Dha Yurt Bülteni-15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de (2)'ESERLERİMİZLE KONUŞURUZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda partisinin Sakarya ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsine inat yatırımlar da devam ediyor, üretimler de (2)



'ESERLERİMİZLE KONUŞURUZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda partisinin Sakarya ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz, CHP laf. Birileri gibi, yalanın, çirkefliğin gölgesine sığınmıyor milletimizle yapacaklarımızı paylaşıyoruz. Bugün Karasu'da dev bir tesisin temellerini attık. Bay Kemal inşallah izlemiştir. İzlememişse akşam haberlerinde izlesin. CHP belediyeciliğinde maaş alamıyorlar. Grev grev." dedi.



'BUNLARA GEREKEN DERSİ 31 MARTTA VERMEMİZ LAZIM'



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "24 katrilyon sadece Sakarya'ya yatırım yaptık. Bay Kemal'in böyle derdi yok. SSK da genel müdür olduğu zaman hastanelerin durumu ortaydı. Sağlıkta şimdi farklı bir dönem yaşanıyor Türkiye'de. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerine ülkemizi ulaşımla, enerjiyle, tarımla yükselttik. Şehrimize Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni kurduk. Futbol sahaları gibi tesisler inşa ettik. Sakarya'nın Süper Lige çıkması lazım. Stat var, Sakarya yetmez Süper Lige çıkması lazım. Sakaryalı ihtiyaç sahiplerine 1.3 katrilyon sosyal yardım yaptık. Sağlıkta 17 hastane toplam 47 eseri şehrimize kazandırdık. Ayrıca Sakarya şehir hastanemiz ihale sürecinde onunda ihalesini yapacağız. CHP'nin ortakları olanlara ve destekçilerine de sesleniyorum. Bakın Cumhur ittifakı karşısında bir illet bir zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Martta vermemiz lazım." diye konuştu.



'ÖZELLEŞTİRME DEĞİL İŞLETME DEVRİ YAPTIK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tank Palet Fabrikası ile ilgili olarak şöyle konuştu:



"Arifiye'deki malum tank fabrikasıyla alakalı biliyorsunuz burada satış değil, özelleştirme değil bu proje ile ilgili daha iyi modernizasyonu olması için işletme devri yaptık. 25 yıllığına BMC'ye verdik. BMC 50 milyon dolar yatırım yapacak. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek üzümü. En iyi düzeyde ne yapabiliriz. Bizim düşmanlarımız telsiz yaptırmıyorlardı. Stratejik ortaklarımız önümüzü kesmeye çalıştılar. Bizim artık telsiz sorunumuz yok. Şimdi de tanklarımızı yapıyoruz.CHP zihniyeti önümüzü kesiyor. CHP'ye yüklenince birileri rahatsız oluyor. Hala kendi savaş uçağımızı üretmek için çırpınıyoruz. İHA, SİHA, Akıncıyı nasıl yapıyorsak Allah'ın izniyle uçağımızı da yapacağız. İman ve azim öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır süt. Bir yandan F-35 uçaklarının yapımına ortak olduk. Bu ülkede 1930-40'lı yıllarda uçak üretiliyordu. Kayseri'de yapılan uçak fabrikası yurtdışından da siparişler alıyordu. Silah üreten fabrikaları soba üreten fabrikaya dönüştürmek de aynı zihniyettir. Birileri savunma sanayimizde geldiğimiz yerlilik oranını küçümsüyor. Biz savunma sanayimizde yer alan bütün girişimcilerimizin yanındayız. Onlarla beraberiz."



'SAVUNMA SANAYİNİN TÜM ALANLARINDA BAŞARIYA ULAŞMAMIZ ŞART'



Savunma sanayinin tüm alanlarda başarıya ulaşmasının şart olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:



"Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir. Artık bu devri kapatıyoruz. Hala bir takım kurumlarımızın eski hastalıklardan kurtulamadığını duyuyorum. Bunları da en kısa sürede sorumlularına soracağımızdan kimse şüphe duymasın. Biz ürünlerimizi başkalarına bağlı olarak piyasaya çıkardığımızda onu indirmeye çalışıyorlar. Savunma sanayinin tüm alanlarında başarıya ulaşmamız şart. Gerekirse kamunun elindeki fabrikaları daha iyi işletilmesiyle ilgili alternatifler ele alınacak. Bu ülke gelecek bedava yardımlar yerine tam tersine müteşebbislerimizin yerli her adımı destekleyen bir cumhurbaşkanı bir devlet vardır. Fitnecilere sakın ha aldırmayın. Onların dertleri Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulmasına engel olmaktır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra partisinin adaylarını tanıttı. Daha önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem Yüce tanıtılırken, Adapazarı'nda Mutlu Işıksu, Erenler'de Fevzi Kılıç, Serdivan'da Yusuf Alemdar, Sapanca'da Özcan Özer, Geyve'de Murat Kaya, Pamukova'da Cevat Keser, Taraklı'da MHP'den İbrahim Pilavcı, Kaynarca'da Murat Kefli, Kocaali'de Ahmet Acar, Karapürçek'de Orhan Yıldırım, Akyazı'da Bilal Soykan, Hendek'te Ali Kemal Sofu, Karasu'da İshak Sarı, Arifiye'de İsmail Karakullukçu, Ferizli'de İsmail Gündoğdu ve Söğütlü'de Koray Oktay Özten aday gösterildi.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



SAKARYA (DHA



========================



Mahir Ünal: Şırnak'ın kaynaklarını Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Şırnak'ta partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, "Bu şehrin imkanlarını, kaynaklarını belediyecilik adı altında Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz. İrademiz ile izin vermeyeceğiz. Oyumuzla sandıkta izin vermeyeceğiz" dedi.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Şırnak belediye başkan aday tanıtım toplantısı, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, ilçe başkanları, partinin gençlik ve kadın kolları başkanları ile partililerin katılımıyla Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.



Toplantıda konuşan Mahir Ünal, AK Parti olarak, Anadolu'ya yaslanıp dünyaya meydan okuduklarını söyledi. Ünal, emperyalistlerle beraber olup Anadolu ile savaşmadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Bunlar, bölgeyi çukurda, hendekte boğmak isteyenler emperyalist güçlerin kafesine düşmüş kekliklerdir. Biz yaşatmak istiyoruz, onlar öldürmek istiyorlar. Biz inşa etmek istiyoruz, onlar yıkmak istiyorlar. Biz genç kızlarımızın hayali, delikanlılarımızın umudu gerçek olsun diyoruz, onlar genç kızlarımızın hayalini, delikanlılarımızın umudunu maalesef solduruyorlar, yok ediyor ve adeta tüketiyorlar. O yüzden kardeşlerim, ben tek bir şey söyleyeceğim. aynı imanın, aynı derdin, aynı davanın bin yıldır bu topraklar üzerinde verilen kardeşliğin mücadelesini veriyoruz. Hangi inançtan olursa olsun, ister Türk, ister Kürt, ister Laz, ister Çerkez, ister Süryani, ister Alevi olsun, biz diyoruz ki; 81 milyon tek yürek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Onlara fırsat vermeyeceğiz. Biz çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız."



'İRADESİ OLMAYANANI, SİYASETİ OLMAZ'



Ünal, iradesi olmayanların siyasetinin olmayacağına vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şimdi 31 Mart yerel yönetimlerinde de biz durmak yol devam diyeceğiz. Biz bu şehrin imkanlarını, kaynaklarını belediyecilik adı altında Kandil'e peşkeş çekenlere izin vermeyeceğiz. İrademiz ile izin vermeyeceğiz. Oyumuz ile izin vermeyeceğiz. Sandıkta izin vermeyeceğiz. Kardeşlerim size soruyorum, iradesi olmayanın siyaseti olur mu? Olmaz, siyaset irade işidir. Neden, çünkü siyaset, milletin iradesini sandıkta teslim alıp, temsil etmektir. Bugün bunlar oy aldıkları insanları mı temsil ediyorlar, yoksa dağda kalbi ve kafası 40 yıldır betonlaşmış terör baronlarını mı temsil ediyorlar? Bunlar asla oy aldıkları insanları temsil etmiyorlar. Onların bir iradesi yok. Keşke bir iradesi olsa, keşke bunlar siyaseti milletin iradesi ile yapsalar, bunlar keşke siyaseti milletin talepleri ile, toplumsal ihtiyaçlar ile yapsalar. Maalesef kardeşlerim bunlar bir iradesi yok. Bunların iradesi olsaydı, bölgenin sokaklarını çukura çevirip, el yapımı patlayıcılar ile doldurup şehirlerimizi, geleceğimizi yok etmezlerdi. Çocuklarımızın geleceğine suikast düzenlemezlerdi. Ama ne oldu? Onlar yıktı, AK Parti yaptı, AK Parti teşkilatları yaptı, bu millete aşık olan sizler yaptınız."



ŞIRNAK'TAKİ EĞİTİME 800 MİLYON LİRA AYRILDI



Milli Eğitim Bakanlığı'nca Şırnak'taki okullara 800 milyon lira ödenek verildiğini ifade eden Ünal, "Biz Şırnak'ta huzur olsun istiyoruz. Şırnak'ta yaşayan kardeşlerimiz, güven ve huzur içerisinde istikrar ile yaşasın istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz? Soruyorum çok şey mi istiyoruz? Huzur istiyoruz, güven istiyoruz, ekmeğimize, aşımıza çiyanlar zehir doğramasın istiyoruz. Biz artık Şırnak'ta terör, şiddet, huzursuzluk istemiyoruz. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirme, okullarımızın, eğitim kurumlarımız ayakta olsun istiyoruz. Tek bir rakam vereceğim. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Şırnak'taki okulların yapımı için ne kadar para ayırdı biliyor musunuz? 800 milyon para ayırdı Milli Eğitim Bakanlığımız sadece okullar için" dedi.



Ünal, konuşmasının ardından AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, Beytüşşebap Belediye Başkan Adayı Habip Aşan, Cizre Belediye Başkan Adayı Eşraf Müjde, Güçlükonak Belediye Başkan Adayı Bahattin Aktuğ, İdil Belediye Başkan Adayı İsmail Genç, Silopi Belediye Başkan Adayı İbrahim Tayşun, Uludere Belediye Başkan Adayı Sait Ürek'i partililere tanıttı.



Görüntü Dökümü:



----------------------------------



Ünal'ın karşılanması,



Salondan görüntüler



Ünal'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,



============================



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SORUNLARINI DİLE GETİRDİ



EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYTSYDD) üyeleri, İzmir'de bir araya geldi. Yaşa takılanlar salona sığmayınca, bazıları toplantıyı dışarıya kurulan büyük led ekranlardan takip etti.



Emeklilikte yaşa takılanlar tarafından kurulan EYTSYDD'nin üyeleri İzmir'de bir araya geldi. Karşıyaka'da bulunan Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişi katıldı. Yoğun katılımın yaşandığı toplantıda, salona giremeyenler etkinliği, kültür merkezinin bahçesine kurulan led ekranlardan takip etti. EYT'liler, 'Hükümet uyuma, duy sesimizi', 'Yalnızca adalet istiyoruz', 'EYT burada, Meclis nerede?' sloganları attı.



Manisa'nın Soma ilçesinde kömür madenlerinde çalışan EYT'lilerden bazıları ise baret taktı, üzerinde, 'Somamız, kömürümüz, helvamız, ne olacak halimiz' pankartları taşıdı. Yine, 'Şair olduk, yazar olduk, bir tek emekli olamadık', 'Emekleri yok sayılan topluluk' yazılı pankartlar taşındı. 'Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a', sloganına uygun olarak tasarlanan kostümler de yine katılımcılar tarafından giyildi. EYT'lilere CHP İzmir milletvekillerinden Kani Beko ile Atila Sertel'in yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da destek verdi.



'OYALANARAK MAĞDUR EDİLDİK'



EYTSYDD Genel Başkanı Gönül Boran Özüpark, yaptığı konuşmada siyasi bir gayelerinin olmadığını ifade ederek, "Bu memlekete en fazla emek veren insanlarız. Bizden öncekiler 38 yaşlarında emekli oldukları için bu bir iddia değil, tartışmasız bir gerçektir. Yanlış algı yaratmaya çalışan insanların söylediği gibi bizim, '38 yaşında emeklilik' gibi bir hedefimiz yok. Sadece bir yasanın geriye doğru işletilmesinin, hukuki ve mantıksal olarak doğru ve adil olmadığını söylüyoruz" dedi.



'BU MÜCADELE NAMUSLU BİR HAK ARAYIŞIDIR'



Gönül Boran Özüpark, yasaların geriye dönük işletilemeyeceğini belirterek, "Beklemiş olduğumuz bunca sene boyunca, zaten bir bedel ödedik. Başka bir bedel daha ödemek, adaletsizlik olur. Emeklilikte yaşa takılanlar, kazanılmış hakları gasp edilmiş, 1999'dan beri iktidarda olan bütün hükümetlerce göz ardı edilmiş, oy toplama uğruna oyalanarak mağdur edilen kişilerdir" diye konuştu.



Gönül Boran Özüpark, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bugüne kadar sesi çıkmayan, öfkesini dizginleyen, 'Vatan kutsaldır' diyerek zenginlerin parayla yaptığı askerliğe evladını gönderen, acı, çile, hasret, yokluk ve sefalet çeken ama bundan asla şikayet etmeyen bir kuşağız. Zenginlerden alınmayan vergiler, haberi bile olmadan kendisinden alınan, olur olmaz zamanlarda cebindeki üç kuruşu bile alınan kişileriz. Derdimiz emekli maaşı olarak bağlanan üç kuruş değil. Davamız, haklılığımızı ispat etmek, 'Biz buradayız, varız' diyerek haklı olduğumuzu kanıtlamak."



EYTSYDD Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı ise verdikleri mücadelenin hak mücadelesi olduğunu söyledi. Çıkarılan yasa ile emeklilik yaşının ötelendiğini belirten Avcı, bu durumun acilen düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Avcı, ayrıca kimsenin kendilerini herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olarak görmemesi uyarısında bulunarak, "Emeklilik haklarımızın peşine düştük. Bu mücadele namuslu bir hak arayışıdır" dedi.Konuşmaların ardından, toplantı sona erdi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Toplantıdan görüntü



-Detaylar



Umut KARAKOYUN/İZMİR,



=============================



ÇALDIRAN'DAKİ SOĞUK TİLKİYİ DONDURDU







VAN'ın Çaldıran ilçesinde geceleri sıfırın altında 35 dereceye kadar düşen soğuklar yaşamı felç ederken, sabah saatlerinde bir tilki donmuş bulundu.



Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan aşırı soğuk hayatı olumsuz etkiledi. 2050 rakım yüksekliğine sahip olan ilçede gündüzleri hava sıcaklığı sıfırın altında 15 ile 25 derece arasında değişirken, geceleri ise sıcaklık sıfırın altında 35 dereceye kadar düşüyor.



İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı'nda bugün sabah saatlerinde çöp dökmeye giden Çaldıran Belediyesi çalışanı, bir tilkiyi donmuş halde gördü. Belediye çalışanı, tilkinin ayakta donmuş halini görünce çok şaşırdığını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kar üstünde donan tilki



-Donan tilkiyi bulan belediye işçileri



Behçet DALMAZ- Seracettin SEÇKİNVAN,



=========================



Festivalde dağıtılan 2 ton ekmek arası hamsi dakikalar içinde tükendi



BURSA'nın Gürsu ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali' kapsamında, Trabzon yöresine ait pek çok ürün katılımcıların beğenisine sunuldu. Yoğun katılıma sahne olan organizasyonda 2 ton hamsi dakikalar içinde tükendi.



Bursa'nın Gürsu ilçesinde düzenlenen 'Hamsi ve Yöresel Ürünler Festivali' kapsamında Trabzon'un pek çok yöresel ürünü Bursalıların beğenisine sunuldu. Gürsu Belediyesi ile Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte ızgara yapılan 2 ton hamsi vatandaşa ücretsiz dağıtıldı. Festival kapsamında, Gürsu Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. Kemençe ve yöresel sanatçıların da eşlik ettiği organizasyon vatandaştan tam not aldı.



'BU TÜR ETKİNLİKLER KÜLTÜRÜMÜZ AÇISINDAN ÖNEMLİ



Festivalde bir konuşma yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'nun çok farklı coğrafyalardan insanı ağırladığını ve bunlar içerisinde de çok sayıda Trabzonlunun olduğunu ifade ederek, "Bizi biz yapan tüm değerlerimizle, bütün olmamızı pekiştirecek böyle güzelliklere ihtiyacımız var. İlçemizdeki Trabzonluların kendi kültürlerini tanıttıkları festival, ilçemizin kültürel zenginliklerinin güzel örneklerinden biri oldu. İlçe halkımızı, renkli kültürel zenginliklerimizi paylaşabilecekleri böyle güzel etkinliklerde buluşturmak bizleri mutlu ediyor. Gürsumuz, farklı bölgelerden gelen vatandaşlarımızın, birlik ruhuyla huzur içinde yaşadığı, bir kent. Bu tür organizasyonlar da bizi kültürümüze sıkıça bağlaması açısından önemli. İlçemizde yaşayan hemşerilerimizin yöresel zenginliklerini tanıtacağı böyle güzel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için Belediye olarak desteklerimiz sürecekö dedi. Gürsu Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nizam Başkan da desteklerinden dolayı Başkan Işık'a teşekkür edip, plaket sundu..



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Hamsini kızartılması



-Vatandaşın sırada beklemesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Tahsin AYDIN/BURSA,



==============================



Gözlerine siyah bandaj bağlayıp görme engellilerle maç yaptılar



KAHRAMANMARAŞ'ta 1920 Maraşspor'un futbolcuları, gözlerine siyah bandaj bağlayıp görme engellilerle maç yaptı.



7-14 Ocak Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Haftası nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen maç, Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyelerinden Duran Türk, Mehmet Özyiğit, Mustafa Çakmak, Muzaffer Alıç, Mehmet Köpo ve Murat Yılmaz'dan oluşan görme engelliler takımı ile 1920 Maraşspor takımı ile maç yaptı. Maçta; TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam da forma giydi. Şartları eşitleme adına 1920 Maraşspor formasını giyenler, gözlerine siyah bandaj bağladı. Oyuncular, içerisinde zil bulunan topun peşinden koşup gol atmaya çalıştı. Renkli görüntülerin yaşandığı maçı kazanan ise 2-0 görme engelliler takımı kazandı.



Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Üyesi Mustafa Çakmak, maçta forma giymekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Rakip takımda forma giyenlere ve maçı organize eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Çakmak, "Farkındalık oluşturmak adına çok güzel bir maç oldu" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



-Gözleri bahtlı futbolcular



Futbolcuların zil takılı top peşinde koşması



Maçtan detaylar



Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım

ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler

Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi