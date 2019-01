Dha Yurt Bülteni -15

15Nesli tehlike altındaki kızıl şahine belediye sahip çıktıMersin'in Gülnar ilçesinde arazide karlar içinde bitkin şekilde bulunan ve sağ kanadının yaralı olduğu belirlenen kızıl şahine belediye sahip çıktı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde arazide karlar içinde bitkin şekilde bulunan ve sağ kanadının yaralı olduğu belirlenen kızıl şahine belediye sahip çıktı.



Gülnar ilçesi Yarmasu Mahallesi'nde Muhammet Sümbül, arazide karlar içinde bitkin şekilde nesli tükenmekte olan bir kızıl şahin buldu. Sümbül ilk belirlemede şahinin sağ kanadından yara olduğu tespit etti. Bunun üzerine Sümbül, durumu Mahalle Muhtarı Mustafa Güneş'e bildirdi. Muhtar Güneş de, Belediye Başkanı Ahmet Günel'e haber vermesinin ardından Gülnar Belediyesi Veteriner Hekimi Tolga Çalışkan tarafından teslim alınan şahin, tedavi altına alındı. Yaralı bölgeye ilk müdahaleler yapılarak, sıvı kaybı ve beslenme ihtiyacı karşılanarak genel durumu düzeltildi.



Belediye Başkanı Ahmet Günel, tedavi ve bakımdan sonra şahinin durumunun gayet iyi olduğunu belirterek "Kanadından yaralı, bitkin şekilde teslim alınan kuşumuz gerekli bütün tedavileri yapılarak genel durumu düzeltildi. Şu anda gayet sağlıklı olan kuşumuzu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Bütün doğa sevenlere, hayvan sevenlere ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Muş'taki cinayet zanlısı, 18 yıl sonra Tekirdağ'da yakalandı



Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarma, 2002 yılında Muş'ta kan davası yüzünden Ümran Yalçın'ı öldürmekten hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Eren Bilgin'i(38) yakaladı.



Muş'ta 2002 yılında Ümran Yalçın'ı kan davası nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve Muş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezası verilen Eren Bilgin, mahkeme kararının ardından kaçarak izini kaybettirdi. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayetten hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eren Bilgin'in ilçede 'Mustafa' adını kullanarak bir dönercide çalıştığını ve Diyarbakırlı olarak tanıttığını belirledi. Jandarma ekipleri bu sabah saatlerinde Bilgin'i, Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye çıkarılan Bilgin, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Siverek'te otomobilin çarptığı 2 liseli yaralandı



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eve dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan iki lise öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı.



Kaza, öğleden sonra Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. El Cabir Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Halil Beyazkaz ile Bedri Kılıç'a evlerine dönerken yürüdükleri yolda Celal S. yönetimindeki 24 GB 6701 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle iki öğrenci yola savrulurken, kontrolden çıkan otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı öğrencileri Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Tünelde zincirleme kaza: 1 yaralı



Afyonkarahisar'da geçen yıl hizmete açılan Karahisar Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 9. kilometresindeki Karahisar Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazanın ardından tünel yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.



Kazada yaralanan kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahalede bulunuldu. Maddi hasar oluşan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



Cami ve iş yerinden hırsızlık şüphelisi, tutuklandı



Gaziantep'te, cami ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.



Gaziantep'te camiden ses sistemi, iş yerinden ise cep telefonu çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı. Polislerin soruşturmasında, cami ve iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan araştırmada, hırsızlığı yapan kişinin aynı suçtan sabıkalı H.M. olduğu belirlendi. Polisler, savcılık kararıyla operasyon düzenleyerek şüpheli H.M.'yi gizlendiği adreste yakaladı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.



Kahraman polis Fethi Sekin ve Musa Can üniversitede ödül töreniyle anıldı



İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için 'İzmir Demokrasi Üniversitesi Fethi Sekin Kahramanlık ve Demokrasi Ödülü' adı altında ikinci kez anma töreni düzenledi. Bu yıl kahramanlık ödülü Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Afrin Harekatı'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı Bornova Jandarma Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'a verildi.



Geçen yıl düzenlenmeye başlanan ve geleneksel olarak tekrarlanacağı belirtilen İzmir Demokrasi Üniversitesi Fethi Sekin Kahramanlık ve Demokrasi Ödülü töreninin ikincisi, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Törene İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bornova Jandarma Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç, şehit mübaşir Musa Can'ın eşi Mecburiye Can ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, "Milletleri millet yapan en önemli değerlerden biri vatanları için canla başla verdikleri mücadeledir. Türk milleti yüzlerce yıldır bu vatan için mücadele etmiştir, etmeye davam edecektir. Ecdadımız ölürsem şehit, kalırsam gazi düsturuyla savaşmış, canını ortaya koymuş ve en büyük miras olarak bize bu onuru bırakmıştır. Hain terör örgütlerine karşı binlerce kahramanlık destanı yazmıştır. Malazgirt'te, Sarıkamış'ta, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Çanakkale'de canla başla mücadele etmiş, bizlere gurur duyacağımız şanlı bir tarih bırakan atalarımız gibi günümüzde de yeni kahramanlıklar yaşanmaya devam etmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında milletimizin gösterdiği kararlılık ve cesaret buna en güzel örnektir. O gece gösterilen kararlılık ve cesaretle yeni bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Milletimiz canını vatanı için vermekten çekinmemiştir. 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'nde yaşanan terör saldırısı vatan toprakları üzerinde hain plan yapanların çirkin yüzlerini göstermiştir. Ama hainler yine kahraman bir Türk evladını karşılarında bulmuşlardır. Fethi Sekin'i. Canı pahasına teröristleri engelleyen polisimiz bizlere bir kez daha gösterdi ki bu ülkede gözlerini kırpmadan canlarını verecek binlerce vatan evladı vardır. Bizler kahramanlarımızı gelecek nesillere aktarmak için bu etkinlikleri düzenliyoruz ve düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.



Konuşmanın ardından bu yılki 'İzmir Demokrasi Üniversitesi Fethi Sekin Kahramanlık ve Demokrasi Ödülü' Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Afrin Harekatı'nda gösterdiği üstün kahramanlıktan dolayı Bornova Jandarma Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'a verildi. Törene katılamayan Uzunkaya'nın yerine ödülünü İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Aras'ın yerine de Bornova Jandarma Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mustafa Kılınç aldı. Törende ayrıca şehit Musa Can'ın eşi Mecburiye Can'a Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı verildi. Şehitler için kuran okunmasıyla, tören sona erdi.



Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü'nün ilki geçen yıl, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe girişimi sırasında İzmir Valiliği'ni işgale giden 400 Harp Okulu öğrencisi ile darbecilerin önünü kesen, Başkomiser Bekir Önsal'a verilmişti.



Otobüste rahatsızlanan asker yaşamını yitirdi



BURDUR'un Yeşilova ilçesinde oturan ve vatani görevini yapmak için Kütahya'dan Ankara'daki usta birliğine teslim olmaya gittiği otobüste rahatsızlanan er Osman Tekin (20), hastanede yaşamını yitirdi.



Kütahya'da vatani görevini yapan er Osman Tekin, geçen Cumartesi günü otobüsle usta birliğine teslim olmak üzere Ankara'ya doğru yola çıktı. Yolda henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanan Tekin, Ankara'da otobüsten indiğinde kendisini karşılayan kuzenleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahaleye rağmen Osman Tekin kurtarılamadı.



Kesin ölüm nedeni henüz bilinmeyen Tekin'in cenazesinin, yarın memleketi Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Başkuyu köyünde askeri törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Daha önce herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Osman Tekin'in, ailenin 1'i kız 2 çocuğundan büyüğü olduğu kaydedildi. Köyde ailesiyle birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşan Tekin'in bekar olduğu belirtildi.



Haber: Yavuzkan AKDOĞAN/YEŞİLOVA (Burdur), -



==================



Bursa'da tefecilik çetesi şüphelileri adliyede (2)



4 KİŞİ TUTUKLANDI



Bursa'da polis tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden, avukat Hakan Kaygısız ve ağabeyi İbrahim Kaygısız ile Volkan Gökçeli ve Kıvanç Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise aynı suçtan daha önce tutuklandığı, dava sürecinde dosyaların birleştirileceği bildirildi.



Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,



==================



Kayıp anne kızı arama çalışmalarında kemik bulundu(2)



KAZIYA ARA VERİLDİ



Kocaeli'nin Körfez ilçesi'nde 11 yıl önce kaybolduktan sonra cansız bedenleri Tütünçiftlik sahiline gömüldükleri iddi edilen Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) ile ilgili yapılan kazı çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle bugünlük son verildi. Kazı çalışmalarına yarın devam edileceği öğrenildi.



KOCAELİ,

