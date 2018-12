Dha Yurt Bülteni-15

YENİDEN1)SARIKAMIŞ'TAKİ TELEFERİK HATTINDA ARIZA OLDU, ZİRVEDE 2 SAAT MAHSUR KALDILAR (3KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Bayraktepe Kayak Merkezi 'ndeki teleferik hattında meydana gelen arıza nedeniyle, toplam 60 kişi, metrelerce yükseklikte, sıfırın altında 7 derece soğukta yaklaşık 2 saat mahsur kaldı. Bazı kişiler halatla kurtarılırken, bazıları ise arızanın giderilmesiyle istasyona ulaştı.Sarıkamış'taki Bayraktepe Kayak Merkezi'nin çam ağaçları arasından geçen Karanlıkdere pistindeki teleferik hattı, kayak pistinin en yoğun olduğu saat 13.00 sıralarında arızalandı. Teleferikte, aralarında kadın ve çocukların du bulunduğu yaklaşık 60 kişi, metrelerce yüksekte, zirvedeki istasyona yaklaşık 50 metre kala mahsur kaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü saatlerde teknik görevliler teleferikteki arızayı gidermek için seferber oldu. Teleferikteki onlarca kişi, zirvedeki istasyona yaklaşık 50 metre kala inip, zirveden aşağı kaymaya hazırlanırken meydana gelen arızayla şaşkınlık yaşadı. Aniden duran teleferiklerde mahsur kalanlar, sistemin çalışmasını bekledi. Ancak dakikalar ilerledikçe, mahsur kalanların endişesi arttı. Çocuklarıyla gelen aileler ise daha fazla endişelendi. Karlı kaplı bölgede zaman geçtikçe mahsur kalanlar üşümeye başladı. Görevliler arızayı gidermeye çalışırken, mahsur kalanlara, "Korkacak bir şey yok. Sizleri kısa sürede kurtaracağız" denilerek moral verildi. Ancak arıza giderilemeyince, mahsur kalanlar, soğuğu iyiden iyiye hissetmeye başladı. Arızanın giderilmesi geciktikçe bazı kişiler, önce kayak takımları aşağı attı, sonra kendileri atladı. Bu kişiler tekrar takımlarını takıp, oteller bölgesine kayarak ulaştı. Önce bölgeye kar motorlarıyla jandarma ekipleri ulaştı. Daha sonra AFAD Kızılay ve Sarıkamış A.Ş.'ye bağlı ekipler de gelip, kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişiler halatlarla indirildi, bu sırada arıza giderildi ve teleferik yeniden çalıştı.Teleferikle istasyona ulaşan vatandaşlar, burada bir süre dinlendikten sonra, kayakları ile kayarak oteller bölgesine ulaştı. Çok üşüdüklerini söyleyen çocuklu aileler, endişelendiklerini belirtti.Olaya tepki gösteren vatandaşlardan Murat Erdem , "Sarıkamış'a tatil için İstanbul 'dan geldim. Teleferikle Karanlıkdere mevkiinde giderden saat 13.00 gibi teleferik durdu. Uzun bir süre asılı kaldık. Hava giderek soğuyunca özellikle çocuklar büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Kurtarılmamız için birçok yeri aradık. Yaşanan bu zor saatler bize tatilin zevkini unutturdu. Bu gibi olaylarda en azından halka battaniye ve onları sıcak tutacak bir şeyler dağıtılabilir. Saat 15.10'da kurtarıldık" diye konuştuKARS VALİSİ ÖKSÜZ: HİÇBİR SAĞLIK SORUNU OLAN YOK Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej arızasına ilişkin açıklama yaptı. Telesiyej arızasının giderildiğini, her şeyin normale döndüğünü belirten Öksüz, şunları söyledi:"Mekanik tesiste kısa süreliğine bir arıza oldu. Teknik arkadaşlar hemen müdahale etti. Vatandaşlar bulundukları yerde kalmış oldu. Mahsur kalan ziyaretçilerimizden özür diliyoruz. Kısa sürede müdahale edilip, çözüldü. Şu anda her şey normal. Mekanik tesis olduğu için zaman zaman bu arızalar oluyor. Acil sistemleri var, devreye giriyor. Acil giren yedek sitemlerinde de bir arıza olmuş maalesef. Böyle bir şansızlık oldu. Kısa sürede müdahale ettik. Hiçbir problem kalmadı. Hiçbir sağlık sorunu olan yok."Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ise teleferikte mahsur kalanların kurtarıldığını ve endişe edecek bir durumun olmadığını belirtti. Başkan Toksoy şunları söyledi:"Bayraktepe Kayak Merkezi'nde kayak yapıyordum. Saat 14.30 itibariyle Karanlıkdere Mekanık tesisi mekanik arıza meydana geldi. Yaklaşık 60 kişi sandalyelerde asılı kaldı. Sarıkamış A.Ş. personeli, AFAD, jandarma ve Kızılay kurtarma ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Teknisyenler de arızayı gidermeye çalıştı. Bir saat içerisinde arızayı giderdik. Saat 15.30 itibariyle Karanlıkdere tesislerindeki teleferik çalışmaya başladı. Yani asılı kalan vatandaşlarda bir sıkıntı veya donma tehlikesi yok. Hepsinin sağlık durumu iyi. Sayın Kaymakam, Belediye Başkanı olarak ben de olay yerindeydim. Sayın Valimiz de olayı yakından takip ediyordu. Şu anda tüm vatandaşları kurtarmış durumdayız. Hepsinin sağlığı iyi. Arıza giderildi. Sandalyelerdeki 60 kişi, personelimiz tarafından indirildi."Görüntü Dökümü-------------------Teleferikte kalanlar-Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ile röp-Vatandaşlarla röp-Pistlerden görüntü-Ekiplerden görüntüTurgay İPEK- Bedir ALTUNOK/SARIKAMIŞ (Kars), -========================================================2)BURDUR'DA 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: BİRİ ŞEHİT BABASI 2 ÖLÜ, 8 YARALIBURDUR'un Gölhisar ilçesi yakınlarında, 4 aracın karıştığı trafik kazasında şehit babası Hasan Savcı (71) ile Mehmet Eroğuz (22) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gölhisar- Denizli yolunun Çamköy yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kazada 4 araç birbirine girdi. Otomobillerde bulunan Mehmet Eroğuz ile 1994 yılında Tunceli 'de şehit olan Jandarma Er Turgut Savcı'nın babası Hasan Savcı yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölhisar Devlet Hastanesi ile Denizli'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Gölhisar- Denizli yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü--------------Hasan Savcı'nın cenaze namazıHasan Savcı'nın toprağa verilmesiDua edilmesiVali ve beraberindekilerin Hasan Savcı'nın yakınlarına taziyeVali ve beraberindekilerin Mehmet Eroğuz'un ailesine taziyeHaber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,===============================================3)ÖNCE KARTOPU OYNADILAR SONRA MAÇ YAPTILARKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 10 yıldır kendi aralarında futbol maçı yapan arkadaş grubu, karla kaplı sahada önce kartopu oynadı, ardından maç yaptı.Tavşanlı ilçesinde çeşitli kamu ve özel kurumlarda çalışan arkadaş grubu, Moymul sahasına maç için geldiklerinde karla kaplı sahada birbirlerine kartopu attı. Grup, kartopu savaşından sonra kendi aralarında futbol maçı yaptı. Grupta yer alan Ender Ekiz, " yaklaşık 10 yıldan bu yana kendi aramızda pazar günleri antrenman mahiyetli maç yapıyoruz. Bu hafta 2018 yılın son pazarında yağan bu kar bizleri burada çocukluğumuza götürdü. Maç yapmaya geldiğimizde bir anda hepimiz birlikte kar topu savaşı yapmaya başladık. Kendi kendine gelişen bir olay oldu ve çok hoş oldu. Herkese tavsiye ederim, evlerinde durmasınlar bir şekilde doğaya çıkarak bu güzel karlı günlerde yürüyüş yapsınlar" diye konuştu.Tavşanlı Belediyesinde memur olarak görev yapan Mustafa Karakuşak ise " Güzel dost ve arkadaş grubumuz var. Yaklaşık 10 yıldan bu yana yaz kış ara vermeden Ramazan ayı dahil her pazar maç yapıyoruz. 2018 yılının son pazarında sahaya geldik ve baktık. Dayanamadık ve önce bir kartopu mücadelesi ile maçımıza başladık ve gerçekleştirdiğimiz futbol maçı ile sonlandırdık" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------------Kartopu savaşından cep telefonuyla çekilmiş görüntüler ile oyuncularla yapılan röportaj bulunuyor.)Haber-Kamera: TAVŞANLI,( Kütahya )/ DHABoyut: 338.21 MB=====================================================4)İŞ MAKİNESİYLE KAÇAK KAZI YAPAN 5 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDIAMASYA'da, ormanlık alanda iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Samsun 'un Kavak ilçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren fiziki takip sonucunda, Kavak ilçesi Çakallı Mahallesi, Atayolu Büyük Köprü mevkiinde, kaçak kazı yapanları yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin, ormanlık alanda yürüttüğü operasyonda, Y. C., S.C., S.C., M.B. ve A.T., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, kaçak kazı da kullanılan iş makinesi, jeneratör, 4 kürek, 3 kazma, ağaç motoru ve çok sayıda ekipman ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Sinan HARMANCI/AMASYA, -