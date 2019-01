Dha Yurt Bülteni-15

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VEFAT EDEN DAYISI TOPRAĞA VERİLDİCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85) Rize'nin Güneysu ilçesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VEFAT EDEN DAYISI TOPRAĞA VERİLDİ



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu (85) Rize'nin Güneysu ilçesinde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı emekli zabıta memuru Ali Mutlu, bir süredir KOAH hastalığı nedeniyle İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyordu. Mutlu, dün sabah hastanede hayatını kaybetti. Mutlu için bugün ikindi vakti Rize'nin Güneysu ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın kıldırdığı namazın ardından Ali Mutlu'nun cenazesi Merkez Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



Kayıp anne- kız soruşturmasında, Palu ailesinden 5 kişiye gözaltı (EK)



TUNCER USTAEL VE EŞİ KOCAELİ'NE GETİRİLDİ



İstanbul'da bir televizyon kanalında canlı yayınlanan program sırasında gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, Kocaeli'ne getirildi. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde önce sağlık kontrolünden geçirilen çift daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada araçtan indirildikleri sırada Asayiş Şube önünde toplanan yaklaşık 30 kişi Ustael çiftine tepki gösterdi.



Ustael çiftine tepki gösteren Bayram Temizel adlı vatandaş, "Bunlara yazıklar olsun. İnsanları perişan ettiler ve insanlarda moral kalmadı. Bunların sülalesinin tutuklanması lazım. İnsanları kahretti. Adalet er yada geç yerini buluyor. Hiç kimse böyle şeyler yapmasın." diye bağırarak tepki gösterdi.



3)ZONGULDAK KENT ORMANI'NDA KAR GÜZELLİĞİ



ZONGULDAK'ta, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Kent Ormanı'nda seyirlik görüntüler oluştu. Elvanpazarcık beldesi Kaymakdere mevkisinde bulunan Kent Ormanı, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Doğal güzellik, drone ile havadan görüntülendi. Farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, seyir terası, dere ve dere üzerindeki köprüleriyle ilgi gören Kent Ormanı'nda kar yağışı ile birlikte eşsiz görüntüler oluştu.



4)TOPÇU YÜZBAŞI AKER VE SİLAH ARKADAŞLARI KAŞ'TA ANILDI



DÜNYADA ilk uçak gemisi batıran kahraman olarak tarihe geçen Antalyalı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları, 9 Ocak 1917 tarihinde Yunanistan'ın Meis Adası önlerinde dünyanın ilk savaş gemisi Ben-my-Chree'yi batırışlarının 102. yılında Antalya'nın Kaş ilçesinde anıldı.



Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi ve Antalya Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği'nce ortaklaşa düzenlenen etkinliklerin ilki geçen yıl Kaş- Antalya karayolu Bayındır mevkisinde kurulan Mustafa Ertuğrul Aker ve Silah Arkadaşları Hatıra Ormanı'nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından hatıra ormanına barış ve dostluk adında iki zeytin fidanı dikildi. Katılımcılar ardından denize saygı çelengi bıraktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından anma etkinliği için görevlendirilen ve Kaş Setur Marina'da demirleyen Gurbet Hücumbotu ziyaret edildi.



Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, "Bizler bin yıldır bu topraklarda var olma mücadelesi verirken, nice kahramanlıklar, nice acılar, nice üzüntüler çektik. Tüm bu mücadele esnasında hayatlarını, gözlerini bir an olsun dahi kırpmadan vatan için feda eden şehitlerimize ne kadar minnet duyduğumuzu ifade etsek azdır diye düşünüyorum. Bizler için hayatlarını feda etmiş, kanlarını bu ülke toprakları için, bu bayrak için akıtmış binlerce ölümsüz kahramanı hala yeterince tanımıyoruz. Bugün Çanakkale'de Küt'ül-Amare ve Medine-i Münevvere'de, Garp cephesinde, Akdeniz'de sergilenen kahramanlıkları, başarıları okuyunca, bunları öğrenince ne kadar asil bir millet olduğumuzu, ne kadar şanlı bir orduya sahip olduğumuzu çok da iyi kavrama şansına sahip oluyoruz" dedi.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, bundan sonraki nesiller için, geçmişi geleceğe taşımak ve emanet etmek için bölgede bir anıt yapmak istediklerini anlattı.



Emekli Albay Suat Akgül de "Burada dağ topu ile 4 bin 200 metre mesafeden, o dönemin uçak gemisi olan Ben-my-Chree'nin çok kısa sürede batırılmasının 102. yıl dönümü. Dünyada top atışıyla ilk defa bir uçak gemisi batırılmıştır. Bu Kaş'ta olmuştur" diye konuştu.



DÜNYA HARP TARİHİNE GEÇTİLER



Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları Burdurlu Çavuş Halil İbrahim Günaydın, Nallıhanlı Çavuş Durmuş Savaşçı, 30 asker ve üç topla Birinci Dünya Savaşı'nın tüm hızıyla devam ettiği 1916 yılının sonlarında Kaş'a geldi. Üç topunu bugünkü Bayındır Burnu'nda kurarak Yunanistan'ın Meis Adası önlerindeki İngilizlerin dünyanın ilk uçak savaş gemisi olan Ben-my-Chree'yi ve yaklaşık 200 irili ufaklı tekneyi batıran Yüzbaşı Aker ve silah arkadaşları, Fransızların bir savaş gemisini de yaraladı. Kaş sahillerini güvenceye aldıktan sonra, Kemer'e geçen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları Akdeniz'de kan kusturan Fransız savaş gemileri Paris II ve Alexandra'yı da batırarak dünya harp tarihine geçti.



================================================



6)TELEF OLAN KARDEŞ KEDİYİ AĞZIYLA YOL KENARINA TAŞIDI



KARABÜK'te, aracın çarpması sonucu telef olduğu düşünülen sokak kedisini bir kedi yol kenarına taşıdı. Bu anları ise bir sürücü cep telefonu kamerası ile görüntüledi.



Dün, Karabük Kurtuluş Mahallesi Tuna Sokak üzerinde bir aracın çarpması sonucu telef olduğu düşünülen sokak kedisini başka bir kedi ağzıyla yol kenarına taşıdı. Kedi, telef olan kediyi güçlükle kenara taşırken, bu durum otomobiliyle sokaktan geçen sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



7)KENAR MAHALLENİN KAYAK MERKEZİ



SİVAS'ta 'Yumurtatepe' olarak bilinen bölgeyi amatör kayak merkezine çeviren mahalle sakinleri, çöp poşeti, tepsi, şambrel gibi malzemelerle karda kaymanın tadını çıkardı. Mahalle halkının eğlencesi havadan da görüntülendi.



Kent merkezinin kenar muhitlerinden Emek Mahallesinde bulunan 'Yumurtape' mevkisi kentteki kar yağışı ve okulların tatil edilmesiyle mini bir kayak merkezine dönüştü. Şehir merkezine 58 kilometre mesafedeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne gitme imkanı bulamayan çocuklar ve aileleri, Yumurtatepe'nin yaklaşık 200 metrelik eğimli alanında kendi imkanlarıyla kayak keyfi yaptı. Mahalleliler, yanlarında taşıdıkları el yapımı kızak, çöp poşeti, bidon, laminant parke, şambrel ve tepsilerle kayarak gönüllerince eğlendi. Mahalle sakinlerinin kendi mütevazi kayak merkezlerindeki eğlenceleri havadan drone ile de görüntülendi.



VALİDEN KIZAK TALEBİ



Mahalle sakinlerinden Ali Nar (30), Sivas Valisi Salih Ayhan'ı Yumurtatepe mevkisine davet etti. Çocukların ellerine ne geçerse onunla kaymaya çalıştığını belirten Nar "Bu civarda oturuyorum. Kışın gelmesiyle güzel görüntüler oluşuyor. Gençler, çocuklar, yaşlılar her yaştan insanları ağırlıyor burası. Sayın Valimizden bu gençlere destek olmasını bekliyoruz. Gençlerin çoğunun kızağı yok poşetle, leğenle, parkelerle kayıyorlar. Sayın Valimizin de çocukları sevdiğini biliyoruz. Buraya gelmesini istiyoruz. Valimizden kızak gibi hediyeler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



