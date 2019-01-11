Dha Yurt Bülteni -15

Evi yıkılmasın diye direndi ama engelleyemedi Çanakkale'de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün aldığı yıkım kararı üzerine, Belediye ekiplerinin polis eşliğinde yıkmaya gittiği iki katlı binanın üst katındaki evin sahibi Muhlis Çakar'ın oğlu Rıdvan Çakar, ekiplere karşı uzun süre direndi.

Evi yıkılmasın diye direndi ama engelleyemedi







Çanakkale'de, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün aldığı yıkım kararı üzerine, Belediye ekiplerinin polis eşliğinde yıkmaya gittiği iki katlı binanın üst katındaki evin sahibi Muhlis Çakar'ın oğlu Rıdvan Çakar, ekiplere karşı uzun süre direndi. Gergin anların ardından, ekipler evi yıktı.



Esenler Mahallesi'ndeki Çetin Emeç Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın yıkım işlemi sırasında gergin anlar yaşandı. İki katlı binanın birinci katındaki evde oturan ailenin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru üzerine, evin depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. İki yıl önce alınan yıkım kararı, ev sahiplerine tebliğ edildi. Evin doğalgaz, elektrik ve suyu kesildi. Birinci katta oturan aile evi boşaltırken, üst katta oturan Çakar ailesi de kiraya çıktı. Ancak, evdeki bazı eşyaları boşaltmadı.



Alınan karar doğrultusunda yıkımı gerçekleştirmek üzere Çanakkale Belediyesi ekipleri, zabıta ve polis binanın bulunduğu caddeye geldi. Yıkım öncesi ikinci katta bulunan Muhlis Çakar'a ait eşyalar, ekipler tarafından boşaltımaya başlandığı sırada, eşi Hamiyet Çakar, oğulları Rıdvan Çakar ve kardeşi Kani Çakar ekiplere tepki gösterdi. Elinde tapusuyla balkona çıkan ve haberi olmadan evlerinin yıktırıldığını ileri süren Rıdvan Çakar, "Tamam yıkım kararı çıktı da eşyamın çıkarılması ve evimin habersiz yıkılmasından dolayı mağdurum. Cumhurbaşkanıma söylüyorum. Bana bir çare bulsunlar. Ben evimi yıktırmam" diyerek, direndi.



İkna edilerek polis ve zabıta tarafından evin balkonundan indirilen Rıdvan Çakar, caddede bekleyen annesi Hamiyet Çakar, kardeşi Kani Çakar ile tepki göstermeye devam etti. Bunun üzerine Çakar ailesi polis müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kısa süreli baygınlık geçiren Rıdvan Çakar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Eşyaların Belediye ekipleri tarafından evden çıkarılmasının ardından, evin yıkımı gerçekleştirildi.



Görüntü Dökümü



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-Yıkım yapılacak evden genel ve detay görüntü.



-Yıkım kararına tepki gösteren Rıdvan Çakar'dan görüntü.



-Rıdvan Çakar ve ailesinin polis müdahalesiyle evin bulunduğu alandan uzaklaştırmasından görüntü.



-Rıdvan Çakar'ın baygınlık geçirmesi ve ambulansa alınmasından görüntü.



-İş makineleri tarafından yıkımı yapılan evin görüntüsü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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Kazada ölen nişanlısı için ağladı



İzmit'te temizlik aracına arkadan çarparak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Uğur Türkyılmaz(31) toprağa verilirken, kazadan nişanlısının verdiği kask ile kurtulan Serpil Ateş, cenazede yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.



Dün gece saatlerinde, İzmit Körfez Mahallesi Kuzey Yanyol üzerinde yaşanan kazada, temizlik aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Uğur Türkyılmaz hayatını kaybetmiş, yanındaki nişanlısı Serpil Ateş ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Bir kafede barmenlik yapan Uğur Türkyılmaz'ın cenazesi, bugün İzmit Kurtdere Mahallesi'nde toprağa verildi. Babası İdris Türkyılmaz'ı uzun süre önce kaybettiği öğrenilen Uğur Türkyılmaz için aile adına taziyeleri eniştesi Emre Keser ve annesi Emine Türkyılmaz kabul etti.



Kaza sırasında motosikletin arkasında olan, Uğur Türkyılmaz'ın verdiği kaskı takarak kurtulan nişanlısı Serpil Ateş ise cenazede yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. Kaza sonrasında götürüldüğü hastanede sol el ve sol ayak parmaklarında kırıklar tespit edilen Serpil Ateş, güçlükle yürüyebildi. Genç kız, nişanlısının tabutunun omuzlar üzerinde götürülmesini gözyaşları içerisinde izledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Cenazenin evden camiye götürülmesi



-Cenaze namazının kılınması



-Cenazeye katılanlar



-Nişanlısı Serpil Ateş ve annesi Emine Türkyılmaz'dan görüntü



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



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Sivas'ta 5 kişiyi öldüren sanık mahkemede 'Pişmanım' dedi



Sivas'ın şarkışla ilçesinde evlenmek istediği kızın ailesinden 3, bir bakkal dükkanında da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fırat Yurdakul, ilk duruşmada pişman olduğunu belirterek, "Yakalanmasaydım annemi ziyaret edip intihar edecektim" dedi.



Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy Köyü'nde çobanlık yapan Fırat Yurdakul(28), 21 Mart 2018'de evlenmek istediği Pınar Ezgi Esen'in babası Tarık(50), dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen ile köy bakkalı Celal Koral ve oğlu Taylan Koral'ı av tüfeği ile vurarak, öldürdü. Cinayetlerin ardından gasbettiği araçla kaçan Fırat Yurdakul, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalandı. Yurdakul hakkında öldürdüğü her kişi için birer kez olmak üzere toplam 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Davanın ilk duruşması bugün, Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat Yurdakul, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Celal Koral'ın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı duruşmada ifadesi alınan Yurdakul, yaşananların kendiliğinden geliştiğini söyledi. Yurdakul, "Olaydan birkaç gün önce Pınar'ı aradım. Babası Tarık'la konuşmasını, evlenmemiz için ikna etmesini söyledim. İkna olmazsa, 'kaçıp gidelim' dedim. Pınar kaçmak istemedi. Ertesi gün babasını aradım. Telefonda beni tehdit etti, astı, kesti. 'Buraya gelirsen seni öldürdüm' dedi. Beni öldüreceklerini söylüyorlardı. Ben de kendimi korumak için yanıma tüfek almıştım. Olay günü akşam saatlerinde evlerinin önünden geçiyordum. Evden yüksek sesler geliyordu. Balkona çıkarak, dinledim. Beni dövmeyi, öldürmeyi sonra da bahçeye gömmeyi planlıyorlardı. O sırada Tarık'ın annesi balkona çıktı, beni gördü. 'Namussuz burada bizi mi dinliyorsun?' diyerek, beni iteledi. Seslere Tarık çıktı. O sırada elimdeki tüfek, Tarık'a doğru ateş aldı. Annesi üzerime atlayınca tüfek bir kez daha ateş aldı. Babasının evde yorganların altında birşeyler aradığını görünce, arkamdan vurmasın diye ona da ateş ettim. Ben tetiğe nasıl bastığımı hatırlamıyorum" dedi.



'KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM'



3 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçıp bakkala gittiğini ifade eden Yurdakul, şöyle konuştu:



"Bakkalda Celal amcaya bana sigara ve bira vermesini, parasını bir kaç gün sonra vereceğimi söyledim. Bana küfür etti, 'Borçların var, önce onları ver' dedi. 'İki bira için bunları niye söylüyorsun' diyerek, ona da ateş ettim. Oğlu Taylan sesi duyarak, geldi. Elimdeki silahı almaya çalıştı, ona da sıktım."



'İNTİHAR ETMEK İSTEDİM, PİŞMANIM'



5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etmek istediğini öne süren Fırat Yurdakul, "Sonra kendime sıkmaya karar verdim. Annem Gaziantep'teydi, son kez annemi görüp öyle kendimi öldürmek istedim. Bakkaldan çıkarken arabanın anahtarlarını gördüm. Arabayı alıp yola çıktım. Kahramanmaraş'ta beni yakaladılar. Cinayetlerin pişmanlığını yaşıyorum. Bir ömür de pişman olacağım" dedi.



'YALAN SÖYLÜYOR'



Duruşmada ifade veren Celal Koral'ın oğlu Mustafa Koral ise sanık Yurdakul'un yalan söylediğini ifade ederek, "Markete gasp ve cinayet için gitti. Yalan söylüyor. Amacı para, sigara ve araba alıp gitmekti" dedi. Duruşmada dinlenen bir başka tanık da "Tamamen tasarlanmış bir cinayet. Bilinçli olarak, katliam yapmak için gitti. İbrahim Esen'in silah aradığını söylüyor. Yalan söylüyor. Bakkala da gasp için gitti. Gittiği yol dağ yolu. Çok kullanılan bir yol değil. Cinayeti daha önce tasarlamış. Cinayetten sonra kameralara '30 yıl yatar çıkarım' diyordu, onu bile hesaplamış" şeklinde konuştu. İfadelerin ardından duruşma ertelendi.



Görüntü Dökümü



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ARŞİV



Ambulanslar



Olay yeri



Polislerin görüntüsü



Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, -



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Kükürtlü'de kentsel dönüşüm başlıyor



Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin projelendirdiği Kükürtlü Kentsel Dönüşüm Projesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda bölgede bulunan ve Adalet Bakanlığı lojmanı olarak kullanılan bina, kentsel dönüşüm için kamulaştırıldı. Proje kapsamında inşa edilecek yapıların depreme dayanıklı olarak planlandığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "inşa edilecek yeni yapıların zemin katlarının ticari alan olması ile cadde yepyeni bir vizyona kavuşmuş olacak" dedi.



Bursa'nın merkez Osmangazi Belediyesi, Kükürtlü semtinde planladığı 'Kükürtlü Kentsel Dönüşüm Projesi'ni hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Çalışma kapsamında Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında, bölgede Adalet Bakanlığı lojmanı olarak kullanılan hazineye ait binayı kamulaştırdı. Projeyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kentsel dönüşümde önemli projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, "Soğanlı Kentsel Dönüşümü'nde ilk etaplarda yaşam başladı. 5'inci kısımda ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Osmangazi'de kentsel dönüşümün olacağı diğer bölgelerde de adımları atmak istiyoruz. Bu konuda Maliye ile görüşerek bazı kurumların görüşlerini aldık. Adalet Bakanlığı'nın Kükürtlü'de lojman olarak kullandığı binayı takas yoluyla alıyoruz. 10 daire 1 dükkana karşılık, Soğanlı'dan 7 daire vereceğiz. Böylece Kükürtlü'de kentsel dönüşüme belediye olarak başlamış oluyoruzö diye konuştu.



'YENİ BİR VİZYONA KAVUŞACAK'



Bursa'nın en eski mahallelerinden biri olan Kükürtlü'de depreme dayanıklı ve modern konutlar inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Dündar, "Pek çok farklı bölgede Kentsel Dönüşüm uygulamaları yürütüyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Kükürtlü ile ilgili planımızı uygulamaya koyarak, Kükürtlü Mahallemizdeki vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda önünü açtık. Kükürtlü'de yepyeni bir vizyon ortaya çıkmış oluyor. Kükürtlü Caddesi'nin cazibesini artırmayı hedefliyoruz. Burada yapılan çalışma ile caddenin kotunun düzeltilmesi, yeni çekme mesafeleri ile caddenin daha da genişlemesi, inşa edilecek yeni yapıların zemin katlarının ticari alan olması ile cadde yepyeni bir vizyonu kavuşmuş olacak. Kükürtlü, yepyeni ve modern bir görünüme kavuşacakö diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Bölgenin dron görüntüleri



-Belediye meclisi görüntüleri



-Mustafa Dündar'ın konuşması



-Detaylar



Süre: 1 dk 51 sn- Boyut: 206 mb



Haber-Kamea: Tahsin AYDIN-BIRSA,



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Malatya merkezli 'torbacı' operasyonunda 11 tutuklama



Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında Malatya, Adıyaman ve Kocaeli'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da bir miktar uyuşturucu hap ile av tüfeği ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Baskından görüntüler



Evlerin aranması



Çıkan uyuşturucular



Köpeğin evleri araması



Evden gözaltına alınan şüpheli



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 149 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



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Yemek poşetini ağzıyla taşıyıp yavrularına götürüyor



Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sokak köpeğinin, esnaf Sonay Özkan'ın hazırladığı içerisinde yiyecek bulunan poşeti ağzıyla alarak 9 yavrusuna götürdüğü anlar sosyal medyada ilgi gördü.



İlçe merkezindeki bir sokakta doğum yapan köpeğin 9 yavrusu oldu. Sonay Özkan, sokak köpekleri için iş yerinin önüne yiyecek bırakmaya başladı. 3 gün önce gelen sokak köpeği, iş yeri önündeki yiyecek bulunan poşeti alarak gitti. Sonay Özkan, sokak köpeğinin yiyecekleri yavrularına götürdüğünü gördü. Sonay Özkan, sokak köpeğinin gelerek kapının önünden elindeki yiyecek dolu poşeti ağzıyla alarak gitttiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler büyük ilgi gördü.



Görüntü Dökümü



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-Köpeğin mamayı alması



-Ağzıyla yavrularına götürmesi



Haber-Kamera: ZONGULDAK,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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