan Eroğlu, bu sırada parkta bulunan çocuklarla da kartopu oynadı.



Görüntü Dökümü



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-Parklardan görüntüler



-Belediye Başkanı Eroğlu'nun barınaklara ve parka yem bırakması



-Konuşmaları



-Çocuklarla kartopu oynaması



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,



(402 mb)



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KAR YAĞIŞINI BİR MUHABİR GİBİ ANLATAN 7 YAŞINDAKİ UMUT, GÜLÜMSETTİ



DENİZLİ'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından, vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarak kar yağışının tadını çıkardı. Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan bir çocuğun, kar yağışını bir televizyon muhabiri gibi anlattığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.



Denizli'de dün (Salı) akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde etkili oldu. Kent merkezine mevsimin ilk karının düşmesiyle birlikte vatandaşlar cadde ve sokaklara çıkarak, kar keyfi yaşadı. Pamukkale İlçesi, Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Umut Tintin de dün akşam babasıyla birlikte karın tadını çıkardı. Babasının çektiği videoda bir televizyon muhabiri gibi kar yağışını anlatan küçük Umut'un görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sempatikliği ve akıcı konuşmasıyla beğeni toplayan çocuğun videosu çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, videonun altına, 'Helal olsun', 'Geleceğin muhabiri' gibi yorumlar yapıldı.



Görüntü Dökümü



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-Kar yağışını anlatan Umut Tintin'in videosu



-Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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MARMARİS'TE BELEDİYE BAŞKAN ACAR'A DESTEK AÇIKLAMASI YAPILDI



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde toplam 94 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtar bir otelde bir araya gelerek hizmetlerini beğendiği mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar'ın görevine devam etmesi için deklarasyon yayınladı.



CHP Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Belediye Başkan adayını henüz açıklamazken, mevcut belediye başkanı Ali Acar'a destek geldi. Bugün biraraya gelen toplam 94 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtarlar, ortak deklarasyonla mevcut Belediye Başkanı Ali Acar'ın tekrar aday gösterilmesini istedi. Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol, yaklaşan yerel seçimlerde Marmaris büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle dedi:



"Marmaris'in temizliği, düzeni, alt yapısı, içme suyu, yeşil alanı, çağdaş sosyal tesisleri ve önemlisi de kaliteli yaşam alanlarını artırılmasının altında bir başarı öyküsü yatmaktadır. Bu başarı hikayesini yaratanlar da Marmaris halkıyla birlikte kenti yöneten, halkımızın ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap verebilen Marmaris Belediyesi yönetimidir. Bu ekibin başı da kararlı şekilde devrim niteliğinde kararlar alarak zor bir süreç geçiren ama kentimizi adım adım bugünlere taşıyan Ali Acar'dır. Bizler, kent yaşayanlarından oluşan sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri olarak herhangi bir siyasi amaç gütmeden, yalnızca bu başarının karşılıksız kalmaması gerektiğine ve devamlılığına inanıyoruz. Çok geç olmadan da fikrimizi tüm kamuoyuyla ve ilçemizin kaderini belirleyecek siyasi yetkililerle paylaşmak istiyoruz. Kentleri yönetmek zor bir iştir. Ancak, dünya markası olmuş turizm kentlerini birçok hassas dengeyi koruyarak düzen içerisinde yönetmek daha da zordur."



Öte yandan, Marmaris'te mevcut Belediye Başkanı Ali Acar'ın yanı sıra Mehmet Oktay, Mehmet Baysal ve Acar Ünlü, aday adaylıklarını açıklamıştı.



Görüntü Dökümü



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-Deklerasyondan için toplananlardan görüntü



-Marmaris Kent Konseyi Başkanı Avukat Necmettin Yankol'un açıklaması



-Genel ve detayg örüntüler



(Toplam: 3 dakika 44 saniye-269 MB HD görüntü)



Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



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YILBAŞINDA KUŞADASI'DA BALKAN RÜZGARI ESECEK



AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki açık olan otellerin tamamında yılbaşı gecesi için yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Rezervasyonlarda, yeni yıla Kuşadası'nda girmek isteyen Balkan ülkelerinden gelecek turistler dikkati çekti. Otellerin konukları için yılbaşına özel gala gecesi hazırladığı Kuşadası, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa gibi çevre il ve ilçedeki vatandaşlarında tercih ettiği yerlerin başında geldi.



Kuşadası, yılbaşında Balkan ülkelerinden gelen yabancılar ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların akınına uğrayacak. Yılbaşı gecesi açık olan otellerin tamamında doluluk oranlarına ulaşıldı. Turizmciler yılbaşı programları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak hem yılbaşı tatilinin kısa olması hem de maliyetlerin yüksek olması nedeniyle otel ve restoranlar, geçmiş yılların aksine bu yıl düzenledikleri gala gecesi ve eğlencelerde ünlü sanatçılar yerine yerel sanatçıları tercih etti. Yılbaşında Kuşadası'nda eğlence için otel ve restoranlara gidemeyecekler de düşünüldü. Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem ve Dostluk Meydanı'nda Yeni Türkü konseri organize edildi. Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala ilçedeki oteller, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanları rengarenk ışıklandırılıp, yılbaşı ağaçları kurulup, süslendi.



KUŞADASI'NA DAVET



Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, yerli ve yabancı tatilcilerin birlikte yeni yılı karşılayacağını belirterek, otellerin tamamen dolduğunu söyledi. Özden, "Yılbaşında, ilçedeki bazı oteller sadece Bulgar pazarına hitap ediyor. Hem yerli hem yabancı misafirlerimiz Kuşadası'nı dolduracak. Otellerde ünlü sanatçılar yok. Yılbaşı tatili kısa olduğu ve ünlü sanatçılar yüksek maliyetli getirdiği için tek gecelik balolarla, iyi orkestralarla iş çözüldü. Kuşadası, İzmir, Aydın, Denizli başta olmak üzere bir çok kente yakın. Kısa bir tatil için cazip bir merkez. Eğlencesi, gece hayatı ile oldukça hareketli, restorantlar, mekanlar güzel, tarihi ören yerlerine yakın. Tüm bunlarla yılbaşı için ideal bir destinasyon. Dolaysıyla hala karar vermemiş olanların rezervasyonları kontrol ederek Kuşadası'na gelmelerini bekliyoruz" diye konuştu.



'5 BİN BALKAN TURİST REZERVASYON YAPTIRDI'



Özellikle Balkan pazarında önemli bir paya sahip tur operatörü Bülent İlbahar'da bu yıl başında Kuşadası'na büyük bir ilgi olduğunu söyledi. Otobüslerle gelecek 5 bin yabancının Kuşadası'nda hareketlilik yaratacağını söyleyen İlbahar, "Yılbaşında özellikle Balkan ülkelerinden yoğun bir ilgi var. Dört gün, üç gecelik paketler ile Romanya, Bulgaristan, Makedonya'dan rezervasyon yaptıranların sayısı 5 bine ulaşıyor. Bu gruplar bir çok otelin açılmasına neden oldu. Beş yıldızlı otellerin hepsi dolu. Geçen yıl bu kadar ilgi yoktu. Gala gecesi dahil fiyatlar, 300- 400 Euro arasında değişiyor" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Kuşadası şehir merkezinde ışıklandırmalardan görüntü



-Gündüz Kuşadası'nın değişik açılardan görüntüsü



-Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ile röp.



-Tur operatörü Bülent İlbahar ile röp.



Haber-Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),

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