Dha Yurt Bülteni - 15

KARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİLİK AİLE, İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDIADANA'nın Pozantı ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karakışlakçı köyündeki dağevinde mahsur kalan 4 kişilik aile, Pozantı Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.

KARDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİLİK AİLE, İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI



ADANA'nın Pozantı ilçesinde kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karakışlakçı köyündeki dağevinde mahsur kalan 4 kişilik aile, Pozantı Belediyesi ekipleri tarafından iş makinesiyle kurtarıldı.



İlçeye 43 kilometre uzaklıkta bulunan 1650 rakımlı Karakışlakçı köyünün yüksek kesimlerinde hayvancılık yapan Cebrail Yetkin, eşi ve iki çocuğu, bölgeye yağan yoğun kar yağışı sebebiyle yaşadıkları dağevinde mahsur kaldı. Kar kalınlığının 1,5 metreyi bulması nedeniyle evden çıkamayan Cebrail Yetkin, köy muhtarı Harun Yetkin'i arayarak yardım istedi. Muhtar Yetkin'in durumu bildirmesi üzerine Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, belediye ekiplerine ailenin kurtarılması için gereğinin yapılması yönünde talimat verdi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makinesiyle saatler süren çalışma sonunda ailenin kaldığı evin çevresindeki karları temizleyip, kapanan yolu açtı.



Ailenin kurtarılmasının ardından Başkan Çay, "Karakışlakçı köyümüzde 1650 rakımda dağın başında hayvancılıkla uğraşırken ailesi ile birlikte yoğun kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kalan ve bizzat telefonla arayarak yardım talep eden Cebrail Yetkin Kardeşim ve ailesini Pozantı Belediyesi ekiplerimizce yoğun ve zorlu bir çalışma sonrasında mağduriyetlerini giderdik. Geçmiş olsun diyor ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



İş makinesi önnüdeki ailenin görüntüsü



Cebrail Yetkin'in konuşması



Haber-Kamera: Onur Can BULAT/ POZANTI(Adana),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==============================================



PASAJDA YANGIN: 10 İŞ YERİ KULLANILMAZ HALE GELDİ



KONYA'nın Ereğli ilçesinde bir pasajda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Yangın, akşam saatlerinde İstasyon Caddesi'ndeki 5 katlı Aksoy Pasajı'nın giriş katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler hızla yükselerek kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında pasajdaki bazı iş yeri sahipleri de dükkanlarından eşyaları ve ürettiği ürünleri tahliye etti. Yangında 10 iş yeri kullanılmaz hale geldi. Hafta sonu tatili olması nedeniyle pasajda kimsenin olmaması can kaybını önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



İtfaiyenin müdahalesi



Pasajın dışından detay



İş yeri sahiplerinin eşyaları tahliyesi



Röportaj



Genel ve detay



Haber-Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ(Konya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================================



Erdoğan: Trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler (3)



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZDİHAMI



Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı'nca düzenlenen teşkilat yemeğinin ardından havalimanına giderken konvoyu Durugöl Mahallesi'nde vatandaşlarca durduruldu. Makam aracından inen Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı, vatandaşlar ile sohbet etti. Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için vatandaşlar çaba harcadı. Ordu-Giresun Havalimanı'na geçen Erdoğan, Ankara'ya hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Cep telefonu görüntüleri



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===================================



KARAMOLLAOĞLU, HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ







DENİZLİ'de partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşmasında hükümete yüklendi, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyledi.



Saadet Partisi Denizli İl Başkanlığı'nın ilçe adayları tanıtım toplantısı Bereketler Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya katılan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşmasında hükümete yüklendi, seçim vaatlerini açıkladı. Karamollaoğlu, asgari ücretin açlık sınırında olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan unuttu. Sofrasına simit geliyor mu bilmem ama çay mutlaka geliyordur. 2002 yılında meydanlara çıktıklarında çay simit hesabı yapardı. Niye bu hesabı şimdi yapmıyorsun? Beceremediniz arkadaş. Türkiye'nin ekonomisini geliştiremediniz, güçlendiremediniz. Fabrikaları kapatarak ekonomi güçlenmez. Tarımı öldürerek ekonomi güçlenmez. Tarım her ülkenin bir numaralı meselesidir. İktidara gelirsek ilk yapacağımız iş; ekilebilir arazilerden boş kalan 1 dönüm arazi bile boş kalmayacak" dedi.



"SEÇİM SİSTEMİNE GÜVENEMİYORUM"



Seçim sürecinde teşkilatlarının yoğun bir tempoda çalışması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Beklediğimiz neticeler ortaya çıkmayınca oturup ağlayacak halimiz yok. İnsanlar zorla yola gelmiyorlar. İnsanlar anca başlarına taş düştüğü zaman oturup dertlenmeye başlıyorlar. O taş düşmeden biz insanları uyarmakla mükellefiz. Teşkilatlarımız bunun için azimle çalışacak. Herkese ulaşacağız. Her eli sıkacağız. Herkesin gönlünü alacağız. Ama şunu da söyleyeceğiz; sadece gönül almakla bu iş olmuyor. Bu iş sandıkta bitiyor. Sandıklara sahip çıkacağız. Şu anda seçmen sandık listelerinde epeyce tereddütler gündeme getirildi. Aslında bizim seçim sistemimiz, dünyadaki en makul en güvenilir sistemlerden bir tanesiydi. Ama bu arkadaşlar göreve geldiklerinden beri o kadar çok değişiklikler yaptılar ki, güven kalmadı. Güvenemiyorum." diye konuştu.



12 İLÇENİN ADAYI BELLİ OLDU



Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından 12 ilçenin Belediye Başkan Adayları tanıtıldı. SP'den Babadağ-Bilal Osman Zeybek, Çameli-Mevlüt Sönmez, Çardak-Bürhan Tokay, Çivril-Murat Sarı, Güney-Haydar Çallıer, Honaz-Nail Şimşek, Kale-Ahmet Yılmaz, Sarayköy -Ramazan Öztürk, Serinhisar-Ömer Yağcıoğlu, Merkezefendi-Taner İzgi, Pamukkale-Ramazan Salim, Tavas-Bayram Ünlü isimleri açıklandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi adayı ise henüz açıklanmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Salondan detay



-Partililerden detay



-Temel Karamollaoğlu'nun konuşması



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=======================================



KURTULMUŞ, TROYA HAZİNELERİ-ASIRLIK HASRET BELGESELİNİN GALASINA KATILDI



AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Çanakkale'de AK Parti merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım toplantısının ardından partisinin düzenlenen vefa yemeği ile 'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgeselinin galasına katıldı.



Bir otelde düzenlenen vefa yemeğine, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Yıldıray Ölçek, AK Parti ilçe başkanları, AK Parti belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı.



Vefa yemeğinde aday tanıtım toplantısının bir seçim kampanyasının en önemli startı olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, "Onun güzel verilmesi, onun görkemli olması kampanyanın da gidişatına son derece olumlu etkisi olur. Bugünkü toplantımızla birlikte kampanyayı başlatmış olduk. Böyle olumlu bir şekilde seyredecek. İnşallah birçok yerde şimdiye kadar almadığımız belediye başkanlıklarını da alacağız. İnşallah şehir merkezinde de Ayhan Gider beyle birlikte 15 yıldır burada gerçekleştiremediğimiz yarım bıraktığımız bir seçimi kazanmış olacağız." dedi.



Kurtulmuş yemeğin ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, ÇTSO Kongre Fuar Merkezi'nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde hazırlanan "Troya Hazineleri-Asırlık Hasretö belgeselinin galasına katıldı.



Gala'da, Troya'nın önemine değinen Kurtulmuş, "Bu Anadolu topraklarından biliyorsunuz 24 büyük medeniyet geçmiş. İrili ufaklı diğer şehir medeniyetlerini bir tarafa koyarak söylüyorum. Bunların ilki Troya'dır. En sonuncusu da Osmanlılardır. O büyük medeniyetlerin her birisinden büyük izler ortaya çıkmış. Ama maalesef bunları yeterince tanıtamıyoruz. Hatta bir adım öncesi yeterince tanımıyoruz. Troya'da böyle yerlerden birisiydi. Önemli bir hazinemiz. Önemli bir değerimiz. Bunun tanıtılması lazım. Bu Türkiye'nin tanıtılmasıydı. Troya'yı tanıtırken, 2018'de buna sahiplenmesi dolayısıyla da Çanakkale ilimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes bu meseleye sahiplendi. Ancak, 2018 bitti, Troya defterini kapattık değil. Bu defteri yeni açıyoruz. Troya üzerinden Çanakkale'nin ve Türkiye'nin tanıtılmasına 2019'da da, 2020'de de inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğizö diye konuştu.



Kurtulmuş'un konuşmasının ardından belgeselin gösterimine geçildi. Yapımcılığını ve yönetmeliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı belgeselin senaryosu gazeteci Ömer Erbil tarafından kaleme alındı. Belgeselde Schliemann'ı tiyatro ve sinema oyuncusu Cenan Çamyurdu canlandırdı. Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Doç Dr. Ali Sönmez ile Arkeolog Nezih Başgelen filmin danışmanları arasında yer aldı. Belgesel, 2018 Troya Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen tek film oldu. Heinrich Schliemann'ın kazı notları ve hatıralarından alıntılarla oluşturulan senaryoda, Schliemann'ın rotası, Çanakkale'de araştırma yaptığı yerler, eserleri kaçırdığı Karanlık Liman dahil tüm gerçek mekanlar belgeselde görüntülendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-AK Parti Çanakkale İl başkanlığı vefa yemeğinden genel ve detay görüntü.



-Numan Kurtulmuş açıklama görüntüsü.



-Troya Hazineleri-Asırlık Hasret belgeseli galasından genel ve detay görüntü.



-Numan Kurtulmuş açıklama görüntüsü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================================



(ÖZEL) - ZUHAL TOPAL'IN TAZMİNAT KAZANDIĞI DAMAT ADAYI: BEN BU PARAYI NASIL ÖDEYECEĞİM?







KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan özel televizyon kanalında katıldığı izdivaç programında 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesinin ardından programın sunucu Zuhal Topal'ın açtığı tazminat davasında mahkeme tarafından 10 bin lira tazminat ödemesine karar verilen damat adayı Zekeriya Atak, işsiz olduğunu belirterek, "Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim, nasıl bulacağım?" dedi.



Dondurma ustası Zekeriya Atak, tazminata neden olan konunun 3 yıl önce yaşandığını söyledi. O dönem terörle mücadele eden Türkiye'nin çok şehit verdiğini ancak Zuhal Topal'ın programında dans edilip oynandığını söyledi. Bu yaşananları protesto etmek için programa katıldığını belirten Atak, "Orada Solmaz isimli gelin adayı haftalarca, aylarca sürekli oynuyor ve dans ediyordu. O sıralarda Türkiye'de de şehitlerimiz vardı. Oraya çıktığımda 'Türkiye'de o kadar şehitlerimiz var siz burada göbek atıyorsunuz, göbek attırıyorsunuz' deyip yayını terk ettim. Ondan sonra davalar başladı" dedi.



'ZUHAL TOPAL'I ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'



Topal'ın açtığı dava sonra mahkemenin kendisini 10 bin lira tazminat ödemeyi mahkum ettiğini ancak Çağlayan Adliyesi'ne giderek karara itiraz edeceğini ifade eden Zekeriya Atak, Seda Sayan'ın kendisini desteklediği iddialarının da asılsız olduğunu söyledi. İşsiz olduğunu belirten Atak, şöyle devam etti:



"Ben artık Zuhal Topal'ı Allah'a havale ediyorum. Benim bu cümleyi kullanmam suçmuş; siz burada göbek attırıyorsunuz, oyun oynattırıyorsunuz ülkemizde o kadar şehitler varken. Benim bu cümlem, bana 10 bin liraya mal oldu. Benimle uğraşanları ben Allah'a havale diyorum. Ben çalışmayan bir insanım. Açılmış 130 bin liralık dava, mahkeme görmüş 10 bin liralık dava. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim, nasıl bulacağım? İnsanlar şöyle bir şey düşünüyor 'Seda Sayan ona destek verdi.' Öyle bir şey yok kardeşim. Seda Sayan da bana destek vermedi, başkası da destek vermedi. İnsanlar geliyor, 'Zekeriya Atak sen Seda Sayan'dan para almışsın' diyorlar. Cuma günü Zuhal Topal'ın avukatı Leman Türkmenoğlu'nu aradım 'Siz bu parayı benden tahsil edecek misiniz?' diye sordum, bana 'Evet, tahsil edeceğiz' dedi. Şimdi bu parayı ben nasıl ödeyeceğim. 'Türkiye'de şehit varken siz burada göbek attınız' demek suç mu?"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ÖZEL)



-------------------------------



Marketteki otomobil



Sürücü Sibel kanat



Kasiyer ile röp.



Kaza yerinden detay



Otomobilin çekilmesi



Otomobildeki camların temizlenmesi



Mehmet Akif Kanat'ın fenalaşması



Kanat'ın otomobille binmesi



Sürücünün eşinin yanına binmesi



Olay yerine gelen ambulans



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================================



KAHRAMANMARAŞ'TA KÖMÜR KAVGASI: 2 YARALI



KAHRAMANMARAŞ'ta komşu 2 aile arasında 'kömür' nedeniyle çıkan ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şevket D. ile Ferhat Ç. arasında birbirlerinin kömürlerini aldıkları gerekçesi ile tartışma çıktı. Tartışma Şevket D.'nin oğlu H.D.'nin (14) de katılması ile bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ç. ile boşanıp birlikte yaşadığı eşi Gamze Aydın T. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Göğsünden bıçaklanan Gamze Aydın T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayın ardından kaçan H.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yerindeki polisler



Olay yerinden detay



Ambulansın gelişi



Yaralının indirilmesi



Hastaneye alınması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================================



KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI







SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza gece saatlerinde, D-140 Karayolu Akyazı Yahyalı mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Batın Kara idaresindeki 54 HN 900 plakalı otomobil ile Mehmet Demirtaş idaresindeki 54 ZD 527 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Batın Kara idaresindeki otomobil takla atarken, diğer otomobil ise hurdaya döndü. Kazada araçlarda sıkışan Mehmet Demirtaş, Nazlı Oruç, Raziye Şeyma Yenilmez ve Batın Kara itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Demirtaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Raziye Şeyma Yenilmez Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Demirtaş ile Nazlı Oruç'un nişanlı oldukları öğrenildi. Mehmet Demirtaş'ın ölüm haberini alan yakınları hastanenin acil servisi önünde sinir krizleri geçirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yeri görüntüleri



-Acil önü görüntüleri



-Yaralının sevki



Haber-Kamera: Alaattin ONUR/ AKYAZI(Sakarya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



======================================



OTOMOBİL, AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI; FACİADAN DÖNÜLDÜ







HATAY'da kontrolden çıkıp, akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, yakıt pompasına çarpmadan durabildi. Olası faicadan dönülen kazada şans eseri yaralanan olmadı.



Kaza, gece yarısı merkez Antakya ilçesi çevre yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kadının kullandığı 31 K 2676 plakalı otomobil, iddiaya göre plakası alınamayan başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkıp, trafik levhalarına çarpan ve ardında da bir akaryakıt istasyonuna dalan otomobil, yakıt pompasına yaklaşık 50 santimetre kala durabildi. Akaryatık istasyonunda çalışanların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Faciadan dönülen kazada şans eseri yaralanan olmazken, yangın riskine karşı itfaiye erlerince otomobile tazyikli su sıkıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Akaryakıt istasyonu



-Kaza yapan araç



-İtafiyenin çalışması



-Polis ekibinden detaylar



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



===============================



===============================



Yaşlı çift sobadan zehirlendi







KASTAMONU'da bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. Niyazi Yazıcıoğlu (77) ve eşi Rabia Yazıcıoğlu'nun (72) sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.



Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir süre haber alınamayan Rabia ve Niyazi Yazıcıoğlu'nun durumunu merak eden yakınları polis ekiplerine bilgi verdi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Haber: Gürkan YILMAZ/ DEVREKANİ(Kastamonu),



============================================



Özhaseki: Doğduğumuz yere hizmet ettik sıra doyduğumuz yerde (3)



ÖZHASEKİ, 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİ



AK Parti'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki, 15 Temmuz şehidi Celalettin İbiş'in Altındağ Karapürçek'teki evini ziyaret etti. Ziyarette şehit İbiş'in eşi Miyase İbiş, oğlu Yasin İbiş, torunu Celalettin Samet İbiş ve Şehit İbiş'in 15 Temmuz Gazisi arkadaşı Cafer Alagöz hazır bulundu. Özhaseki, Şehit İbiş'in torunu Samet'i kucağına alıp severek bir süre sohbet etti. AK Parti'li Özhaseki, aileye Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı'nı hediye etti. İbiş ailesini daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmişti.



Haber: ANKARA,



==================



Karısını bıçaklayarak öldürdü







OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Hürü A. (59), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Hasan A. (60) tarafından defalarca bıçaklanarak, öldürüldü.



Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan A. ve eşi Hürü A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan A., mutfaktan aldığı bıçakla Hürü A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Eve gelen polis ekibi, Hürü A.'yı yerde kanlar içinde yatarken bulunca sağlık ekiplerini aradı, Hasan A.'yı da olayda kullandığı bıçak ile gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hürü A.'nın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hürü A.'nın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.







Haber: İbrahim EMÜL/ DÜZİÇİ(Osmaniye),



======================================



Hayvanları alıp paralarını ödemeyen dolandırıcılar, suçüstü yakalandı







ADANA'nın Kozan ilçesinde satın aldıkları büyükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı iddia edilen E.Ş. ve Y.Ş., polis tarafından yakalandı.



Kozan'a bağlı Doğanalan köyüne gelen E.Ş. ve Y.Ş., kendilerini tüccar olarak tanıtıp, köydeki çiftçiyle 3 büyükbaş hayvan almak için anlaştı. Paranın bir kısmını peşin veren iki şüpheli, hayvanları kamyonete yükleyip, köyden ayrıldı. Yanına gelen köylünün, E.Ş. ve Y.Ş.'nin daha önce kendisinden bu şekilde hayvan aldıklarını ancak paranın kalanını ödemediğini söylemesi üzerine dolandırıldığını düşünen çiftçi, durumu jandarmaya bildirdi. Şüphelilerin kullandığı kamyoneti köyün yakınlarında bulamayan jandarma ekibi, ilçe merkezine gidebileceklerini düşünerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Çevre Yolu üniversite kavşağında içinde 3 büyükbaş hayvanın bulunduğu kamyoneti durduran polis, E.Ş. ve Y.Ş.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



MAĞDURLAR ŞİKAYETE GELDİ



E.Ş. ve Y.Ş.'nın yakalandığını öğrenen bazı çiftçiler, iki şüphelinin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayette bulundu. Dolandırıldığını öne süren çiftçilerden Süleyman Sericik, şüphelilerin kendisinin fark etmediği bir anda ineğine uyuşturucu enjekte edip, hasta gibi göstererek değerinden ucuza aldığını iddia etti. E.Ş. ve Y.Ş.'nin Kozan'ın birçok köyünde ve Kahramanmaraş'ta aldıkları büyükbaş hayvanların paralarını ödemeyerek çiftçileri dolandırdığı ve onlarca çiftçiyi mağdur ettikleri ileri sürüldü.







Haber: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),



==================================



Cinsel ilişki vaadiyle kandırarak boş senet imzalattıran 4 şüpheli gözaltına alındı







SAMSUN'da tanıştıkları erkekleri, cinsel ilişkiye girmek vaadiyle kandırıp boş senet imzalattıkları iddia edilen 2'si kadın 4 şüpheli, saklandıkları evde patlayıcı madde ve bomba düzeneğiyle birlikte yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Havva K. ile cinsel ilişkiye girme vaadiyle Adem S. ve Gülizar D. tarafından boş senet imzalatıldığını öne süren kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Soruşturma başlatan ekipler, yaptıkları takibin ardından şüphelilere ait Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında, şikayetçi kişiye ait nüfus cüzdanı ve üzeri yazılmamış imzalı senet, define arama amacıyla bulundurulduğu iddia edilen çok sayıda patlayıcı madde ve bomba düzeneği ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheli Adem S., evinde patlayıcı madde ele geçirilen Gülizar D., cinsel ilişkiye girme vaadinde bulunulan Havva K. ve suça yer temin ettiği öne sürülen Mehmet Ç.'yi gözaltına alındı.



Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.







Haber: Tayfur KARA/ SAMSUN,



==============================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Müjdeyi Verdi: Bundan Sonra İş Garantili Liseleri Ön Plana Çıkaracağız

Emniyet Müdürü Tarihi Eser Kaçakçılığından Gözaltına Alındı

İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!

Japonya, Binlerce Yabancı İşçi Alımı Yapacağını Duyurdu