Dha Yurt Bülteni-15

1)ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANLARINA OPERASYON: 3 GÖZALTIKocaeli'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

1)ESKİ TÜBİTAK ÇALIŞANLARINA OPERASYON: 3 GÖZALTI



Kocaeli'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eski TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Üst düzey mühendis U.S, S.Y ve bölücü terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları iddia edilen C.E sabah erken saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.



Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli)



=====================================



2)MENDERES'TE AŞIRI YAĞIŞLAR 'DÜDEN' OLUŞTURDU



İzmir'de üç gün boyunca devam eden rekor yağışlar sonrasında dikkat çeken doğa olaylarından birisi de Menderes'te yaşandı. Tarım arazisinde toplanan binlerce metreküplük yağmur suyunun toprakta oluşan göçükten yeraltına akması vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Yaşanan doğa olayına Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan açıklık getirdi. Murathan, "Yağmur suları arazide düden oluşturdu. Bölgede zaten 13 düden vardı ancak bu kadar büyük değildi. Buradan yeraltına inen su da mağaralar ve çatlaklar aracılığıyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki denize ulaşıyor" dedi. Köylüler ise gördüklerine şaşırsalar da, yer altı sularının çoğalmasından memnuniyet duydu.



İzmir geçen hafta üç gün aralıksız yağan yağmurda 250 kilogram yağış düştü. Yağışların en etkili olduğu bölgelerden biri de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes'in kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde biriken binlerce metreküplük yağmur sularının etkisiyle toprak kayması oldu, yeraltındaki çatlaklar ortaya çıkmıştı. Yağmur sularının da bu çatlaklardan yeraltına şelale oluşturur şekilde akmaya başlaması ilginç görüntüler oluşturmuş, olayı öğrenen köylüler de arazinin bulunduğu alana gelip şaşkınlıkla yaşananları izlemişti.



JEOLOJİ MÜHENDİSİ DOĞA OLAYINI AÇIKLADI



Uzun yıllardır bölgede yaşanmayan, bölge halkının da tanık olmadığı doğa olayına Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan açıklık getirdi. Bölgede uzun yıllar araştırma yaptığını anlatan Alim Murathan, şöyle konuştu:



"Rekor yağışlardan sonra yağmur suları arazide birikti. Bu bölge zaten eskiden göldü. Ancak tarım alanı oluşturulması için kanallarla göl kurutuldu. Ancak bölgede biriken büyük miktardaki yağmur suyunun da baskısıyla düden oluştu. Halk diliyle su yutağı oluştu. Bölgede zaten bizlerini tesit ettiği üzerinde çalıştığı 13 düden vardı ancak bu kadar büyük değildi. Yaklaşık 300 metrekare genişliğinde bir alanda düden oldu. Diğerleri bu kadar büyük olmadığı için dikkat çekmedi. Bu düdenden yeraltına inen su da mağaralar ve çatlaklar aracılığıyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki denize ulaşıyor. Arazinin altında kireçli kayalar var. Bunlarda yağmur sularla aşındığı için oluşan doğal olayları var. Köylülerde zaten arazide biriken suların, borularla yeraltına direnajının yapılmasını istiyorlardı, yer altı suları zenginleşsin ve tarımda kullansınlar diye. Onların isteğini doğal yönden oluştu ve orada bir doğal baraj oldu."



Köylüler ise gördüklerine şaşırsalar da yer altı sularının çoğalmasından memnuniyet duyduklarını anlattı.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



Bölgeden çekilen görüntü



Köylülerle röportaj.



Suyun yeraltına aktığı bölümden görüntü.



Alim Murathan ile röportaj.



Anons



Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR



=========================================



Tunceli'de kar esareti; 250 yol kapalı, 20 köy elektriksiz



3)HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ, HASTA KADINA 5 SAATTE ULAŞILDI



TUNCELİ'de 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapanırken, 20 köye de elektrik verilemiyor. Ulaşımda aksamaların yaşandığı kentin Erzincan ile bağlantısını sağlayan karayolunda trafik kontrollü sağlanırken, Hozat'ta kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü, Nazımiye'de ise evinde rahatsızlanan Sabriye Taşkıran (75) 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı.



Tunceli'de son 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji tahminlerine göre 2 gün daha sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 250 köy yolu ulaşıma kapandı, enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı 20 köye de elektrik verilemiyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalışma yürütürken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri de hatları onarıyor.



HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ, HASTA KADINA 5 SAATTE ULAŞILDI



Hozat'ta ise aşırı kar yağışı nedeniyle ilçedeki halı sahanın çatısı çüktü. Kar birikintisini taşıyamayan çatının çökmesiyle şans eseri yaralanan olmadı. Nazimiye ilçesine bağlı Kıl köyünde rahatsızlanan Sabriye Taşkıran da kar nedeniyle yolu kapanan köye sağlık ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.



Kar yağışının aralıksız devam ettiği kent beyaza bürünürken, belediye ekipleri de yollarda tuzlama çalışması yaptı.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



Tunceli kent merkezi



Kentten detay görüntü



Kar manzaraları



Yollardan detay



Hozat'ta çöken halı saha



Nazimiye'de hastanın kurtarılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 395 MB



=========================================



4)ADIYAMAN'DA OKULUN GİRİŞİNDEKİ ÇATI KARDAN ÇÖKTÜ



ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi girişindeki çatı, kar yağışına dayanamayarak çöktü.



Son iki haftadır kar yağışının etkisi altındaki Çelikhan'ın Başpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Mehmet Yerlikaya İmam Hatip Lisesi giriş kapısı üzerinde bulunan çatı çöktü. Olay, öğrencilerin derste olduğu sırada meydana gelirken, yöneticiler öğrencilerin okulun arka çıkışını kullanmasını sağladı.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



Okul bahçesi ve çöken çatı



Öğretmenlerin açıklama yapması



Okul görüntüsü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB



=========================================



5)YAMAÇTAN KOPAN KAYA PARÇALARI KAMYONETE İSABET ETTİ



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sağanak yağmurun etkisiyle zemini yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları, bir kamyonetin üzerine düştü. Ön yolcu camını çökerten kaya parçası, o koltukta kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanmaya yol açmadı.



Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Turgutreis- Bodrum karayolunun Akçaalan Mevkii'nde, bugün saat 12.00 sıralarında, zemini yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Dev kayalar, seyir halindeki bir kamyonetin yolcu tarafının camına ve tavanına isabet etti. Sürücü Hasan Uygun, kazayı yara almadan atlattı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki kaya parçalarının, sürücünün oturduğu bölüme isabet etmemesi olası bir yaralanma ya da ölümü önledi. Kamyonet, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken; Bodrum yönüne yol bir süre ulaşıma kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, yolda temizlik çalışması yaptı. Polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol, 2 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



Olay sonrası ekiplerin yolu temizlemesinden görüntü



Yolda oluşan su birikintilerinden görüntü



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



================================================



6)BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI BAŞLADI



BOLU'da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde öğleden sonra başlayan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.



TEM ve D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı öğleden sonra kar yağışına döndü. TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı ve sis etkili oldu. Yağışın yoğunluğu nedeniyle kısa sürede kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer 20 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ancak yoğun çalışmalara rağmen yolların bazı bölümleri beyaz örtü ile kaplandı. Sürücüler görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü yolda güçlükle ilerleyebildi.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



-Kar yağışından görüntüler



-Kar küreme araçları



-Geçen araçlar



-Yollardan görüntüler



-Detaylar



/Süre: 01.25-Boyut: 160.3 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



=======================================



7)KAHRAMANMARAŞ-KAYSERİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI



KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu ulaşıma kapandı, bazı ilçelerde okullar tatil edildi.



Kentte dün gece etkili olan sağanak, bu sabahtan itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu ulaşıma kapandı.



ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ



Kar yağışının özellikle karayolunun Kürtül, Beşoluk ve Keklikoluk mevkilerinde etkili olduğu ve bazı araçların kaydığı belirtildi. Trafik ekipleri Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndan Kayseri'ye gidiş yönünü ulaşıma kapatıp, araç geçişine izin vermedi. Polisler, kar ve araç kaymalarından dolayı yolun kapalı olduğunu belirtip, sürücülerden araçlarını uygun bir yere çekip beklemelerini istedi, yolun açılması durumunda kendilerine bilgi verileceğini söyledi. Yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



OKULLAR TATİL EDİLDİ



Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Çağlayancerit ilçesinde okullar bugün için tatil edilirken, Nurhak'ta bugün ve yarın olmak üzere eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Ayrıca, Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesi, Onikişubat ilçesinin Tekir ve Ilıca bölgelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, Andırın ilçesine bağlı Akifiye, Rıfatiye, Altınyayla ve Geben'deki okullarda, Elbistan ilçesinin Karamağara ve Karahasanuşağı bölgelerinde taşımalı eğitim veren okullar ile Keçemağra İlkokulu'nda, Türkoğlu ilçesindeki Aydın Kavak İlkokulu, Doluca Şehit Ali Can İlk/Ortaokulu, Kaledibi İlkokulu, Murat Çakıroğlu İlk/Ortaokulu, Yeşilyöre Karauşağı İlkokulu, Yeni Pınar İlkokulu, Beyoğlu Karalar İlkokulu, Beyoğlu Yukarı Sarılar İlkokulu, Yol Deresi İlk ve Ortaokulu'nda eğitime bugün için ara verildi.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



Dubalar



Trafik ekipleri



Polisin sürücüleri uyarması



Bekleyen araçlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 199 MB



=======================================



8)ÇELİKHAN'DA KAR ETKİSİNİ GÖSTERDİ



ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesinde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.



Günlük yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından yollarda güvenlik güçleri önlem alırken, belediye ve özel idare ekipleri de kapanan yolların açılması amacıyla çalışmasını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü:



--------------------------



Beyaza bürünen ilçe merkezi



-Genel ve detay görüntüleri



Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 93 MB



=======================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

5 Dil Bilen Teyzenin Yeteneği, Kendisine Mikrofon Uzatan Muhabiri Şaşırttı

Son Dakika! Benzin ve Motorinden Sonra LPG'ye de Zam Geldi

Almanya, Toll Collect Şirketini Kalıcı Olarak Millileştirecek

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in Devlet Bahçeli ile Fotoğrafındaki Photoshop Sosyal Medyayı Salladı