Dha Yurt Bülteni- 15

15Van'da trafik kazasında ölen polis memuru Kütahya'da toprağa verildiVan'ın Edremit ilçesinde, kendi aracı ile göreve giderken kaza yapıp yaşamını yitiren polis memuru Uğur Sarıkaya (25), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşilçam Köyü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Van'ın Edremit ilçesinde, kendi aracı ile göreve giderken kaza yapıp yaşamını yitiren polis memuru Uğur Sarıkaya (25), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşilçam Köyü'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.



Van İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru Uğur Sarıkaya, dün (salı) saat 11.00 sıralarında mesaisine gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Yolda virajı alamayan 5 yıllık polis Sarıkaya'nın aracı takla attı. 2 yıllık evli olan Sarıkaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sarıkaya'nın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi, Yeşilçam Köyü'ndeki babası Halil Sarıkaya ve annesi Mukadder Sarıkaya'ya acı haber tez ulaştı. Acı haberi alan yakınları Uğur Sarıkaya'nın hem Yeşilçam Köyü'ndeki baba evine, hem de Simav Cuma Mahallesi, Şeyh Bedrettin Caddesi'ndeki dedesi Mehmet Sarıkaya'nın evine Türk bayrağı astı. Sarıkaya'nın baba evi ve dedesinin evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup, taştı. Sarıkaya'nın cenazesi anı gün Van'dan uçakla İzmir'e gönderildi. Sarıkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu buradan da karayolu ile baba ocağı Simav'a getirilip, bugün saat 02.00 sularında Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Morgu'na konuldu.



TABUTA SARILIP, AĞITLAR YAKTILAR



Polis memuru Sarıkaya'nın meslektaşları tarafından bugün morgdan alınan cenazesi ilk olarak ilçe merkezindeki Cuma Mahallesi, Şeyh Bedrettin Sokak'taki dedesi Mehmet Sarıkaya'nın evine getirildi. Burada hellalik alınmasından sonra Sarıkaya'nın cenazesi Simav'a 20 kilometre mesafedeki baba ocağının bulunduğu Yeşilçam köyüne götürüldü. Sarıkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı öncesi köy meydanına getirildi. Burada gözyaşları sel oldu. Ölen polisin annesi Mukadder Sarıkaya, eşi Betül Sarıkaya, babası Halil Sarıkaya ve kardeşi Mehmet Sarıkaya, tabuta sarılarak ağıtlar yaktı.



Sarıkaya için öğlende Yeşilçam Camisi'nde kılınan cenaze namazına Kütahya Valisi Ömer Toraman, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, AK Partili Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav ilçe protokolü, daire müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, vatandaşlar ile yakınları katıldı.



'OĞLUM UĞUR'A HAKKINIZI HELAL EDİN'



Halil Sarıkaya cenaze töreni öncesinde yaptığı konuşmada, "Sözün bittiği yerdeyim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Buraya kadar gelip bize destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Oğlum Uğur'a haklarınızı helal edin" dedi. Bunun üzerine cenaze namazına katılanlar hepbir ağızdan "Helal olsun" diye karşılık verdi. Kütahya Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından Sarıkaya'nın cenazesi Yeşilçam Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.



Odunluğun yanmasını ağlayarak izledi



Düzce'de, evin odunluğunda başlayan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Zürriyet Otlu söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi.



Yangın öğleden sonra Karaca Mahallesi 1303 Sokakta meydana geldi. Zürriyet Otlu'ya ait tek katlı evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangını fark eden ve evde oğlu ile yaşayan Zürriyet Otlu söndürme çalışmalarını ağlayarak izledi. Yangına söndürmeye çalıştığını ancak başaramadığını ağlayarak anlatan Zürriyet Otlu, "Yangını kendim söndürmeye çalıştım beceremedim. Allah razı olsun komşularım itfaiyeye haber verdiler. Neden kaynaklandığını bilmiyorum." dedi.



Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı



Şanlıurfa'da sokakta bağırdığı için uyardığı arkadaşı İsmail Dedek'i (18), çıkan tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Mesut Dağ (18), polis tarafından kahvede yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.



Olay, Devteşti Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İsmail Dedek, iddiaya göre, kız arkadaş meselesi için bir gençle konuşmak üzere arkadaşlarının bulunduğu mahalleye gitti. Burada aradığı kişiyi bulmak için sokakta bağıran ve küfürler eden Dedek'in yanına arkadaşı Mesut Dağ geldi. Dağ, arkadaşını bağırmaması ve küfür etmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine iki genç arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mesut Dağ yanındaki bıçağı çıkarıp, İsmail Dedek'in göğsüne saplayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dedek'i hastaneye götürdü. Ağır yaralı İsmail Dedek doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.



KAHVEDE YAKALANDI



Cinayet Bürosuna bağlı ekipler, Mesut Dağ'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler şüphelinin olay yerine yakın kahvede olduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Dağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.



Anakolu öğrencileri geri dönüşü defile ile anlattı



Adıyaman Sevgi Anaokulu öğrencileri evde atık malzemelerden yaptıkları elbiseler ile defile düzenlendi.



Sevgi Anaokulu'nda okuyan minik öğrenciler velileriyle birlikte evde bulunan atık kağıt, çöp poşeti gibi atıklardan yaptıkları kostümler defile yaptılar. Okulda düzenlenen programa okul yöneticileri ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Öğrenciler geri dönüşümle yaptıkları kostümleri müzik eşliğinde ailelerine sergilediler.



Farkındalık yaratmak için artıklardan oluşturdukları kostümler ile defile yaptıklarını söyleyen Okulu Müdürü Cemal Önder,



"Okulumuzda EKO okullar programı okulumuzda uygulamaya çalışıyoruz. Eko okullar, çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleyen program. Öğrencilerimizin bilinçlenmesini sağlayan bir program. Bu yönde de geri dönüşüme dikkat çekmek çocuklarımıza bunu anlatmak çocuklarımıza bu anlamda bilgi vermek ve geri dönüşümün ne kadar değerli olduğunu anlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Ebeveynler evde atık materyallerden kıyafet hazırladı. Emek veren arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu konuda eksiğimizin olduğunu düşünüyoruz. Maalesef artık kaynaklar tükeniyor bunun farkına varmak zorundayız geri dönüşümün çok değerli olduğunu zamanla anlayacağız. Buna dikkat çekmek için 7 yaş çok önemli diyoruz ve bu yaşta geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz" dedi.



Hakkari'de 31 bölge 'Özel Güvenlik' bölgesi ilan edildi



Hakkari merkez ve ilçelerinde 31 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik' bölgesi ilan edildi.



Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, "Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.



Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında 04 Ocak 2019 günü saat 00: 00: 01'den 18 Ocak 2019 günü saat 23: 59: 59'a kadar, özel güvenlik bölgesi ilan edilen askeri yasak bölgeler şöyle:



"Mehendi Bölgesi, Sipendere Bölgesi, Küçe Tepe- Meydan Tepe- Yayla Tepe- 2792 Rakımlı Tepe- Müzgikaya Tepe Bölgesi, Beyaz Yayla- Bala Yayla- Arsen Kapısı- Eski Kırıkdağ Bölgesi, Otluca Kışlası Bölgesi, Bas Tepe Bölgesi, Keşe Tepe Özel Güvenlik Bölgesi, Erdağı Dikenli Bölgesi, Kilile Tepe Bölgesi, Cernil Tepe Bölgesi, Ganizark Mevkii, Bulhari Tepe Bölgesi, Busindi Dağı Bölgesi, Meskan Tepe Bölgesi, Kavaklı Bölgesi, Meydan Belek Yaylası- Zeynep Tepe Bölgesi, Ganizark Tepe-Sakar Dağ Bölgesi, Kovan Tepe-Arsan Dağı Bölgesi, Katran-Kelle Tepe Bölgesi, Geçimli Köyü Bölgesi, Ceylanlı Köyü Bölgesi, Fak Tepe Bölgesi, Köprülü-Başçoban Bölgesi, Solan Tepe-Geşgelin Tepe-Düge Tepe-Perihan Tepe Bölgesi, Geçit Tepe-Karacadağı-Derindere Tepe-Sınırtepe-Cep Sırtları Bölgesi, Zirve Deresi-Sarı Tepe Batısı-Dana Sırtları-Kamber Sırtları- Beyaş Taş- Aslankaraş Bölgesi, Zeyvadireş Dere, Sersül Mevkii ve Nisan Mevkii Bölgesi, Kilisi Sırtı, Nergis Pınarı Mevkii ve 2013 Rakımlı Tepe Bölgesi, Süngü Tepe Üs Bölgesi."



Haber: HAKKARİ, -



===================



Antik kentte su taşkını







Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yağmur nedeniyle su taşkınları oldu.



Manavgat'ın Side turizm bölgesinde dün akşamdan itibaren süren sağanak yağış Side Antik Kenti'nde su baskınlarına neden oldu. Antik kent içindeki Tyche Tapınağı ve sütunlu caddenin olduğu bölüm su altında kaldı.



Side- Sorgun yolunda da taşkınlar sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi.



MANAVGAT, -



====================

