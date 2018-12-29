Dha Yurt Bülteni -15

OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 3 YARALIBOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 3 YARALI



BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu'nun Doğancı Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan Gerede ilçesi yönüne giden Yücel Yalçın yönetimindeki 14 KN 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fikret Bakay idaresindeki 14 KH 920 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü ile birlikte yanında bulunan Yusuf İslam Bakay ve otomobilde bulunan Fatmanur Yalçın yaralandı. Otomobil sürücüsü Yücel Yalçın ise kazayı yara almadan atlattı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Kaza yapan araçlar



-Detaylar



Haber-Kamera: Semih KABASAKAL/YENİÇAĞA(Bolu),



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ÇILDIR GÖLÜ BUZLA KAPLANDI



DONDURUCU soğukların etkili olduğu Ardahan'dan Çıldır Gölü buz tuttu. Yüzeyi 10 santim buz tabakası kaplayan gölde, balık avlayan ve kızakla tur düzenleyen vatandaşlar, buzun daha da kalınlaşmasını beklediklerini söyledi.



Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında 28.7 dereceye kadar düşerken, şehir merkezinde ise 23.2 dereceyi gösterdi. Damal ilçesinde sıfırın altında 20.4, Çıldır ilçesinde sıfırın altında 22.6, Hanak ilçesinde sıfırın altında 23.4 ve Posof ilçesinde sıfırın altında 12.9derece olarak ölçüldü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi de hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 22.6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 10 santim buz tabakası ile kaplandı.



123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde balık avlamak için ve atlı kızakla gezinti yapmak için buz kalınlığının daha da kalınlaşmasını beklediklerinin söyleyen Atalay'ın yeri restoran'ın sahibi Atalay Uzunkaya "Buz kalınlığının istenildiği seviye ulaşması ile birlikte tüm yerli ve yabancı turistlerin gelip Çıldır gölünün görmesini ve bu zevki tatmasını istiyorum" dedi.



Atlı kızakçılar Tuncer Aydemir ve Tekin Akçay, "Geçte olsa Çıldır gölü buz tuttu. Bundan sonra bizlerin üzerine düşen gelen misafirlerimizi güzel bir şekilde karşılamak ve donan göl üzerinde Atlı kızak keyfi yaptırmak. Herkesi Çıldır gölüne bekliyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Donan Çıldır Gölünden görüntü



-Atlı kızakçılarla röp.



-Göl üzerinde gezen vatandaşlardan görüntü



-Göl kenarında bekleyen atlı kızaklardan görüntü



-Atalay Uzunkaya ile röp.



-Detay görüntüler



Haber-Kamera –Deniz BAŞLI/ ARDAHAN



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EDREMİT'TE AVM YIKIMI SIRASINDA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ







BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü. Duvarın bulunduğu yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



İlçenin Akçay Caddesi'ndeki AVM'nin yıkımı gerçekleşirken, istinat duvarının üzerindeki asfalt yolda çatlaklar oluştu. Çatlakları fark edenlerin durumu yetkililere bildirmesiyle park halindeki 6 araç çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Kısa süre sonra istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Edremit Belediyesi zabıta ekipleri, sokağı demir bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.



Duvarın çökme anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Çöken duvardan görüntüler



Duvarın çökme anından cep telefonu görüntüleri



Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),



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ÇANTALARINDAN KAÇAK İÇKİ ÇIKTI



BARTIN'da polis tarafından yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantalarından 10 şişe kaçak içki çıktı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Halatçı Yaması Caddesi Dikilitaş mevkisinde yolda yürüyen 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin yanında bulunan çantalarda Ukrayna bandrollü 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis, şüpheliler A.Ö. ve O.A. hakkında idari işlem başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kaçak içkilerden görüntü



HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,



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NAZİLLİ'NİN EFSANE GAZOZCUSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kalp yetmeziğinden yaşamını yitiren, Ege Bölgesi'nde seyyar gazozculuk mesleğinin son temsilcilerinden olan ve Nazilli'de çevresinde 'Karabıyık Amca' olarak tanınan 83 yaşındaki Necati Kabakçı, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.



Nazilli'de yarım asrı aşkın bir süre boyunca kendi ürettiği gazozla tanınan ve büyük küçük herkesin sevgilisi haline gelen evli ve üç çocuk babası Necati Kabakçı, dün öğlen saatlerinde kalp yetmezliğinden Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi. 3 aydan bu yana KOAH ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Kabakçı'nın ölümü, ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.



Bir dönem Cem Yılmaz'ın 'İftarlık Gazoz' filminde de rol alan Kabakçı iiçin bugün öğlen Yıldıztepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, evli, 3 çocuk babası Kabakçı'nın yakınları, esnaflar ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından hellalik alındı. Daha sonra Kabakçı'nın bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, Manhallı Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.



Dedesi ile aynı ismi taşıyan Necati Kabakçı, "Bugün üzüntülüyüz. Acımız büyük, Nazilli, ilçede ürettiği gazozlarla tanınan bir esnafını kaybetti. Necati Kabakçı tüm Nazilli'de ve tüm çevre köylerimizde tanınıyordu. Bugün de son yolculuğunda sevenleri kendisini yalnız bırakmadı. Dedem Necati Kabakçı ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın 'İftarlık Gazoz' filminde de rol almıştı. Renkli bir kişiliği vardı. Zamansız ölümü bizleri derinden yaraladı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Necati Kabakçı'nın fotoğrafı



-Efsane gazozcunun aynı ismi taşıyan torunu Necati Kabakçı ile röp.



-Cenaze namazından görüntü



-Kabakçı'nın tabutunun omuzlarda taşınması



-Cenazenin toprağa verilmesi



-Helallık alınmasından görüntü



Haber-Kamera: Bahatttin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),



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CHP'Lİ ÖZEL: BİNALİ YILDIRIM, 'KOLTUK GİTMESİN' DİYE İSTİFA ETMEMEK İÇİN DİRENİYOR







CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanıyken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürüp, istifa çağrısı yaptı. Özel, "Binali Yıldırım, Başbakanlığında, 'Koltuk elimde kaldı' diye kendi ile dalga geçiyordu. Bu sefer de, 'Koltuk altımdan gitmesin' diye istifa etmemek için direniyor. Binali Yıldırım İstanbul'a zorla aday gösterilmiş. Bu, 'Kazanamazsa halim ne olacak?' diye düşünen endişeli bir aday halidir" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı açıklanmasının ardından CHP Manisa İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenledi. Milletvekili Özel şunları söyledi:



"İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı. AK Parti'nin Genel Başkanı orada, yanında adayı oturuyor. Aday ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım. Hem Recep Tayyip Erdoğan hem Binali Yıldırım hem de her birimiz Meclis'te milletvekillerinin önünde Anayasa'ya elimizi koyarak yemin ettik, ant içtik. Bu Anayasa'nın 94'üncü maddesini bir kez daha bütün Türkiye'nin dikkatine sunmak bizim Anayasa'ya karşı sorumluluğumuz, borcumuzudur. Anayasa'nın 94'üncü maddesi diyor ki; 'TBMM Başkanı ve Başkanvekili, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar.' Şu an Binali Yıldırım kendi aday adaylığı açıklanırken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tanıtma toplantısında Anayasa'nın 94'üncü maddesini çiğnemektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi son dönemlerde girdiği her seçimde olduğu gibi bir hukuksuzluğa ve ihmale imza atmaktadır. 2004 yerel seçimlerinde CHP, TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmadan günler önce Anayasa'nın 94'üncü maddesini hatırlatarak istifa etmiştir. Bu tartışma tarihimiz boyunca ikinci defa yaşanmaktadır. Hukuk fakültesi 1'inci sınıf öğrencileri ya da Meclis'e biraz merakı olan, okuma yazma bilen herkes bilir ki Meclis Başkanı tarafsızdır. Başkan Meclis'teki grup toplantısına dahi gidemez. Bunun bir istisnası vardır o da Seçim Kanunu'nun 24'üncü maddesidir. O madde der ki 'Meclis Başkanlığı yeniden milletvekili adayı olmasına engel olmaz" yani 'Meclis başkanları yeniden milletvekili adayı olabilir, bu tarafsızlık maddesine aykırı' değildir der."



'DEVLETİN TÜM ARAÇ, OLANAK VE YETKİLERİNİ HAKSIZCA KULLANIYORLAR'



Özgür Özel, konuşmasının devamında, "OHAL ile mühürsüz oylarla referanduma gölge ve şaibe düşüren, yine 24 Haziran'da OHAL altında, silahların gölgesinde seçim yaparak seçime gölge düşürenler şimdi de devletin tüm araç, olanak ve yetkilerini haksızca kullanıyorlar. Televizyon ve gazetelerde kamu gücünü kullananlar şimdi de Meclis Başkanı sıfatını ve başkanlık imkanınını, Meclis'in araçlarını, şoförünü, uzmanını kullanarak Büyükşehir Belediye Başkan adayı yarışına giriyorlar. Bu büyük bir acziyetin göstergesidir. Bu parti Meclis Başkanını istifa ettirmemeye kadar düşmüşse vay Adalet ve Kalkınma Partisi'nin haline derim" ifadelerini kullandı.



'BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL'A ZORLA ADAY GÖSTERİLMİŞ'



Binali Yıldırım'ın Meclis imkanlarını kullanarak seçim yarışında bulunacağını iddia eden CHP'li Özgür Özel, şunları kaydetti:



"Binali Yıldırım, kazanacağını bilse istifaya direnebilir mi? Binali Yıldırım'ın İstanbul'u alacağından emin olmadıklarından ellerinden Meclis Başkanlığını kaçırmamak için direniyorlar. 2 ay sonra İstanbul Belediye Başkanı olacağını bilse neden desin 'Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamayı hesap etmek boşuna mıdır?' Binali Yıldırım, Başbakanlığında, 'Koltuk elimde kaldı' diye kendi ile dalga geçiyordu. Bu sefer de, 'Koltuk altımdan gitmesin' diye istifa etmemek için direniyor. Binali Yıldırım İstanbul'a zorla aday gösterilmiş. Bu, 'Kazanamazsa halim ne olacak?' diye düşünen endişeli bir aday halidir. 'İstifa tartışması benim dışımdadır. O konu kapanmıştır' diyen Binali Yıldırım istifanın kişisel bir mesele olduğunu unutmuş durumdadır. Aklını, kişiliğini ve siyasal tarafsızlığını tek bir adama ipotek etmiş olan birisinin Meclis Başkanlığında durması felakettir. Kazanamayacağını biz de o da biliyor. Adaylığının açıklandığı bu dakikalarda istifanı ver, Anayasa'yı çiğneme suçunu siyasi tarihine bir kara leke olarak sürme."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklamasından görüntü



-Toplantıya katılanlardan görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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