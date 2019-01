Dha Yurt Bülteni -15

Karda yürüyüş sırasında ayağı kırılan kadın dağcı, operasyonla kurtarıldı



BURSA'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi'nde dağlık alanda, yarım metreyi aşan karda İstanbullu 19 kişilik dağcı grubuyla yürüyüş yaparken ayağı kırılan Cavidan Alşak (51), yaklaşık 4,5 saat süren operasyonla kurtarıldı. AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, Asil Çelik Arama Kurtarma, AKUT, NAK ve Jandarma ekipleri dağlık alanda mahsur kalan 19 dağcı ve ayağı kırılan Alşak'ı, traktörlerle bulunduğu yerden alarak hastaneye kaldırdı.



Olay, Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Mahmudiye Mahallesi dağlık bölgede meydana geldi. İstanbul'dan yürüyüş için bölgeye gelen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan 19 kişilik dağcı grubu, yürüyüş yapmak için Mahmudiye bölgesindeki dağlık alana doğru hareket etti. Yürüyüş esnasında Cavidan Alşak'ın ayağı kırılınca, grup mahsur kaldı. Mahmudiye'nin dağlık bölgesinde yarım metreyi aşan karlı bölgede mahsur kalan dağcılar, durumu 112 Sağlık ekipleri ve Jandarmaya bildirdi. Olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, Asil Çelik Arama Kurtarma, AKUT, NAK ve Jandarma ekipleri sevkedildi.



KURTARMAYA TRAKTÖRLE GİDİLDİ



Ekipler dağcı grup ile yaptıkları telefon irtibatı sonrasında 19 kişilik grubun Mahmudiye'nin üst bölgelerinde bir barakaya sığındıkları haberini aldı. Daha sonra olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri köylülerin traktörleri ile ulaştı. Ayağı kırılan Caviden Alşak'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi barakada yaptı. Alşak traktörün römorkunda ambulansların beklediği mahalle içine kadar taşındı. Burada ambulansa konan yaralı kadın, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



18 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI



Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu dağlık bölgede yaklaşık 4,5 saat kalan dağcı grup Mahmudiye'de bekletilen sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinden sonra köy kahvesinde toplandı. Jandarma ekipleri gruptakilerin ifadesine başvurdu.



Bursa'da trafik canavarı böyle görüntülendi



BURSA'da bir kamyonet sürücüsünün tehlikeli araç kullanması ve kural ihlalleri, sosyal medyada tepki topladı.



Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerine seyir halinde olan eski model bir kamyonetin sürücüsü, tehlikeli araç kullanması ve kural ihlalleri ile, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde, en sol şeritte seyir halinde olan kamyonet, sinyal vermeden hızlı bir şekilde en sağ şeride geçmeye çalışırken, başka bir araçla çarpışmaktan son ada kurtuluyor. Yaklaşık 100 metre daha tehlikeli araç süren sürücü, yine başka bir otomobilin önüne geçerek gözden kayboluyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü büyük tepki toplarken, vatandaşlar sürücünün tespit edilmesi ve hakkında işlem yapılmasını istedi.



Sabah alışveriş yaptıkları marketi gece soydular



DİYARBAKIR'da iki kişi, sabah saatlerinde alışveriş yaptıkları markete gece saatlerinde kepenk kilidini levyeyle kırarak girdi. 8 bin TL değerinde ürün çalan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



Olay, perşembe gecesi Merkez Kayapınar ilçesinin Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan markete sabah saatlerinde müşteri olarak giren kimliği belirsiz 2 kişi, alışveriş yaptıktan sonra ayrıldı. Şüpheliler, gece saatlerinde marketin kepenk kilidini kırarak içeri girdi. Şüpheliler, 8 bin TL'lik sigara, cep telefonu, kahve ve çikolata çaldı. Marketin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Görüntülerde 2 kişinin reyonları dolaşıp ürünleri çaldığı görüldü.



Sarıkamış şehitleri için Van Gölü'ne dalış yaptılar



ENVER Paşa komutasında 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında, donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, yurdun dört bir yanında düzenlenen yürüyüşlerle anılırken, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Timi de Van Gölüne dalış yaparak şehitleri andı.



Van Gölü'nün soğuk sularına dalış yapan Sualtı Timi, dalışın ardından teknenin üzerinde Türk bayrağı ve 'Ruhunuz Şad olsun, Mekanınız cennet olsun' pankartı açıp şehitler için dua etti.



Varto'da soğuğa karşı 'brandalı' yalıtım



HAVA sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Muş'un Varto ilçesinde vatandaşlar soğuktan korunmak için 'branda'lı çözüm buldu. Evlerinin kapı ve pencerelerini brandayla kapatan vatandaşlar, soğuktan korunmaya çalışıyor. İnönü Mahallesinde yaşayan Dünya Bingöl, çok sert geçen ilçede soğuktan korunmak için brandayla yalıtım yaptıklarını söyledi.



Kış mevsiminin sert ve yağışlı geçtiği Varto ilçesinde soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar, brandalı yalıtım yapmaya başladı. Tek katlı evlerinin pencere ve kapı önlerini brandayla kapatan vatandaşlar, soğuk havanın içeri, içerdeki sıcağın da dışarı çıkmasını önlemeye çalışıyor. İnönü mahallesinde yaşayan Dünya Bingöl, Varto'da kış mevsiminin çok sert geçtiğini belirterek, "Çok soğuk olduğunda naylon ve branda yöntemi uyguluyoruz. Ayrıca, kışlık yakacak olarak kullandığımız odun ve tezekler de donmasın niye naylona sararak koruyoruz" dedi.



Seyfettin Yaylasa ise evlerini soğuktan korumak için böyle bir yönteme başvurduklarını anlatırken, Ali Haydar Aşkın da soğuktan korunmanın en iyi yönteminin branda ve naylon olduğunu söyledi.



Develer Bodrum'da güreşti



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 150 devenin katılımıyla gerçekleşen Geleneksel Deve Güreşleri yapıldı.



Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Bodrum Deve Güreşi yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kızılağaç Deve Güreşi Arenası'nda sabah saatlerinde başlayan güreşlerde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 150 deve, kıyasıya mücadele etti. Güreşmek istemeyen bazı develer ise meydandan kaçtı. Güreşleri izlemeye gelenler, davul, zurna sesleri arasında yanlarında getirdikleri mangal ve semaverlerle piknik yaptı. Özel olarak dikilen havutlarını kuşanıp rengarenk süslenen develerin arenadaki güreşlerini izleyen vatandaşlarda en az deve sahipleri kadar heyecan yaşadı.



zellikle baş develerin güreşleri hem seyircilere, hem de deve sahiplerine büyük heyecan yaşattı. Güreşlerde bazı develer güreşleri yarıda bırakarak sahadan kaçmaya çalışırken, durdurmak isteyen saha görevlileri zaman zaman zor anlar yaşadı. Deve güreşlerine ilk kez gelenler güreşleri ilgiyle izledi. Bazı fotoğraf grupları da güreş alanına gelerek gün boyu farklı fotoğraflar yakalamak için bir birleriyle yarıştı. Güreş alanında kurulan stantlarda ise deve sucuğu ve ekmek arası sucuk satışı yapıldı.



Hamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdi



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde 3 ton hamsi dağıtıldı.



Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği tarafından Bodrum Belediyesi ve sponsorların destekleriyle İskele Meydanı'nda düzenlenen 4'üncü Bodrum Hamsi Festivali'ne katılım yoğun oldu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ilçe başkanları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Bodrum'da yaşayan Karadenizliler'in yoğun ilgi gösterdiği festivalde mısır unu ile tavalarda pişirilen 3 ton hamsiden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Hamsilerini yiyenler daha sonra kemençe eşliğinde horon oynadı. İlginç görüntülerin oluştuğu festivalde Karadenizli sanatçıların performansı ise beğenildi. Festivalde konuşan CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Her yöremizin kendine göre örf ve adetleri, kültürleri vardır. Bunlara sahip çıkmak, topluma sahip çıkmak demektir. Bunun için bugün burada hoşgörümüzle, birlik beraberliğimizle bu güzel festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel görüntünün güzel ülkeme örnek olmasını diliyorum" dedi.



FENERBAHÇELİ BAŞKAN KOCADON'A TRABZONSPOR ROZETİ TAKTILAR



Mehmet Kocadon'a konuşmasının ardından Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği Başkanı Sefer Çelik tarafından Trabzonspor rozeti takıldı. Kocadon bunun üzerine, "Hepimiz önce Bodrumsporluyuz" diyerek, "Bir Fenerbahçeli olarak Trabzonsporum'a başarılar diliyorum. Bu rozeti de gururla taşıyacağım" dedi. Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği Genel Sekreteri Yener Çelik, Bodrum'da yaşayan 20 bin Karadenizli'nin yaşadığını belirterek, "Bugün çok güzel bir gün yaşıyoruz. Kültürlerimizi birbirimize tanıtma fırsatı buluyoruz. Bodrum'da yaşayan Karadenizli vatandaşlarımızın memleket hasretini bir nebze olsun dindirebilmek için yıllardır bu tür etkinlikleri düzenliyoruz" dedi.



İskele Meydanı'nda açılan stantlarda ise Karadeniz bölgesinden getirilen çeşitli yöresel yiyecek ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.



