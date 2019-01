Dha Yurt Bülteni-15

1)PINARÇA HALKI, TERMİK SANTRAL İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYOR



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesi Pınarça mevkisinde kurulması planlanan termik santralden vazgeçildiğini AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in sosyal medyadan duyurmasını yeterli bulmayan sivil toplum kuruluşları (STK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan resmi açıklama beklediklerini bildirdi. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, sosyal medya hesabından Çerkezköy-Kapaklı Pınarça mevkisinde kurulması planlanan termik santralden vazgeçildiğini duyurdu. Bu açıklamayı yeterli bulmadıklarını belirten STK temsilcileri ve bölge sakinleri, Pınarça'da salonda bir araya geldi. Termik santralden vazgeçildiğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi açıklama ile duyurmasını isteyen STK temsilcileri, ellerinde 'Geleceğimizi kömür etme, kanser olmama göz yumma, kömürlü termik santral olmaz bea' yazılı dövizler açtı. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer da eyleme katılarak destek verdi.



Pınarça sakinleri adına konuşan İlknur Bozkaya, Bakanlığın resmi olarak termik santral yapımının iptal edildiğini duyurmasını istediklerini belirterek, "Bizim tek isteğimiz var, sağlıklı yaşamak. Şimdi deniyor ki 'Termik santral iptal edildi'. Bir milletvekilimiz internetten açıklama yapmış. Bizler bu açıklamayla umutlansak da tam anlamıyla sevinemedik. Bakanlıktan ve devletten 'Termik santral iptal edilmiştir' diye bir açıklama bekliyoruz. Termik santral gerçekten yapılmayacaksa, iptal edildiği resmi belgeyle açıklanırsa işte o zaman rahatla uyuyabiliriz. Yoksa o zamana kadar bize uyku yok. En büyük korkumuz da bu iptal sözünün seçim geçene kadar söylenmiş olması. Sayın Enerji Bakanımızdan ve yetkililerden isteğimiz, Çerkezköy termik santrali projesinin iptal edildiğinin resmi olarak açıklanmasıdır. Kendisini köyümüzde misafir etmek de isteriz. Gelsin buraların güzelliğini görsün. Zaten kendisi karşı çıkacaktır termik santrale" dedi.



Termik santral projesinin iptal edilmesi için imza toplayan 101 STK adına konuşan Nilüfer Ceylan da resmi açıklama beklediklerini kaydederek şunları söyledi:



"Bu açıklama ile sevindik. Bu haberden sonra bekledik, bekledik, bekledik ama başka bir açıklama gelmedi. Yapılan açıklamada teknik nedenler yerine 'Halkımızın sağlığına, toprağına, suyuna, havasına olumsuz etkilerinden dolayı termik santralin yapımından vazgeçilmiştir' ifadeleri yer alsaydı ikna olabilirdik. Bu açıklamanın resmiyete kavuşmasını, en yetkili kişi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'den duymak istediğimiz için toplandık."



2)VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO'NUN YARDIMCISI ÇORUM'A GELECEK



VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah'ın Çarşamba günü Çorum'da bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere kente geleceği belirtildi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "Sayın Aissami Maddah'ın Türkiye'ye yapacağı geziye Çorum'u da dahil etmesini ve altın rafinerimizi gezmek istemesini mutlulukla karşılıyoruz" dedi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah gelecek Çarşamba önce İstanbul'a ardından da Çorum'a gelecek. Tareck Zaidan El Aissami Maddah'ın Çorum'da bir holdinge ait altın rafinerisinde incelememelerde bulunup bilgi alacağı öğrenildi.



Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "Venezuela Devlet Başkanı Sayın Maduro ile görüşmeleri sırasında, Sayın Cumhurbaşkanımız beni yanlarına çağırdılar ve ev sahibi devlet başkanına tanıtarak, Çorum'da modern bir altın rafinerisine sahip olduğumuzu söylediler. Venezuela'nın altın üreticisi bir ülke olması nedeniyle, Sayın Nicolas Maduro da bizimle yakından ilgilendi. Venezuela Devlet Başkanı'nın Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Sayın El Aissami Maddah'ın Türkiye'ye yapacağı geziye Çorum'u da dahil etmesini ve altın rafinerimizi gezmek istemesini mutlulukla karşılıyoruz. Kendilerini Türk konukseverliğine yakışır bir şekilde karşılayıp, tesisimizi gezdireceğiz. Gerek firma gerekse Çorum olarak bir devlet başkan yardımcısını Çorum'da konuk edecek olmanın onurunu yaşıyoruz. Çorum'un böylesine bir ziyaretle gündeme gelmesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühlerine borçlu olduğumuzu biliyor, kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın geçen Aralık ayında Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika gezisinde de iş insanları heyetinde yer aldığı belirtildi. Holdingin Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurduğu altın rafinerisinin Türkiye'deki üç rafineriden biri olduğu ifade edildi.



3)IRMAKTA SU SAMURLARI GÖRÜLDÜ



BARTIN ırmağında koruma altında olan su samurları görüldü. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman su samurlarının koruma altında olduğunu, ekiplerin ırmak kenarında dolaşarak önlem aldığını söyledi.



Bartın'ın Orduyeri Mahallesi'nden geçen Bartın Irmağı Çağlayan mevkiinde 2 adet su samuru ortaya çıktı. Vatandaşların büyük ilgisini çeken su samurlarının sürekli dalıp çıktığı görüldü. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, "Bartın Irmağında son 1 ayda zaman zaman su samuru ihbarları geliyordu. Kemerköprü Mahallesi ve Kozcağız Beldesinde gelen ırmakta görüldüğü bilgisi bizlere ulaştı. Su samurları koruma altında olan bir tür olduğundan zaman zaman ekiplerimiz ırmak kenarında dolaşarak, herhangi bir durum için tedbir alıyoruz. Çağlayan mevkiine de gelen su samurlarının kendilerine yiyecek bulmak için geldiğini tahmin ediyoruz.ödedi.



4)PİZZACI KURYESİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ÇUKUR KAPATILDI



SAMSUN'da dün kazada ölen pizzacıda paket servisi yapan Tolga Açıcı'nın (25), motosikletinin hakimiyetini kaybetmesine neden olan çukur kapatıldı.



Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Toplu Konut Bulvarı meydana geldi. Bir pizzacıda paket servisçi olarak çalışan Tolga Açıcı, 55 BAP 07 plakalı motosikleti ile son servisini yaptıktan sonra dönüşe geçti. Açıcı yönetimindeki motosiklet, yolda oluşan çukura düşmesi sonucu kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Ağır yaralanan Tolga Açıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı haber alan Samsun Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri de olay yerine geldi. Aydınlatma yetersizliği ve kaskın kalitesizliğinden yakınan dernek başkanı Arslan Soylu, "Kazanın olduğu yere bakacak olursanız, aydınlatmanın çalışmaması sebebiyle çukuru görme şansınız yok. Bu çukur bir can aldı, böyle giderse daha çok can alır. Bazılarına kolay geliyor olabilir ama ailesinin canı yanacak. İş yerinin kullandığı kask kalitesiz bir kask, belki ekipmanı daha sağlam olsa arkadaşımız şu an yaşıyordu" dedi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Samsun Eğtiim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrasında Açıcı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Açıcı, Trabzon'un Tonya ilçesi Büyükmahalle Mahalesi'nde dün düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.



Öte yandan kazaya neden olduğu iddia edilen yoldaki çukur da dün asfalta yama yapılarak kapatıldı. Mahalle sakini Hasan Budak, yaklaşık bir aydır yoldaki bu çukurun mevcut olduğunu belirterek, "Zaten korkuyorduk. Birkaç sefer de ben arabayla girdim zaten bu çukura. Çocuğun ölümünden sonra bu çukur kapandı. Yazık günah değil mi? Bu ülkede ölen öldüğüyle mi kalıyor? Çok üzülüyorum. Belediye demek ki görevini yapmıyor. Yapsa bu çukur zamanında kapanırdı. Yukarda bir çukur daha var, orada dün kapandı. İş makineleri hala çalışmaya devam ediyor hatta. Bu çukurların kapanması için illa bir şey mi olması lazımdı? Buna bir nevi, 'suç bastırma' denir" dedi.



5)YAŞADIĞI BOŞ DÜKKANDA CESEDİ BULUNDU



MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 58 yaşındaki Ramazan Sündür, yaşamını sürdürdüğü boş dükkanda ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Sündür'ün cesedine otopsi yapılmasına karar verildi.



Eşinden uzun yıllar önce boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Ramazan Sündür, bir yıl önce, 1'nci Anafartalar Mahallesi Galericiler Sitesi'nde bulunan boş dükkanda yaşamını sürdürmeye başladı. Bir süredir Sündür'ü göremeyen çevre esnafı, merak edip kontrole gidince, cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Ramazan Sündür'ün cesedi, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



